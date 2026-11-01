퇴직 후 사라지는 교사 전문성, '연구하는 교사'는 답이 될 수 있을까

큰사진보기 ▲제2회 미자연 미래교육컨퍼런스제2회 미자연 미래교육컨퍼런스에서 참석한 교사들이 연구 결과 발표를 듣고 있다(사진 제공: 미자연). ⓒ 미자연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미래학교자치연구소 비전이인숙 미래학교자치연구소 소장이 컨퍼런스에서 연구소의 정체성과 비전을 발표하고 있다(사진: 김리나). ⓒ 김리나 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI시대 학교제2회 미자연 미래교육컨퍼런스에서 이민석 국민대 교수가 ‘AI 시대 학교, 무엇을 고민해야 하는가’를 주제로 특강했다(사진: 김리나). ⓒ 김리나 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 미래학교자치연구소 회원입니다.