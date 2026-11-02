"난 당신 안 찍었다" 유권자에 최불암이 한 대답

큰사진보기 ▲'국민 아버지' 최불암 배우 별세고 최불암 배우의 빈소가 30일 오전 서울 송파구 아산병원 장례식장에 마련됐다. 고인은 건강 악화로 14년간 진행해 오던 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 그만 둔 뒤 입원 치료를 이어오던 중 29일 밤 10시께 별세했다. 유족으로는 배우 김민자와 아들 동녘, 딸 동비 씨가 있다. 향년 87세. 1939년 인천에서 태어난 고 최불암 배우는 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔했다. 1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 탤런트로 텔레비젼에 진출한 뒤 MBC 드라마 '수사반장'의 박영한 반장, '전원일기'의 양촌리 김 회장 등을 연기하며 '국민 아버지'로 불렸다. 고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 진행될 예정이다. 발인은 11월 2일 오전 7시. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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'수사반장'의 박 반장이자 '전원일기'의 김 회장으로 사랑받아 온 배우 최불암(본명 최영한)이 세상을 떠났다. 향년 87세. '국민 아버지'로 불린 그는 1992년부터 4년간 국회의원을 지냈다.그를 정치로 이끈 사람은 정주영 전 현대그룹 회장이었다. '전원일기' 애청자로 알려진 정 회장은 1992년 통일국민당 창당을 앞두고 도움을 청했다. 최불암이 "제가 무슨 정치를 합니까"라며 손사래 치자 정 회장은 "가서 앉아만 있으면 돼"라고 답했다. 행사장에 얼굴만 비추려던 그는 사회자의 소개로 무대에 올라 인사했고, 다음 날 정치 입문 기사가 났다. 일본 촬영에서 돌아오니 전국구 후보가 돼 있었다. 아내 김민자가 "당신이 무슨 정치를 안다고"라며 말렸지만 그는 국회에 입성했다.국회에서는 문화 분야에 관심을 쏟았다. 하지만 관료들과 부딪쳤고 낯선 정치 관행에 당황했다. 정주영의 대선 패배 뒤 정계를 떠날 생각도 했으나 김영삼 대통령의 간곡한 설득으로 재선에 도전했다.1996년 총선에서 최불암은 신한국당 후보로 서울 영등포을에 출마해 김민석 새정치국민회의 후보에게 패했다. 당시 김민석 측의 구호는 "최불암은 무대로, 김민석은 국회로"였다. 그를 비난하는 대신 배우로 돌아가 달라는 주장이었고, 최불암도 이 구호에 박수치는 사람들을 보며 민심을 짐작했다고 인터뷰에서 회고했다. 낙선의 결과보다 그 구호에 담긴 정서가 그에게는 더 또렷한 답이었을지 모른다.그가 정치를 접은 사연의 가장 결정적인 장면은 선거 뒤에 있었다. 한 유권자가 "난 당신 안 찍었다"고 말했다. 정치인이라면 서운하거나 민망할 말이었지만 최불암은 뜻밖에 "고맙다"고 답했다. 훗날 그는 "누구는 그러더라고. 난 당신 안 찍었다고. 그래서 내가 '고맙다'고 그랬지"라며 웃으며 당시의 기억을 꺼냈다.그 한마디는 단순한 힐난이 아니었을 것이다. 표를 주지 않는 것과 애정을 거두는 것은 다르다. 유권자는 국회의원 최불암보다 안방에서 함께 울고 웃던 최불암을 그리워했다. 정치인 최불암은 지지하지 않아도 배우 최불암은 잃고 싶지 않았다.최불암은 이후 다시 정치에 나서지 않고 연기 현장으로 돌아가 2002년까지 '전원일기'를 지켰고, 2011년부터는 '한국인의 밥상'으로 평범한 이웃의 삶을 전했다. 특히 어린이 후원활동은 '전원일기'가 계기였다. 1981년 극 중 버려진 아이 '금동이'를 양자로 들이는 에피소드가 방영된 후 시청자들의 칭찬과 편지가 쏟아지자, 그는 "대본대로 연기했을 뿐인데 과분한 찬사를 받아 마음의 짐을 느꼈다"며 화면 밖 현실에서도 직접 아이들을 돕기로 결심했다. 이를 계기로 후원회장으로 활동했고, 장례 역시 초록우산 어린이재단장으로 치러졌다.