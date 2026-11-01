"세계평화의 섬 제주에서 북미정상회담 열자"

큰사진보기 ▲기념촬영사단법인 ‘평화민족원탁회의’창립총회를 마치고 기념촬영 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲허상수창립기념 특강에서 발제를 하는 허상수 위원(왼쪽) ⓒ 고창남 관련사진보기

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"트럼프 대통령은 가장 빠른 시일 안에 회담장으로 되돌아가야만 한다고 감히 요구합니다. 과거 친서를 주고받으며 만났던 두 나라 정상 회담장에서 먼저 나왔었기 때문입니다. 한반도 평화와 번영은 군비 축소와 군비 통제, 대화와 외교, 협상과 타협이라는 평화적 수단을 통해서만 실현될 수 있습니다."

큰사진보기 ▲참가자들사단법인 ‘평화민족원탁회의’창립총회 및 기념특강에 참석한 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

남북의 두 국가 체제가 기정 사실화 되는 한반도 정세 속에서, 오랜 기간 한국 사회를 지배해 온 '통일'이라는 거대 담론을 내려놓고 현실에 입각한 '평화와 공존'을 기치로 내걸은 평화단체가 공식 출범했다.지난 2022년부터 30여 개 시민사회단체 대표들 사이에서 논의가 시작되어 2023년부터 활동해 온 '평화민족통일을위한 원탁회의'가 동학의 '용활용시(用活用時: 진리는 머리로 아는 것에만 그치지 않고 자신이 처한 때와 상황에 맞춰 주체적으로 유연하게 활용해야 한다)' 정신에 입각한 유연성을 발휘하여, 단체명에서 '통일'을 빼고 사단법인 '평화민족원탁회의'로 거듭나기로 했다. 이들은 지난 10월 30일 서울 종로구 율곡로 91 충신회관 강경대열사기념관에서 사단법인 창립총회를 개최했다.최근 급변하는 동북아 정세에 조응하여 평화 단체가 공식적으로 '통일'이라는 용어를 배제하고 새롭게 출범한 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌으며, 향후 통일부에 사단법인 등록을 신청하고 본격적인 행보에 나설 예정이다. 한마디로 지금의 남북 관계 현실에서는 공허한 구호보다 '평화와 공존'의 제도화가 시급하다는 절박한 판단에서 비롯된 결단이다.이날 창립총회에는 강경대 열사의 부친인 강민조 씨를 비롯해 허상수 제2기 진실화해위원회 위원(전 성공회대 교수), 노태구 경기대 명예교수, 김동원 원로목사, 이한용 남북민간교류협의회장, 한상석 남양주지속가능발전협의회 상임의장 등 시민사회 주요 인사와 회원 50여 명이 참석해 성황을 이뤘다.창립기념 특강에 나선 허상수 위원은 '어떻게 평화와 공존의 제도화를 실현할 것인가'를 주제로 강연하며, 대한민국 헌법과 국가의 부작위(不作爲)에 대한 날카로운 성찰을 촉구했다.허 위원은 "그동안 남북 간의 수많은 합의가 있었음에도 불구하고 단 한 번도 국회 비준 동의를 거친 적이 없어 정권이 바뀔 때마다 합의가 멈춰 섰다"라며, "정권 교체와 관계없이 남북 합의가 영속할 수 있도록 구조적 제도화를 모색해야 한다"고 역설했다. 이어 현행 헌법 제3조와 제4조에 내재된 극단적 반공 보수 노선과 평화·공존 간의 모순을 지적하며, 한반도 평화와 공존을 온전히 뒷받침할 수 있는 개헌과 제7공화국 건설의 필요성을 강조했다.또한 최근 서울대학교 국가미래전략원에서 발표된 전문가들의 해법을 인용하며 ▲한미군사동맹의 집단안전보장 체제로의 점진적 전환 ▲한국의 독자적 산업 경쟁력(조선·반도체·원전·배터리·방산)을 활용한 거래주의 외교 대응 ▲북한 체제에 대한 '있는 그대로의 인정'과 역지사지 대화 메커니즘 구축 ▲코리아 패싱 방지를 위한 다자 연대 강화 ▲평화적 핵연료 주기 확보를 통한 실질적 핵 잠재력 구축 등의 전략적 과제를 제시했다.아울러 남북 교류 협력의 기조로 김대중 정부 시절 햇볕정책의 핵심이었던 선경후정(先經後政: 경제 협력을 먼저 추진하고, 정치·군사 문제는 나중에 다룬다), 선이후난(先易後難: 쉬운 문제부터 먼저 해결하고, 어려운 문제는 나중에 풀어간다), 선민후관(先民後官: 민간 교류를 먼저 터주고, 정부 간 회담은 나중에 진행한다), 선공후득(先供後得: 먼저 조건 없이 베풀고, 대가나 결실은 나중에 얻는다)을 언급하며, 백두산·금강산·묘향산·원산 지역에 대한 평화관광 교류 등 민간 중심의 쉬운 과제부터 즉각 추진해야 한다고 제안했다.이번 창립총회의 가장 주목할 만한 대목은 도널드 트럼프 미국 대통령을 향한 공개 메시지 채택이었다. 사단법인 평화민족원탁회의는 다가오는 11월 아시아 순방에 나서는 트럼프 대통령에게 한반도 평화와 번영을 위한 대담한 결단을 촉구했다.허상수 위원은 특강과 메시지를 통해 트럼프 대통령을 향해 다음과 같이 강력히 요구했다.특히 메시지는 트럼프 대통령이 11월 아시아 평화 여정 중 중국을 거치기 전 반드시 한반도에 들러 줄 것을 요청했다. 구체적으로는 평양 직행이나 세계평화의 섬 제주도에서의 지속가능한 한반도 평화 회동을 제안하며, 이를 통해 새로운 평화 시대의 주역으로 거듭날 수 있을 것이라고 강조했다.또한 미합중국과 조선민주주의인민공화국, 중화인민공화국이 정전협정 당사로서 종전선언에 나서고, 화해와 불가침을 합의하여 73년간 지속된 전쟁을 끝내야 한다고 역설했다. 이는 미국의 품격을 낮추는 일이 아니라 불필요한 국방비 지출을 줄이고, 해외 주둔 미군 장병의 안전을 지키며, 새로운 경제 영토를 확장하는 '황금시간'을 열어주는 일이 될 것이라고 설파했다.사단법인 <평화민족원탁회의>의 출범은 한국 시민사회 운동사에서 중요한 전환점을 의미한다. 이념과 구호 중심의 '통일' 담론에서 벗어나, 남북 주민의 일상적 삶과 직결된 '통행·통신·통상'의 실현을 목표로 삼았기 때문이다.분단 73년의 벽을 넘어, 비패권국이자 개방국인 대한민국의 고유한 서사와 규범 기반 질서를 바탕으로 한반도에 영구적인 평화와 공존의 제도를 구축하려는 이들의 발걸음이 다가오는 정세 변화 속에서 어떤 결실을 맺을지 귀추가 주목된다.