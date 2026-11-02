불안의 시대, 숲에서 아이들이 배운 것

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큰사진보기 ▲가을 숲 그림과 만다라 ⓒ 이정현 관련사진보기

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I love nature

Nature is cool

The forest is my classroom

The Earth is my school

Trees are my teachers

Animals are my friends

And on this school all life depends자연이 좋아

자연은 멋져

숲은 나의 교실

지구는 학교

나무는 선생님

동물은 친구

이 학교에선 모든 생명이 기대어 살아가.

큰사진보기 ▲아름다운 가을 숲에서 ⓒ 이정현 관련사진보기

큰사진보기 ▲그림과 불어로 채워진 활동지 ⓒ 이정현 관련사진보기

"숲이 이렇게 아름다운 줄 몰랐어요. 앞으로 더 자주 오고 싶어요."

큰사진보기 ▲숲으로 가는 길 펼쳐진 하늘 ⓒ 이정현 관련사진보기

우리는 미래에서 오는 모든 두려움과 공포를 영혼에서 몰아내야 한다. 미래에 대한 모든 느낌과 감각에서 마음의 평온을 유지해야 한다. 다가올 모든 일을 흔들림 없는 침착함으로 고대해야 하며, 어떤 일이 일어나든 지혜로 가득 찬 세계의 인도로 우리에게 오는 일이라는 것만 생각해야 한다. 그것이 이 시대에 우리가 터득해야 하는 배움, 즉 순수한 신뢰의 힘으로 살아가는 것.존재에 대한 어떤 안전장치도 없이, 언제나 현존하는 정신세계의 도움을 신뢰하면서. 진정으로 세상 그 어떤 일도 용기가 꺾이지 않는다면 우리를 꺾지 못하리니, 의지를 훈련하라.그리고 내면에서 오는 각성을 찾아라. 매일 아침, 매일 밤마다.— 루돌프 슈타이너

가을을 건너뛰고 겨울이 온 것만 같다. 드라이해 둔 옷장 속 빨간 바바리는 몇 년째 고스란히 자리를 지키고 있다. 봄가을의 포근함과 선선함은 사라지고 더위와 추위가 널뛰기하듯 기승을 부린다. 날씨처럼 경제도, 사회도, 정치도 양극단으로 치닫는 느낌이다.어떨 때는 마치 나도 모르게 <설국열차>라는 영화에서처럼, 종말의 시대에 빠르게 달리는 열차에 올라탄 것처럼 어지러운 느낌이 든다. 몇 년째 이어지는 전쟁과 극단적으로 오르내리는 주가, 아프리카에서 퍼져 나간다는 에볼라나 러시아 연구실에서 터진 페스트 사고 등의 뉴스를 볼 때면 조만간 또 다른 팬데믹이 터질 것만 같은 긴장과 불안이 올라온다.게다가 은행 해킹과 사이버 테러에 대한 경고, 인간보다 뛰어난 AI와 로봇의 개발로 예상되는 대량 실업과 디스토피아는 더 이상 외면하기 힘든 눈앞의 문제가 되어가고 있다.최근엔 영국과 일본 등 여러 나라에서 국민들에게 비상 식량을 비축하라는 권고를 했다는 소식에 3차 세계대전이나 비극적 종말을 예측하는 글과 영상이 퍼져 나가기 시작했다. 사건을 부풀려 조회수를 늘려가는 자극적인 뉴스들도 많았지만, 어느 정도 예상되는 비극적인 미래 앞에서 나는 '속수무책'이라는 사자성어가 떠올랐다. 그것은 거대한 변화의 흐름 속에 휩쓸려가는 걸 알면서도 손을 쓸 수 없는 무기력한 감정이었다.얼마 전에는 글쓰기를 가르치는 학생들과 히말라야 대홍수 기사를 읽으며 드는 생각들을 나누었는데, 초등학교 6학년 남학생 한 명이 "우리에게도 언제든지 일어날 수 있는 일이라 생각해요"라고 이야기해서 놀랐다. "그럼 우리는 어떻게 살아야 할까?"라고 되물었더니 "모르겠어요"라며 두 손을 들고 어깨를 들썩이는 아이의 얼굴에 짙은 그늘이 드리워졌다. 그 얼굴이 마치 나를 비추는 거울 같았다.그 잔상이 며칠동안 남아, '그렇다면 과연 무엇을 어떻게 가르쳐야 할지' 스스로에게 물었다. 아이들에게 분리수거와 재활용, 전기 아끼기 등 우리가 할 수 있는 일을 가르치면서도 때론 그것이 너무 미약하게 느껴졌기 때문이다.그러던 중 하비에르 국제학교에서 가을방학을 맞아 숲탐험대 프로그램 진행을 요청해 왔다. 마침 시간이 비어 있던 10월 26일(월) 오전에 8명의 학생이 백사실계곡으로 찾아왔다. 5살부터 10살까지, 프랑스, 헝가리, 크로아티아, 인도네시아, 한국 등 여러 나라에서 온 아이들이 모여들었다. 코발트빛 물감을 부은 듯 새파란 가을하늘이 그림처럼 펼쳐진 날이었다.나는 영어와 한국어를 섞어 수업을 진행하며 아이들과 숨을 고르고, 지금 이 순간 숲속에 있는 나를 느껴 보는 활동을 했다. 이어서 십수 년 전 프랑스의 평화공동체 플럼빌리지에서 아이들을 가르치며 배웠던 노래를 함께 불렀다.낭랑한 아이들의 목소리가 숲에 울려 퍼졌다. 무슨 소리인가 싶어 가까운 나무로 날아온 박새와 곤줄박이들이 화음을 넣었다.프랑스계 국제학교라 학생 대부분은 불어가 더 익숙했다. 마치 샹송을 부르는 것처럼 공기 마찰음이 많은 사랑스러운 발음이었다. 5살인 미카엘은 불어만 할 수 있었는데, 숲속 이곳저곳을 다니면서 연신 감탄하며 나를 불렀다.보라색 꽃에 앉아 있던 나비가 하늘로 날아오르자 아이는 "빠삐용, 빠삐용!"이라고 외치며 나비가 날아간 궤적을 쫓아 손가락으로 가리켰다. 소설의 제목이기도 해서 나도 들어본 단어라 반가운 마음에 아이의 발음을 따라 말하며 나비를 가리켰다. 그런 나를 보고 미카엘이 웃었다. 미카엘이라는 이름처럼 천사 같은 얼굴로 환하게 웃어 주자 내 마음도 밝아졌다.다른 친구들도 각자의 시선과 발걸음이 닿는 곳에서 부지런히 숲을 탐험하고 기록했다. 10살 마티어스는 정갈하게 불어로 활동지를 채웠고, 아직 글씨 쓰기가 서툰 8살 대인이는 자신이 모르는 단어를 마치 상형문자처럼 그림으로 그렸다.크로아티아에서 왔다는 8살 이자벨은 내 손을 꼭 붙잡고 산새처럼 재잘거렸다. 숲속에서 감각을 열고 글감을 적는 활동을 마치고 나서는 모두가 모여 자연 만다라를 만들기 시작했다. 숲속에서 발견한 돌, 낙엽, 나무껍질, 떨어진 열매 등 여러 자연물을 모아 마치 땅 위에 큰 그림을 그리듯 패턴이 있는 모양을 만드는 작업이었다.아이들은 분주하게 먹이를 찾는 숲속 동물이 된 것마냥 손과 발로 수북이 쌓인 낙엽 더미를 헤치기 시작했다. 그 안에서 도토리 모자와 예쁜 모양의 돌멩이, 밤송이 등을 발견할 때마다 마치 보물을 찾은 듯 탄성을 질렀다.아이들이 발견한 자연물들을 부지런히 옮길 때마다 더 풍성하고 아름다운 자연물이 만들어졌다. 두 아이가 힘을 합쳐 가져온 커다란 나무 둥치를 세우니 예상치 못했던 입체 작품이 만들어졌다.다 만든 뒤 감상하고 나서는 자연물들을 다시 자연의 품으로 돌려주었다. 짧은 예술 활동이지만 한자리에 모인 것들이 흩어지고, 형태가 사라졌다가 다시 생기는 일을 반복하는 자연의 법칙을 자연스레 느낄 수 있었으리라는 마음이 들었다.모든 활동을 마치고 둥글게 서서 감상이나 느낀 점을 나눠 보자고 했는데, 진지한 태도로 참여했던 마티어스가 말했다.그 말에 나는 내가 해야 할 일이 무엇인지 다시금 상기할 수 있었다. "내일 지구가 멸망할지라도, 오늘 사과나무를 심겠다"는 스피노자의 말처럼 아이들과 함께 이 세상의 아름다움을 보고 지킬 수 있는 눈과 힘과 지혜를 길러 주고 싶은 마음이 들었다.그 주 금요일에는 봄부터 진행해 왔던 '숲탐험대' 정기 수업이 있었다. 수업 전날 비가 내려 짙은 낙엽 내음이 가득한 숲에는 한창 단풍이 들어가고 있었다.나는 집에서 챙겨 온 오일파스텔과 수채 크레용을 펼쳐 놓고 아이들에게 도화지에 가을의 풍경을 담아 보자고 했다. 돌계단과 기둥 등에 자리를 잡은 아이들은 옹기종기 모여 앉아 그림을 그리기 시작했다. 손가락 끝으로 크레용과 파스텔을 문질러 보기도 하고, 여러 색을 섞으며 몰입해서 단풍과 가을 숲을 담는 모습이 참 예뻤다.이번엔 완성된 아이들의 작품을 둥글게 놓고 그 주위를 장식하는 만다라를 만들었다. 금세 풍성하고도 아름다운 즉흥 전시장이 완성되었다.우리는 둥글게 서서 천천히 오른쪽으로 돌며 서로의 작품을 감상했다. 마지막에는 다시 돌아온 자리에 나무처럼 서서 함께했던 시간에 감사했다.숲에서 내려와 도로와 집이 보이는 일상의 풍경에 들어왔음에도 진한 가을 숲의 향기와 색, 아이들의 자유로운 몸짓과 미소가 잔상처럼 남아 있었다. 숲속에서 함께했던 순간을 떠올릴 때면 머릿속에 가득했던 불안과 두려움은 저만치 멀어졌다.그날 밤, 나는 책장에서 코로나 팬데믹을 겪던 당시 읽고 또 읽었던 슈타이너의 글귀를 찾았다.돌아보면 슈타이너가 이 글을 썼던 백여년 전에도, 그리고 인류의 역사상 어떤 시대에도 위기는 있어 왔다.중요한 건 두려움과 공포가 태풍처럼 몰아치는 세상 속에서는 더욱 단단한 중심을 가지고 살아가야 한다는 것. 이를 위해 밤낮으로 깨어 있고, 평온을 유지하는 힘과 지혜를 길러 가야 한다는 것. 숲속에서 서로의 손을 꼭 잡고 둥근 원을 만들었던 순간처럼, 더 깊이 이어져 함께해야 한다는 것이 아닐까.그를 위해 아이들과 함께 '숲이라는 교실에서, 지구라는 학교에서, 나무를 스승삼아, 동물을 친구삼아' 배움을 구한다. 그 배움 안에 불안과 두려움을 뚫고 나갈 수 있는 빛과 희망이 있기에.