퇴직 후 사라지는 교사 전문성, '연구하는 교사'는 답이 될 수 있을까

전문성은 왜 쌓이지 않는가
지난 10월 31일 온종일 수원컨벤션센터에서 진행된 행사에 전국에서 선생님들 102명이 모였다. (사)미래학교자치연구소(미자연)와 경기도미래학교자치교육연구회가 연 '제2회 미자연 미래교육컨퍼런스'다. 주제는 '연구하는 교사, 함께 만드는 미래학교'였다.
축사에 나선 김병찬 경희대 교수(한국교육학회 선임부회장)는 이날 행사의 의미로 '교사 전문성의 계승'을 꼽았다. 한 교사가 오랜 세월 쌓은 수업의 안목과 지혜는 개인의 경험으로만 남기에는 너무 소중하다는 것이다. 그 경험을 연구로 정리해 동료와 나눌 때 다른 교사도 배우고 발전시킬 수 있다고 했다. 유럽과 미국에서는 교사를 완전한 전문직이 아니라 '준전문직'으로 분류하는 경우가 있는데, 그 이유가 전문성이 이어지지 않는 데 있다는 것이다. 의사는 도제식으로, 판사는 판례를 통해 전문성이 계승되지만, 교사는 퇴직하면 그 경험이 사라져 계승되기 어렵다고 설명했다.
같은 문제를 연구소는 '구조'에서 찾는다. 학교와 교육청은 국가교육과정과 행정체제, 인사 순환이라는 같은 틀 안에서 움직인다. 사람이 자주 바뀌니 조직의 경험이 쌓이기 어렵다는 것이 자료집의 진단이다. 이인숙 소장도 공립학교는 사람이 계속 바뀌어서 경험이 쌓이기 어렵고, 교장 한 명에 따라 학교가 크게 달라진다고 말했다.
시스템사고의 관점에서 보면 교사의 전문성은 한 번 쌓이면 끝나는 것이 아니라, 들어오고 빠져나가는 흐름 속에 쌓이는 양(저량, Stock)이다. 전보와 퇴직으로 빠져나가는 흐름(Flow)을 학교 밖 조직이 어떻게 받쳐 주는지, 이 기사는 그 물음에서 출발한다.
학교 밖에서 함께 배우는 교사들
미자연의 출발은 2019년 3월이다. 교사 40명이 경기도교육청 공모연수 '담쟁이'로 모여 매주 화요일 함께 배우기 시작했다. 2020년에 연구회가 만들어졌고, 2021년에는 사단법인이 됐다. 자료집에 따르면 2026년 10월 31일 기준 회비를 내는 정회원은 약 350명, 일반 회원은 3,292명이다. 목표는 '10만 담쟁이'다.
소장은 학교를 옮겨도 회원들이 서로 이어져 있어 전문성을 계속 쌓아 갈 수 있다고 설명했다. 한 학교에서 몇 명만 뜻을 모아도 새로운 시도를 할 수 있고, 그런 일을 이끌 교사를 길러 내는 것이 목표라고 했다. 교육청은 검증된 것을 실천하는 데는 강하지만 새로운 시도를 하기에는 구조상 어렵다는 진단도 덧붙였다.
소장과의 인터뷰에서 1회와의 차이점을 묻는 질문에 "작년 1회 때는 큰 영역만 정해 주고 세부 주제는 교사들이 각자 정하게 했는데, 결과물을 연구소의 미래학교 플랫폼에 쓰려니 방향이 제각각이었다. 그래서 올해는 연구소가 만드는 AI 기반 온라인 교수학습 플랫폼에 올릴 수 있는 주제로 신청을 받아 범위를 좁혔다"고 말했다.
이날 오전에는 연구소가 지원한 6개 팀과 별도 연구 3건 등 모두 9건의 결과가 발표됐다. 마지막 세션에서는 워크숍 형태로 A와 B로 나누어 진행되었다. 연구비와 연구 공간, 학술지·학회 발표를 연구소가 지원한다고 연구소 측은 설명했다.
연구소는 2026~2027년 사이 교사용·부모용 온라인 미래학교 플랫폼을 구축하는 중이고, 부모용은 2027년 시범 적용이 목표다. 이날 발표된 연구 결과는 이 플랫폼에 쌓을 예정이다. 소장은 꼭 미자연이 아니어도, 다른 연구모임이든 어디든 교사들이 전문성으로 연대해 학습 공동체에 계속 참여하면 좋겠다고 인터뷰에서 밝혔다. 연구소의 숙제는 연구 주제를 플랫폼에 맞추면서도, 교사가 스스로 문제를 정하는 '연구하는 교사'의 자발성을 지켜 내는 일일 것이다.
교실에서 확인한 것들
교사들의 연구 결과 발표 중 세 건을 소개한다.
'남 탓'에서 '진짜 원인'으로.
김희정 교사 등이 한 연구는 성남여고 1학년 학생 190명(9개 학급)에게 사흘 동안 18차시로 진행한 수업이다. 교사가 답을 알려 주는 대신 '왜?', '근거는?'이라고 되묻는 코치가 되어, 학생들이 팀을 이뤄 스스로 문제를 찾고 풀게 했다. 스페인 몬드라곤대학교 팀 아카데미(MTA)의 방식이다. 학급마다 코치를 맡은 교사 9명이 매일 성찰일지를 썼다. 수업 전후 설문에서는 학생들의 역량 항목이 모두 올랐고, 그중 '다른 관점을 결합해 새로운 해결방안을 찾는다'는 항목이 가장 많이 올랐다.
원인을 찾을 때는 '왜?'를 거듭 묻는 '5Why' 대화를 썼다. 자료는 이를 시스템씽킹 방법으로 분류했다. 한 학생은 사후 서술형 응답에서 부모님의 간섭을 '나를 구속하려는 잔소리'로만 생각했는데, '왜?'를 거듭 묻다 보니 갈등의 진짜 원인이 부모님의 성향이 아니라 '소통의 시간과 올바른 갈등 해결 방법의 부재'라는 것을 깨달았다고 적었다.
학생들이 문제를 개인 탓이 아닌 구조에서 찾게 됐듯, 연구소도 교사의 전문성이 쌓이지 않는 문제를 개인의 노력이 아닌 구조의 문제로 본다. 면담에서 한 학생은 "서로의 관점이 합쳐지면서 더 창의적이고 완성도가 높은 결과물이 나올 수 있다는 점이 좋았습니다"라고 말했다.
배움을 '체화'하는 연수.
박해준 교사 등의 연구는 '수업전문가되기' 과정(2026년부터 3년, 연 100시간, 약 30명 참여)에서 '7단계 교수학습과정안'을 100시간 동안 훈련한 교사들의 변화를 보는 13명이 참여한 종단 혼합연구의 중간보고다. 박 교사는 이 연수의 특징을 한마디로 '체화'라고 했다. 지식이 머리에만 머물지 않고 몸에 밴다는 뜻이다. 한 사람의 뛰어난 수업을 넘어 더 많은 교사가 스스로 좋은 수업을 만들 수 있게 하는 것이 목표다.
연구하고 실천하고 되돌아보고 나누는 선순환이 학교에서 잘 이뤄지려면 무엇이 필요하냐는 질문에 박 교사는 '리더'를 꼽았다. "학교에 이런 것을 이끌 수 있는 리더가 필요한데, 현실적으로 그런 교원 양성 체제가 별로 구축되어 있지 않다"는 것이다.
직급으로는 평교사, 부장교사 또는 수석교사, 교감, 교장의 네 단계인데, 학년과 학년군을 이끌 '학습 리더'가 있어야 한다는 설명이다. 그는 교사를 위한 교육과정도 필요하다며 "미자연에 소속된 선생님들처럼 자발성을 가진 리더들이 지금 여기서 만들어진다고 본다"고 말했다. 다만 학교마다 규모와 사정이 달라 하나의 방식이 아니라 다양한 방안이 필요하다고 덧붙였다.
'왜'를 묻는 아이들.
장미선 교사 등은 초등학교 6학년 한 학급에서 난민·이주 문제를 다룬 17차시 수업을 했다. 생각의 과정을 눈에 보이게 적는 '사고루틴' 활동이 단계적으로 적용되었다. 수업 전후 설문에서는 '깊이 있는 사고'를 묻는 문항에 긍정적으로 답한 학생이 크게 늘었다. 교사는 성찰에 이렇게 적었다. "처음엔 '배가 고파서'라고만 했던 아이가, 나중엔 전쟁과 기후, 가족 분리까지 연결해서 설명했어요." 필자는 이러한 수업이 실질적으로 세계시민성이 향상되는 수업이라고 본다.
교육은 왜 실험하지 않는가
오후 특강에 나선 이민석 국민대 소프트웨어융합대학 교수(대통령 직속 국가인공지능전략위원회 교육인재분과장)는 'AI 시대 학교, 무엇을 고민해야 하는가'를 '100년의 시간표를 부수자'라는 부제로 풀어 갔다. 그는 AI가 이전의 도구와 달리 사람의 판단과 표현의 영역까지 들어왔다고 진단했다. AI와 협업하려면 먼저 내놓을 '나의 생각'과 현실의 경험이 있어야 한다고 강조했다. 그는 AI를 쓰지 말라는 것은 큰 표를 만들라면서 엑셀을 주지 않는 것과 같다고 비유했다.
이 교수는 세계경제포럼(WEF) 일자리 보고서 2025의 미래 핵심 역량인 분석적 사고, 창의적 사고, 시스템사고 등을 보여주며, 이런 역량 대부분이 지금의 학교 시험 점수와는 상관이 없다는 점에 주목하라고 했다. 그러고는 물었다. "산업에는 규제 샌드박스가 있고, 학생에게는 실패 경험을 장려하면서, 교육은 왜 실험하지 않는가." 앞서 소장이 한 말과 겹쳐 읽힌다. 교육청이 검증된 것을 실천하는 데 강점이 있다면, 미자연이 학교 밖에서 하려는 일이 바로 그 '실험'이기 때문이다.
혼자 하기 어려운 성장
이인숙 소장은 이날 교사들이 꼭 가져갔으면 하는 것으로 두 가지를 꼽았다. 하나는 '연구하는 교사의 방법'이다. 수업을 해마다 똑같이 반복하지 말고, 아이들에게 길러 주고 싶은 역량을 해마다 목표로 정해 관찰하고 성장을 확인해 보라는 것이다. 다른 하나는 '연대감'이다. "여기 오지 않으면 대부분 혼자 고군분투하는데, 같이 할 동료들이 있구나 하는 연대감을 가지고 갔으면 좋겠다"고 했다. 기사로 전하고 싶은 한마디를 묻자 소장은 "성장은 혼자서 하기는 어렵다"며, 오늘 컨퍼런스가 협력적 연대를 촉발하는 계기가 됐으면 좋겠다고 답했다.
이날 행사에서는 출판기념회도 열려 연구소가 펴낸 책 두 권, <덴마크교육이 묻고 우리 교육이 답하다>와 <OECD 티칭컴퍼스 해설서>가 소개됐다. 모두 교사들이 함께 쓰고 함께 공부한 결과물이다.
<덴마크교육이 묻고 우리 교육이 답하다>의 저자인 이정숙 교사에게 컨퍼런스에 참석한 소감을 물었다. 이 교사는 "작은 시도도 함께 나누고 이어 가면 변화의 힘이 될 수 있다는 희망을 얻었습니다"라고 답했다. 또한 저자로서 "책을 마무리한 기쁨과 함께 그 안의 생각을 실천으로 이어 갈 책임도 느꼈습니다"라고도 했다.
연구소가 내건 비전은 "즐거운 배움과 실천으로 나와 우리가 세상을 바꾼다"이다. 이 말이 구호에 그치지 않으려면, 교사의 전문성이 개인이 아니라 조직에 쌓여야 한다. 이날 발표된 연구들이 앞으로 플랫폼과 교실에서 어떻게 이어질지 기대가 된다. 전문성의 축적이 교사 개인의 헌신에만 기댈 수는 없다. 이런 학교 밖 실험이 학교 안의 문화가 되고 제도로 이어지길 소망한다.
덧붙이는 글 | 글쓴이는 미래학교자치연구소 회원입니다.