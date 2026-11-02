'의료일원화 10년 로드맵', 통합이 먼저인가 검증이 먼저인가

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덧붙이는 글 | 이 글은 공정의료시민연구회 회원들의 내부 논의와 의견을 바탕으로 작성했다.

지난 10월 8일 국회 보건복지위원회 국정감사에서 더불어민주당 서영석 의원은 향후 10년에 걸쳐 의대와 한의대를 단계적으로 통합하겠다는 '의료일원화 10년 로드맵'을 제안했다. 2027년부터 기초의학 공동교육 준비에 착수하고, 2029년에는 거점 시범대학을 지정해 6년제 통합교육과정(공동기초·임상·통합실습)을 운영하겠다는 구상이다.서 의원은 중복 진료와 진료정보 단절, 필수의료 인력 활용의 제약, 직역 간 갈등 등을 통합의 필요성으로 제시했다. 그러나 의료체계 개편의 목적은 통합 자체가 아니라 국민에게 더 나은 의료를 제공하는 데 있어야 한다. 통합의 필요성과 기대 효과를 검증하기 전에 추진 일정부터 정하는 것은 정책의 순서를 뒤바꾸는 일이다. 의료일원화 논의에 앞서 다음 다섯 가지 사항을 우선 검토해야 될 것이다.의학과 한의학은 이론적 토대와 지식치〮료법을 검증해 온 방식에 차이가 있다. 현대 의학은 생물학적 기전과 임상시험, 통계적 분석, 재현성 검증 등을 근간으로 발전해 왔으며, 한의학은 고유한 전통 이론과 임상 경험을 토대로 독자적인 체계를 이어왔다.이처럼 학문의 근본 패러다임이 다른 두 영역을 통합하려면 교과목을 합치는 수준을 넘어 교육 내용의 타당성, 임상역량의 기준, 개별 진단과 치료법의 효과와 안전성을 평가하는 원칙부터 마련해야 한다.현재 의과대학은 유전체학, 정밀의학, 인공지능(AI) 의료기술 등 빠르게 발전하는 첨단 의학 지식을 6년 안에 교육하기에도 벅찬 일정으로 차 있다. 내용적 정합성에 대한 깊은 숙고 없이 두 교육체계를 물리적으로 묶는다면, 역량 저하를 초래할 수 있다. 의료인 양성은 정책의 성과를 확인하기 위한 실험의 대상이 아니다.국가 의료체계 개편은 국민의 생명과 직결된 문제다. 근거중심의학의 대원칙은 단순하다. 과학적 효과와 안전성이 객관적으로 입증되면 채택하고, 그렇지 않으면 채택하지 않는다. 따라서 의료 일원화가 실제로 국민 건강에 기여하려면 그 효과와 위험을 객관적으로 검증해야 한다.통합교육이 의료인의 진단 정확도와 임상 역량을 높이는지, 환자의 치료 결과와 안전성을 개선하는지, 건강보험 재정에 긍정적인 영향을 미치는지에 대한 근거가 필요하다.그러나 현재 제안은 이러한 과학적 인과관계를 입증하지 못한 채, '어떻게 합칠 것인가'라는 추진 로드맵에 정치적 명분만을 앞세우고 있다. 통합 방법에 앞서 통합해야 할 이유와 그 효과부터 입증해야 한다.의대 증원에 따른 교육 수요 확대와 교수 인력 부족 우려가 제기되는 상황에서 새로운 통합교육을 추진하려면 교육 여건을 먼저 점검해야 한다. 그러나 서 의원이 제안한 기초의학 공동교육과 임상실습 연계 구상은 2000명 의대 증원 여파에 따른 의학교육 현실을 외면하고 있다.10월 8일 복지위 국정감사에서 백선희 의원이 제시한 자료에 따르면 충북대의 임상실습 인원은 올해 103명에서 2029년 175명, 2030년 203명으로 늘어날 전망이지만 본관 강의실 수용 인원은 85명에 그친다. 김원섭 충북대병원장도 교육시설 확충이 지연되고 병원 부채가 1400억 원에 이르러 시설 투자비의 75%를 자체 부담하기는 어렵다고 밝혔다.기초의학 교육의 인력 문제도 심각하다. 10월 21일 교육위 국정감사에서 이주영 의원이 공개한 교육부 제출 자료에 따르면, 부산대의 의사 면허 보유 기초의학 교원은 2023년 11명에서 2026년 9명으로 감소했고, 교원 1인당 학부생 수는 같은 기간 66명에서 93명으로 증가했다.이 수치만으로 통합의 타당성을 단정할 수는 없다. 그러나, 기존 의학교육의 인력과 시설 확충도 시급한 상황에서 통합교육을 추진하려면 필요한 교수 인력과 임상실습 여건, 재정 확보 방안을 구체적으로 제시해야 한다.의대·한의대 통합은 미래 세대의 교육과정만 바꾸는 문제가 아니다. 기존 한의사 면허의 효력과 진료 범위를 어떻게 유지조〮정할 것인지, 통합교육 이수자에게 어떤 면허와 진료 권한을 부여할 것인지, 기존 면허자와 새로운 면허자 사이의 진료 범위를 어떻게 구분할 것인지 구체적인 원칙이 필요하다.기준이 불분명하다면 기존 직역 간 갈등이 해소되기는커녕 새로운 자격 및 진료 범위 분쟁으로 이어질 수 있다. 면허체계의 통합이 개별 의료행위의 효과와 안전성을 입증하는 것도 아니므로 면허 통합과 의료행위의 과학적 검증은 구분되어야 한다.국민이 원하는 것은 더 정확한 진단, 더 안전한 치료, 더 나은 치료 결과다. 암 환자는 생존율 향상을, 중증 응급환자는 신속하고 정확한 처치를 원한다. 의료정책의 성패는 제도를 얼마나 크게 바꾸었는지가 아니라 국민의 건강과 생명을 지키는 데 얼마나 기여했는지로 평가되어야 한다. 따라서 통합을 먼저 결정하고 그에 맞춰 근거를 찾는 것이 아니라 모든 의료 행위에 객관적인 검증 기준을 적용하는 것이 우선이다.서영석 의원은 의대·한의대 통합이 환자의 치료 결과와 안전성을 개선한다는 객관적 근거를 제시하고, 교육의 질을 보장할 인프라와 기존 면허자의 전환 원칙을 구체적으로 밝혀야 한다. 이러한 검증과 원칙이 로드맵 제시에 앞서 마련되지 않는다면, 의료 일원화 로드맵 제안은 미래 비전이라기 보다 현장을 파괴할 수 있는 위험한 정치적 구호로 남을 것이다.