"시험공부 지루하면 한 챕터씩 읽어" 이 말이 만든 변화

큰사진보기 ▲프레젠테이션 시간'질문있는 독서프로그램' 마지막 날 공정하다는 착각을 함께 읽은 학생들이 프레젠테이션에 참여하는 모습 ⓒ 백경자 관련사진보기

'능력주의 사회에서 얻은 결과는 온전히 내 몫일까?'

'돈으로 거래해서는 안되는 가치와 기준은 무엇일까?'

'민주주의 발전과 시민 참여는 어떤 관련이 있을까?'

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"얘들아, 시험공부 하다 지루하면 한 챕터씩 읽어."

큰사진보기 ▲독서 활동지질문있는 독서 프로그램 시간에 학생들이 작성한 활동지 ⓒ 백경자 관련사진보기

'질문 있는 독서' 프로그램을 열었다. 독서 공모사업에서 받은 지원금도 있겠다, 평소 학생들과 함께 읽고 싶은 책들이 있어 지원금이 들어오자마자 책 주문에 들어갔다. 문제는 개최 시기였다. 바쁘다는 핑계로 일단 시기를 2학기로 미뤄 놓았었다. 그런데 막상 2학기에 접어들자 3월의 뜨거웠던 열정은 사라지고 에너지는 바닥을 이미 드러내고 있었다. 3월의 의욕은 온데간데 없고 결과보고서 제출 기한은 다가오고. 더 이상 미룰 수 없었다. 이제 남은 것은 강제집행뿐이었다.부랴부랴 독서 분야를 나누고 희망자를 모집했다. 2학기라는 시기적 특성과 맞물려 학생들의 참여 열기는 그리 뜨겁지 않았다. 1, 2학년을 통틀어 지원자는 고작 열 두명. 그래도 이 바쁜 시기에 누가 시키지도 않는데 어려운 책 <공정하다는 착각>(마이클 샌델), <돈으로 살 수 없는 것들>(마이클 샌델), <로마인 이야기1>(시오노 나나미)을 읽겠다고 나선 친구들이 대견했다.2학기 1회 고사를 앞둔 학생들에게 책을 미리 나눠주었다. 시험이 끝나기를 기다리기에는 내 마음도 학생들 못지않게 급했기 때문이다. 책을 나눠주면서 프로그램의 취지와 책의 대략적인 내용에 대한 설명과 함께 이런 말도 덧붙였다.소설도 아닌, 읽어도 읽어도 좀처럼 책장이 넘어가지 않는 인문사회 서적을 시험공부가 지루할 때 읽으라니. 뱉어 놓고도 웃음이 난다. 그래도 '혹시나' 하는 기대를 걸어보았다. 하지만 그 기대는 기대일뿐이라는 사실을 너무 잘 안다. 어려운 책일수록 자율에만 맡겨두면 좀처럼 읽히지 않는다는 것을, 시간을 넉넉히 주든 촉박하게 주든 독서량은 별반 다르지 않다는 것을 말이다.결국 시험이 끝나자마자 해당 학생들을 모아 장별 쪼개 읽기에 들어갔다. 분야별 희망자를 모집해서 그런지, 몰입도는 꽤 높았다. 매일 정해진 분량을 읽고 그날그날 목표량을 채운 학생들과는 개인별 문답을 진행했다. 읽은 내용을 자기 언어로 요약하게 하고, 처음에 던졌던 질문과 책의 내용이 어떻게 연결되는지 되짚어 보게 했다. 대충 읽고 넘어가려던 학생들도 질문 몇 개를 받고 나면 책을 허투루 읽을 수 없었다.그렇게 매일 저녁 세 시간씩 책과 씨름했다. 시험이 끝났으니 좀 쉬고도 싶었을 텐데, 학생들은 자발적으로 또 다른 공부에 뛰어든 셈이었다. 그렇게 이어진 독서 강행군도 어느덧 막바지에 접어들었다. 학생들은 각자 맡아 읽은 내용을 같은 책을 읽은 친구들과 공유하며 흩어져 있던 조각들을 맞추듯 책의 전체 그림을 완성해 나갔다.드디어 마지막 날, 해당 주제에 관심있는 학생들과 선생님들을 초청해 공개 프레젠테이션 시간을 가졌다. 며칠 전만 해도 책장을 제대로 넘기지 못하던 학생들이 제법 진지한 표정으로 책의 핵심을 설명하였다. 교사의 강제집행으로 시작된 독서가 어느새 학생들의 자발적인 발표로 이어진 셈이다.<공정하다는 착각>을 읽은 학생들은 노력으로 얻은 성취가 개인의 능력과 노력 뒤에 내포된 타고난 재능과 운, 가정의 경제적 배경 등이 작용하고 있음을 짚어냈고, <돈으로 살 수 없는 것들>을 읽은 학생들은 시장의 논리가 침범해서는 안 되는 영역은 어디까지이며, 그 경계와 기준은 무엇인지에 대한 토의 결과를 발표했다. <로마인 이야기 1>를 읽은 학생들은 민주주의에서 시민의 참여만큼이나 중요한 것이 권력에 대한 감시와 견제라는 사실을 설명했다. 권력이 특정 개인이나 집단에 집중될 때 발생한 위험 상황을 역사 속에서 찾아낸 것이다.제법이었다. 불과 며칠 전까지도 어려운 책의 내용을 제대로 소화할 수 있을까 걱정스러웠는데, 이젠 능력주의의 한계를 논하고, 시장의 도덕적 경계를 찾고, 민주주의의 작동 원리를 설명하고 있으니 말이다.며칠간 이어진 독서 강행군의 대가는 혹독했다. 감기에 옴팍 걸리고 말았다. 몸은 지쳤고 열은 올랐지만 학생들의 생각이 깊어지고 책을 근거로 자신의 주장을 펼치는 모습은 뜻밖의 해열제가 되어 주었다. 정답과 결론을 가르치는 데 그치지 않고, 던져진 질문에 대한 답을 스스로 찾도록 돕는 일. 어쩌면 이것이 내가 끝까지 해야 할 일이고, 그 과정에서 학생들의 성장을 지켜보는 일이 교직이 내게 주는 가장 값진 선물이 아닐까 싶다.가을 비가 내린다. 이 비가 그치면 가을이 한층 깊어질 것이다. 계절이 무르익듯 교직의 길도 열정을 넘어 성숙으로 나아가기를 강행한 독서 프로그램을 돌아보며 기원해본다.