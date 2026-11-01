국화 1억 5000만 송이가 사용됐다는 축제

큰사진보기 ▲마산가고파 국화축제가 열린 3.15새누리공원의 모습 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲새누리공원에서 만난 국화작품들. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲마산가고파 국화축제 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1995년 마산에서 태어난 북극곰 통키, 2년 뒤 에버랜드로 옮겨가 많은 사랑을 받았다. 2018년, 영국의 새보금자리로 옮겨가기 한 달전 사망했다. 한국의 마지막 북극곰이었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다를 배경으로 하는 국화축제이기에 좀더 특별한 느낌이 든다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲기네스북에도 올라있는 다륜대작 '천향여심.' 무려 1341 송이로 만든 작품이라고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

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큰사진보기 ▲바다에서는 올해도 수상스포츠인 플라잉보드가 한창이었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

제26회 마산가고파 국화축제가 10월 31일부터 11월 8일까지 '국화, 가을 바다를 품다'라는 주제로 3.15해양누리공원, 합포수변공원, 해양신도시, 세 곳에서 진행된다. 옛 마산시에서는 전국 최초로 국화 상업 재배에 성공하여 일본에 수출까지 하게 되었고 현재에도 국화재배가 많이 이뤄지고 있다. 이를 기념하기 위해 2000년부터 국화축제를 개최하게 됐다고 한다.이제는 명맥이 끊어진 마산이라는 도시. 유일하게 마산이라는 명칭이 남아있는 것이 마산가고파 국화축제다. 그러기에 마산이 고향인 내게 국화축제는 특별하고 정겹다.집에서 가까운 3.15새누리공원부터 찾았다. 마산만을 따라 길게 조성되어 있는 새누리공원은 평소 시민들이 운동을 하기 위해 자주 찾는 곳이다. 먹거리를 파는 곳을 지나니 국화작품들이 전시되어 있었다.국화 1억 5000만 송이가 사용되었다는데 축제장에는 은은한 국화향이 흘렀다. 기네스북에도 올라있는 다륜대작 '천향여심'도 보인다. 무려 1342 송이를 피우다니 정말 대단한 국화다. 국화작품들을 둘러보고 바다를 향해 섰다. 축제의 주제처럼 바다를 배경으로 국화를 바라보는 느낌은 특별하다. 바다에서는 올해도 수상레저스포츠가 진행되고 있다. 플라잉 보드를 타는 사람을 보니 아찔하다. 아름다운 가을날, 꽃도 아름답다.