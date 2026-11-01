조국, '동물농장' 비유 판사에 "검찰정치 끝나자 법원정치"

큰사진보기 ▲인사말하는 조국 혁신정책연구원장조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 27일 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회에서 인사말 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"'검찰 정치'가 끝나자 '법원 정치'가 진행되고 있다."

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조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 여권의 사법개혁을 소설 <동물농장>에 빗대 비판한 현직 판사에게 직격탄을 날렸다. 조희대 대법원장에 대한 국정조사 추진을 두고 여야가 충돌하는 가운데, 일부 법관들이 정치적 행동에 나서고 있다는 주장이다. 조 원장은 해당 판사의 글을 두고 "법조 엘리트의 속내를 노골적으로 드러낸 강변"이라며 "참으로 오만하고 독선적인 비방"이라고 비판했다.조 원장은 1일 오전 소셜미디어를 통해 성찬용 인천지방법원 부천지원 판사가 법원 내부망에 올린 글을 언급했다. 그는 "일부 판사들이 조희대 대법원장이 보내는 '무언의 메시지'에 적극 호응하고 있다"라며 이재명 정부와 더불어민주당에 "이러한 '사법정치'의 흐름에 경각심을 갖고 행동해야 한다"라고 촉구했다.조 원장은 성 판사가 집권세력을 소설 속 '돼지'에 비유하고 법관들에게 저항을 촉구했다고 해석했다. 그는 "수사와 기소의 분리는 OECD 국가 대부분이 택하고 있는 제도"라며 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청 신설은 오랜 개혁 논의와 대선 공약의 결과라고 반박했다. 그러면서 "입법부의 권한 행사임은 너무도 잘 알 것인데, 이를 주도한 국민의 대표기관을 '돼지'라고 비난하는 것이 온당한가"라고 따졌다.법 왜곡죄와 재판소원은 독일 등에서도 운영하는 제도이고, 대법관 증원 역시 입법자의 권한이라고 주장했다. 영미법계 국가에서는 배심원이 유무죄를 결정하고, 대륙법계 국가에서는 참심원이 직업법관과 함께 유무죄를 논의한다는 점도 들었다. 미국 상당수 주에서 판사를 선거로 뽑는다는 사실도 거론했다. 반면 한국에서는 시민의 재판 참여가 제한적이라며, 지난해 국민참여재판 시행 비율이 전체 대상 사건 중 0.3%에 불과하다고 지적했다.조 원장은 "그간 우리나라에서 '사법부의 독립'은 법관의 무제한의 자유를 정당화하는 원리로 활용됐다"라며 "드디어 OECD 수준의 통제 제도가 마련되자 이를 선택한 입법부를 '돼지'라고 비난하며 반발하는 것"이라고 꼬집었다.이어 <동물농장>의 돼지는 스탈린과 소련 공산당원에 대한 풍자라며 "성 판사의 눈에서는 검찰개혁과 사법개혁을 추진한 정치인들이 스탈린과 소련 공산당원으로 보이는 것"이라고 비판했다. 성 판사가 윤석열씨의 내란이나 대법원의 이재명 대통령 공직선거법 사건 파기환송 판결에 관해 비판한 적은 없는 것으로 안다고 덧붙였다.또한 내란 관련자들에 대한 무죄나 대폭 감형 판결이 연이어 나오는 흐름과 연결하면서, 일부 법관의 이 같은 움직임이 조 대법원장의 '무언의 메시지'에 대한 호응이라고 꼬집었다.더불어민주당도 성 판사의 글을 비판했다. 조계원 대변인은 1일 서면브리핑에서 "국회의 입법권과 국정조사권은 헌법이 보장한 권한"이라며 "사법부 독립과 국회의 사법부에 대한 민주적 통제는 서로 모순되는 개념도 아니다"라고 설명했다. 이어 "사법부를 대상으로 한다는 이유만으로 사법권 침해라고 단정하는 것은 언어도단이며 사법부를 성역으로 간주하는 것"이라고 지적했다.조 대변인은 조 대법원장의 비상계엄 당시 행적, 이 대통령 사건의 전원합의체 회부 과정, 업무추진비 등도 검증 대상이라며 "의혹을 제기하는 것만으로 사법부 독립을 침해한다고 할 수는 없다"라고 강조했다.반면, 장동혁 국민의힘 대표는 10월 31일 페이스북에서 성 판사의 발언을 인용하며 "용기 있는 행동을 응원한다"라고 썼다. 그는 "사법부는 지금껏 '비겁한 침묵'만 지키고 있다"라며 "침묵을 깨고 행동하는 것이다. 순응이 아니라 저항하는 것"이라고 법관들의 행동을 촉구했다.김태규 국민의힘 원내수석대변인도 1일 논평에서 민주당이 조 대법원장에 대한 국정조사 요구서를 5일 본회의에 보고하려 한다면서 "탄핵 간보기용 국정조사"라고 비판했다. 성 판사의 글에 대해선 "바른말을 한 판사의 입을 틀어막으려 하고 있다"라고 민주당을 힐난했다.그는 민주당의 국정조사가 진상규명이 아닌 탄핵 추진의 명분 쌓기라고 주장했다. 특히 내년 2월 법관 정기인사 전 조 대법원장을 직무에서 배제하려는 의도라고 의심했다. 이어 "국민의힘이 지키려는 대상은 조희대라는 한 사람이 아니라 헌법이 정한 삼권분립"이라며 국정조사 요구서 철회를 촉구했다.앞서 성 판사는 지난 10월 30일 법원 내부망 코트넷에 '소설 동물농장에 관하여'라는 글을 게시했다. 검찰청 폐지와 대법관 증원, 법 왜곡죄 신설, 재판소원 도입, 대법원장 탄핵소추와 국정조사 시도 등을 열거하며 사법제도의 급격한 변화를 비판했다. 그는 이러한 변화가 "단 한 줄로 요약되어버린 동물 칠계명"을 떠올리게 한다고 했다. 돼지들이 다른 동물을 지배하기 위해 평등을 약속한 계명을 바꾼 소설 속 장면을 인용한 것이다.성 판사는 원래 '모든 동물은 평등하다'던 계명이 '어떤 동물은 다른 동물보다 더욱 평등하다'는 내용으로 뒤집힌 과정을 소개하며, 최근 사법제도 개편과 이를 등치했다. 그는 대법원장에 대한 잇따른 공격과 비난, 목적을 알기 어려운 입법과 여론전을 문제 삼으며 "사법부의 독립이 위태롭다"라고 주장했다.특히 "그럼에도 정작 법원 내부는 너무나 조용하다"라며 일련의 개혁이 "특정인이나 특정 집단을 위한 것이 아니고 모든 국민을 위한 발전적인 것"이라고 단언할 수 있는 사람이 있는지 물었다. 검찰 출신인 본인조차 바뀐 형사사법체계를 제대로 알 수 없다고 호소하기도 했다.소설 속에서 돼지들의 폭정을 알면서도 침묵한 당나귀 '벤자민'도 언급했다. 그는 "요즘 벤자민의 모습에서 자꾸만 제 모습이 보이는 것 같아 부끄럽기만 하다"라며 "부당한 공격에 대해서는 당당하게 맞서야 한다"라고 강조했다. 법관들에게 침묵하지 말고 행동할 것을 주문한 셈이다. 그는 법원 구성원들도 무엇이 바뀌었고 무엇이 문제인지 알고 있을 것이라며 "알고만 있다는 것이 절대로 능사는 아니라고 생각한다"라고 했다.