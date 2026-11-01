이 대통령 '다문화가정' 발언에 보수 의원도 "우려"

큰사진보기 ▲윤상현 국민의힘 의원 ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

윤상현 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 '다문화가정 우대 정책' 논쟁을 두고 "다문화가정까지 갈라치기의 제물로 삼았다"며 "이것이 이재명식 국정인가"라고 비판했다. 이주여성을 향한 차별과 편견을 강화할 수 있다는 진보 진영의 우려를 넘어, 보수 정치인도 쓴소리를 낸 것이다. 이런 가운데 이 대통령은 다문화가정 지원 필요성을 인정하면서도 "불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 구체적 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다"고 거듭 밝혔다.윤 의원은 1일 자신의 소셜미디어에 글을 올려 "이재명 대통령의 최근 행보가 우려스럽다"고 평가했다. 그는 "(이 대통령이) 며칠째 다문화가정의 산후조리원 우선 이용 문제를 직접 거론하며 제도 재검토를 요구하고 있다"면서 "온라인 커뮤니티의 관련 글을 공유하며 '좋은 지적 감사하다'고 했고, 실제 이용 규모가 알려진 뒤에도 '소액 소량이라고 불공정해도 되는 것은 아니다'라며 논쟁을 이어갔다"고 지적했다.이어 "서울형 안심 산후조리원 이용을 마친 산모 361명 가운데 다문화가족 산모는 단 10명, 2.8%에 불과했다"며 "다문화가족은 국가유공자 등과 함께 2순위로 분류돼 있을 뿐이다. 일반 산모가 실제로 얼마나 이용 기회를 잃었는지도 확인되지 않았다"고 했다.윤 의원은 "제도의 형평성은 얼마든지 따질 수 있다"면서도 "그러나 대통령이 직접 나서서 사흘째 이 문제를 국정의 주요 의제로 부각할 만큼 시급하고 중대한 사안인가"라고 되물었다.이 대통령의 이주노동자 발언도 함께 문제 삼았다. 그는 "이 대통령은 국무회의에서 외국인 노동자가 국가 경제에 '크게 도움이 안 된다' '전부 송금해 버린다'는 취지로 발언했다"며 "논란이 일자 내국인과 경제적 기여도를 비교한 발언이었다고 해명했지만, 우리 농어촌과 중소기업을 지탱하는 외국인 노동자의 역할을 송금 문제로 축소해서야 되겠나"라고 반문했다.윤 의원은 "공교롭게도 바로 다음 날 고용노동부는 외국인 노동자를 '함께 땀 흘리는 동료이자 소중한 이웃'이라고 강조했다"며 "내국인 고용 확대와 외국인 노동자에 대한 존중은 양립할 수 있는 과제다. 대통령부터 두 과제를 어떻게 조화시킬 것인지 분명히 해야 한다"고 강조했다.또한 "다양성과 포용을 강조해 온 민주당 정부가 이제는 온라인 커뮤니티에서 제기된 소수자 우대 논란을 대통령이 직접 공론화하고 있다"며 "청년층의 목소리를 듣는 것은 당연하다. 그러나 특정 집단에 대한 반감까지 국정 운영의 동력으로 삼아서는 안 된다"고 지적했다. "실질적인 불이익이 얼마나 발생했는지부터 따져보지 않고 특정 소수집단을 논쟁의 한복판에 세우는 것이 과연 공정한 국정인가"라는 물음이다.그는 "대통령은 갈등을 부추기는 사람이 아니라 갈등을 조정하고 국민을 통합해야 할 사람"이라며 "국민을 편 가르는 정치로는 결코 국민통합을 이룰 수 없다. 공정을 말하려면 먼저 사실을 확인하고, 약자를 논쟁의 제물로 삼는 일부터 경계해야 한다"고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 전날인 10월 31일에도 관련 논쟁을 이어갔다. 그는 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "일반적 주장이 옳다고 모든 구체적 주장이 다 옳은 것은 아니다"라며 "다문화가정 지원 필요한 거 맞다. 그러나 그것이 다문화가정 지원정책 중 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 구체적 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다"고 말했다.이어 "왜 시중에서 PC주의나 내로남불, 진영주의에 기반한 발언에 대해 반감을 가지는지도 생각해 봐야 한다"며 "잘못된 '부분'을 인정하고 시정하면 필요한 '전체'에 대한 지지가 더 단단해질 것"이라고 했다. 여기서 PC는 '정치적 올바름'을 뜻하는 영어 'Political Correctness'의 약자다.이 대통령은 "예민한 문제일수록 논란이 된다고 피하거나 권력자들이 밀실에서 결정할 것이 아니라, 국민 모두가 참여해 문제를 드러내고 진지하게 토론해야 한다"며 "잘못된 게 있으면, 그게 누구든 무엇이든 어느 영역이든 시정해야 한다. 내편이니까 내가 주장하던 주제니까 잘못된 부분조차 옹호하는 것은 문제해결에 도움을 주는 것이 아니라 문제를 더 악화시킨다"고 강조했다.'다문화가정 우대 제도' 논란은 지난 10월 28일 시작됐다. 이 대통령은 보수 성향 온라인 커뮤니티 '에펨코리아'(펨코)에 올라온 글을 엑스에 공유하며 "서울시 등 지방정부들이 다문화 가족을 우대하는 제도가 문제 되고 있다"며 "다문화 가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰지, 우대제도 폐지가 필요한지 등에 대해 지방정부와 협의는 물론 시행령 개정까지 포함해 깊이 검토해 보겠다"고 말했다.이 대통령은 같은 달 29일에도 지방정부의 다문화 가정 우대 정책에 대해 "일부 정책이 본래 취지를 벗어난 과잉으로 특혜에 이르거나 내국인 가정에 대한 역차별이 되어서도 안 된다"고 했다. 30일에는 서울 공공 산후조리원 다문화 산모 이용 규모를 다룬 보도를 공유하며 "소액 소량이라고 불공정해도 되는 건 아니다. 국가행정은 공정성이 핵심가치이고 공정성은 양의 다과와 무관하다"고 적었다.한편, 나경원 국민의힘 의원은 1일 페이스북에 글을 올려 "고장 난 시계도 하루 두 번은 맞는다더니, 내국인 역차별을 바로잡자는 취지만큼은 옳다"라며 이 대통령을 이례적으로 칭찬했다. 그러면서 "여야가 함께 국민에게 불이익을 주고 내국인을 역차별하는 불공정 구조를 완전히 뿌리 뽑자"고 했다.