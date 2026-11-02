트렁크 밖 손, 노란 테이프로 감싼 차량

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큰사진보기 ▲달라진 풍경 속에 드물게 만난 주택가 핼러윈 장식 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사건 현장으로 오해하게 만든 재치 있는 자동차 핼러윈 장식 ⓒ 김종섭 관련사진보기

10월 31일, 한국보다 시차로 하루 늦은 오늘 캐나다는 핼러윈데이다.몇 년 전만 해도 10월에 접어들면 마을 전체가 들썩였다. 주택가를 걷다 보면 집집마다 경쟁이라도 하듯 앞마당에 커다란 주황색 늙은 호박을 가져다 놓고, 지붕에서 거미줄을 늘어뜨리거나 실물 크기의 으스스한 유령 인형을 세워두곤 했다. 해가 지면 음산한 조명과 기괴한 효과음까지 더해져 밤 산책길은 마치 작은 놀이공원이라도 된 듯 시끌벅적했다. 장식을 해놓지 않은 집을 찾는 게 오히려 이상할 정도로 이웃들의 열정이 넘쳐나던 시절이었다.하지만 요즘은 골목 풍경이 삭막할 정도로 달라졌다. 지속되는 고물가와 팍팍해진 경기 탓인지, 10월 말이 되어도 정성껏 마당을 꾸며놓은 집을 찾아보기 어렵다. 아이들에게 나눠줄 사탕을 준비하는 손길도, 마당을 꾸미던 이웃들의 여유도 한풀 꺾인 듯하다. 길을 걸을 때마다 마음 한구석에 씁쓸함이 감돌곤 했다.\그런 헛헛한 마음을 안고 오늘도 늘 다니던 산책길을 마친 뒤 집으로 돌아가던 길이었다. 멀리 도로변에 세워진 차 한 대가 눈에 들어왔다. 그런데 평소 평화롭던 주택가 길가에 뜬금없이 노란색 Caution(주의) 테이프가 차체를 어수선하게 감싸고 있었다.'대낮에 도난 차량이라도 발견돼 접근 금지 조치를 해놓은 건가? 아니면 뺑소니 사고가 난 차량인가?' 하는 생각에 순간 가슴이 덜컥 내려앉으며 긴장감이 감돌았다.주변을 둘러봐도 경찰관이나 차주는 보이지 않았다. 궁금하기도 하고 걱정스러운 마음에 조심스럽게 다가가 보았다. 그런데 트렁크 틈새로 삐져나온 물체를 보는 순간, 정말 비명을 지를 뻔했다. 트렁크 밖으로 핏자국이 얼룩진 청바지 자락과 함께 사람의 손 하나가 툭 튀어나와 있었던 것이다.놀란 가슴을 쓸어내리며 한 걸음 더 다가가 자세히 들여다보았다. 다행히 진짜 사람 손이 아니라 마네킹 인형의 손이었다. 차 뒷유리와 번호판 주변에는 붉은 물감이 핏자국처럼 칠해져 있었고, 노란색 폴리스 라인 모양의 띠가 차 전체를 감싸고 있었다. 핼러윈을 맞아 차주가 꾸며놓은 섬뜩하면서도 기발한 자동차 장식이었던 셈이다.보통은 자기 집 마당이나 집 앞 주차장에 장식을 해두기 마련이다. 그런데 이 차는 특이하게도 자기 집 마당이 아닌 길 건너편 공용 도로변에 차분히 세워져 있었다. 아마도 자기 집 마당을 꾸미는 데 그치지 않고, 길을 지나는 동네 이웃들에게 핼러윈다운 소소한 놀라움과 유쾌한 즐거움을 선물하고 싶었던 차주의 엉뚱한 재치였을 것이다.'사건 현장'인 줄 알고 깜짝 놀랐던 마음이 차주의 싱거운 장난임을 알고 나자 이내 피식하는 유쾌한 웃음으로 바뀌었다. 경기 탓에 핼러윈 장식마저 부쩍 줄어들어 헛헛했던 요즘, 무심코 지나칠 뻔했던 산책길에서 만난 이웃의 소소한 유머 덕분에 마음 한구석이 환해지고 훈훈해지는 하루였다.그렇게 차분하게 핼러윈데이를 보내나 싶었는데, 늦은 저녁이 되자 밤하늘 저편 여기저기서 쾅쾅 터지는 폭죽 소리가 잇달아 들려왔다. 낮 동안의 잔잔했던 하루가 실은 평범한 일상이 아닌 핼러윈데이였음을, 하루가 다 지나가는 밤이 되어서야 귀로 느껴본다. 소소한 장난과 펑펑 터지는 폭죽 소리가 어우러진 핼러윈의 밤이 깊어간다.