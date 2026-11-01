바나나 하나, 동화책 한 권으로 시작하는 공정무역 교육

큰사진보기 ▲아이들에게 제공되는 공정무역 간식. ⓒ 주영어린이집 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이야기를 통해 공정무역 교육을 듣고 있는 아이들 모습. ⓒ 주영어린이집 관련사진보기

"저희 원훈이 '더불어 함께하는 삶' 이거든요. 그래서 공정무역이 저희가 지향하는 방향과도 잘 맞아요."(주영어린이집 전경아 원장)

"이렇게 가랑비에 옷 젖듯 스며들면서 아이들이 익혀지는구나. 그때의 생각들이 사실은 평생에 조금 남을 수 있어서 더 중요하다는 생각이 들더라고요."

큰사진보기 ▲공정무역 팸플릿을 가정에 전달하고 있다. ⓒ 주영어린이집 관련사진보기

큰사진보기 ▲공정무역 제품을 활용해 만든 먹거리를 장터에서 판매하고 있다. ⓒ 주영어린이집 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

어린이집에서 놀이를 하고, 요리를 만들고, 동화책을 읽는 일은 낯설지 않다. 하지만 인천광역시 계양구에 위치한 주영어린이집에서는 이런 일상에 공정무역이라는 특별한 이야기가 더해진다. 아이들이 먹는 간식과 요리에 공정무역이 함께하고, 동화책과 세계 여러 나라를 알아보는 시간에도 공정무역을 배운다.영유아에게 다소 낯설 수 있는 공정무역을 주영어린이집은 익숙한 먹거리와 놀이, 동화책을 통해 전한다. 아이들은 일상 속에서 공정무역을 경험하고 서로 다른 나라의 사람들이 연결되어 함께 살아간다는 사실을 자연스럽게 알아간다.주영어린이집이 공정무역에 관심을 갖게 된 것은 오랫동안 생협에서 식자재를 구매하면서부터다. 일상에서 공정무역 제품을 접하던 중 공정무역 실천기관 참여를 제안받았고, 어린이집이 추구하는 교육 방향과도 잘 맞는다고 판단해 활동을 시작했다. 이후 2021년 공정무역 실천기관으로 인증받은 주영어린이집은 공정무역 제품을 간식과 요리 활동에 활용하고, 동화책과 놀이를 통해 아이들에게 공정무역의 가치를 전하고 있다. 또한 교사와 학부모를 대상으로 공정무역 교육을 진행하고, 지역사회와 연계한 다양한 활동으로 실천 범위를 넓혀가고 있다.주영어린이집은 영유아에게 공정무역을 설명하기 위해 친숙하게 다가가려 한다. 아이들이 먹는 간식에 공정무역 제품을 활용할 뿐만 아니라 매일 읽는 동화책을 통해 전달하고, 세계 여러 나라를 알아보는 활동 속에 공정무역 이야기를 녹인다. 예컨대 세계 여러 나라를 알아보는 다문화 활동에도 공정무역을 접목한다. 아이들은 세계 여러 나라를 여행하는 놀이를 하며 공정무역 커피와 바나나를 구매하는 활동을 경험한다. 이러한 활동은 다른 나라의 문화를 이해하는 데서 나아가, 우리가 소비하는 제품을 생산하는 사람들의 삶과 공정한 거래의 중요성을 생각해 보는 기회가 된다.공정무역에 대해 아이들에게 물으면, 대부분 커피를 많이 떠올린다고 한다. 이에 따라 공정무역 원두를 이용한 커피 향 주머니 만들기 놀이를 하기도 한다. 아이들이 커피를 마시지는 못하지만 커피콩의 향을 직접 맡아보며 공정무역 제품을 감각적으로 경험할 수 있도록 한 것이다. 이렇듯 공정무역을 어렵지 않게 접할 수 있도록 한다.공정무역은 주영어린이집에서 특정한 날에만 진행하는 특별활동이 아니다. 아이들이 세계를 바라보는 관점을 넓히고, 서로 다른 환경에서 살아가는 사람들과 함께하는 삶을 생각하도록 돕는 교육의 일부다.전원장에게 뿌듯함을 느끼는 순간을 묻자, 아이들이 먼저 공정무역 활동을 통해 세계 여러 나라가 모두 하나임을 느끼고 지구촌 사람들이 함께 행복하게 살아가야 한다는 생각을 스스로 이야기할 때라고 답했다. 원 내에 다문화 가정의 아이가 없는 상황에서, 아이들이 다른 나라 사람들을 낯설게 여기기보다 함께 살아가는 존재로 받아들이는 모습을 보며 공정무역 교육의 영향을 실감한다는 것이다.공정무역의 가치는 아이들에게만 머무르지 않는다. 아이들과 매일 함께하는 교사들도 꾸준히 교육을 받으며 공정무역에 대한 이해를 쌓아간다. 4~10년 이상 근무한 교사들이 많은 만큼 원장과 교육 내용을 공유하며 공정무역에 대한 이해를 쌓아가고 신입 교사에게는 별도의 교육을 통해 관련 내용을 더 자세히 알린다. 매년 교육이 이어지면서 교사들의 인식도 점차 달라지고 있다고 한다. 교사들이 배운 내용을 아이들과의 활동에 접목하면서 공정무역의 가치가 일상 속에 자연스럽게 스며들도록 하고 있다.이러한 실천은 학부모와의 소통으로도 이어진다. 주영어린이집은 신입 학부모 오리엔테이션에서 공정무역 실천 어린이집이라는 점을 알리고, 공정무역의 의미와 제품을 소개한다. 부모교육에서도 공정무역 제품을 활용한 다양한 활동을 진행한다. 예를 들어, 공정무역 천을 이용해서 가방을 만들거나 공정무역 재료로 요리 활동을 하고, 완성한 음식을 가정으로 가져가 직접 맛볼 수 있도록 한다. 최근에는 학부모를 대상으로 공정무역 교육을 진행한 뒤 공정무역 마스코바도를 사용하여 애플청을 만들었다고 한다.학부모들은 공정무역 제품은 비싸고 구매하기 어렵다고 생각하는 경우가 많다. 이에 주영어린이집은 교육과 활동을 통해 인식을 바꾼다. 마스코바도를 활용한 요리 활동을 통해 공정무역 제품의 다양한 활용 방법과 맛을 소개하고, 학부모들이 일상에서 공정무역 제품을 선택할 수 있도록 돕는다.선한 영향력은 계속된다. 공정무역 제품을 선물해 가정에서도 사용해 볼 수 있는 기회를 마련한다. 처음에는 선뜻 구매하기 어려워하던 학부모들도 제품을 직접 사용해 본 뒤 만족감을 느끼고 이후 직접 구매해 사용하는 반응으로 이어진다.또한 키즈노트와 가정통신문을 통해 공정무역을 꾸준히 이야기하며, 공정무역 팸플릿을 가정에 전달하기도 한다. 실제로 공정무역 페스티벌에서 학부모가 패션쇼에 참여하기도 했다. 이처럼 다양한 활동을 소개하고 학부모들이 공정무역을 더 가까이 접할 수 있도록 홍보한다.공정무역을 접한 학부모들이 자주 묻는 질문 중 하나는 "어디에서 살 수 있나요?"라는 것이다. 주영어린이집은 이 질문에 답하기 위해 아이들과 함께 지역사회로 나간다.지역사회 연계 프로그램을 활용해 공정무역 커피를 판매하는 카페를 방문하고, 생협 등에서 제품을 직접 구매하는 활동을 진행한다. 구입한 재료는 다시 어린이집으로 가져와 요리 활동에 활용한다. 제품을 소개하는 데서 그치지 않고 실제 판매처를 찾아가 보고, 구매하고, 사용하는 경험까지 연결하는 것이다.지역 주민들이 참여하는 시장놀이도 열린다. 주영어린이집은 약 1,100세대 규모의 아파트 단지에 소식을 알려 어린이집 구성원뿐 아니라 지역 주민들도 장터를 함께 경험하도록 한다. 실제로 많은 주민이 장터를 찾아 물건을 구매하고 행사에 호응한다.시장놀이에서 큰 아이들과 교사들은 판매를 맡고, 다른 아이들은 물건을 구매하며 각자의 역할을 경험한다. 이 과정에서 지역 주민들에게 공정무역을 알리는 활동도 함께 이뤄진다. 장터에는 공정무역 재료로 만든 먹거리를 한데 모아 별도의 공정무역 부스를 운영한다. 주민들에게 제품의 특징과 공정무역의 의미를 설명한다. 처음에는 호기심으로 부스를 찾았던 주민들도 제품을 살펴보고 구매하며 공정무역을 직접 접하게 된다.이 활동을 통해 나온 수익금은 전액 기부한다. 실제로 작년 12월에는 수익금 748,000원을 보듬우리봉사회에 전달한 바 있다. 보듬우리봉사회는 중증 장애인과 지역아동센터를 위한 봉사 활동을 비롯해 미혼모 가정과 자립 청소년 지원, 주거환경 개선을 위한 집 수리까지 다양한 나눔을 실천하고 있다. 공정무역 제품을 알리고 판매하는 활동이 이웃을 돕는 일로도 연결된 셈이다.공정무역 활동을 꾸준히 이어가는 데 현실적인 어려움도 있다. 전 원장이 아쉬움을 느끼는 부분은 공정무역 제품을 구매할 수 있는 판매처가 부족하고, 선택할 수 있는 제품의 종류도 제한적이라는 점이다.과거에는 생협 등을 통해 제품을 비교적 쉽게 구매할 수 있었고, 학부모들이 생협에 회원가입하는 사례도 많았다. 하지만 최근에는 필요한 제품을 구하는 데 어려움을 겪는다고 한다. 판매처와 제품이 다양해진다면 어린이집에서도 더 많은 제품을 활용할 수 있겠지만, 현재로서는 식자재를 중심으로 활동을 이어가고 있다.공정무역에 대한 교육과 관심만으로는 일상적인 실천을 지속하기 어렵다. 실제로 제품을 구매하고 활용할 수 있는 환경이 함께 마련돼야 한다.'더불어 함께하는 삶'이라는 원훈처럼, 주영어린이집은 아이들이 다른 사람과 함께 살아가며 사회에 선한 영향을 나누는 어른으로 성장하길 바란다. 나의 작은 선택이 누군가에게 도움이 될 수 있다는 것을 알고, '나만'을 생각하기보다 서로를 살피며 살아가는 사회를 꿈꾸기 때문이다. 그 시작은 어쩌면 아이들의 손에 들린 바나나 하나, 함께 읽은 동화책 한 권에서부터 일 것이다.