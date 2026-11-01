정청래 "김민석 체제, 백일이면 판가름... 이후 어떤 깃발 들지 생각중"

직전 더불어민주당 당대표를 지낸 정청래 의원이 김민석 대표 체제를 두고 "100일 정도 되면 판가름이 날 것"이라며 "그 이후 제 역할이 무엇일지 하나하나 생각하고 있다"라고 말했다. 2028년 총선에 대비해 "내년 1월까지" 조국혁신당과 합당을 마쳐야 한다고도 촉구했다.
정 의원은 지난 10월 31일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 당내 현안에 대한 입장과 앞으로의 계획을 밝혔다.
그는 김 대표가 전당대회 당시 '취임 100일 안에 당 지지율 10%p 상승'을 내건 것과 관련해 "최소한의 예의는 지켜야겠다고 생각했다. 그것이 본인에게 100일만 말미를 달라고 (한 것으로) 저는 이해했다"라며 "100일 정도 되면 성과, 지지율, 평 등이 판가름 날 거라고 본다"라고 짚었다.
이어 "그 이후 제 역할이 무엇일지, 제가 기치를 내걸 것은 무엇인지, 어떤 깃발을 들 건지, 그 깃발에 어떤 글씨를 쓸 건지 지금 하나하나 생각하고 글을 써놓고 있다"라고 설명했다.
지난 8월 17일 전당대회에서 선출된 김 대표의 취임 100일은 오는 24일이다. 전국지표조사(NBS) 기준 민주당 지지율은 김 대표 취임 직후인 8월 3주차 41%에서 최근 10월 5주차 35%로 6%p 떨어졌다. 김 대표는 지난 9월 15일 시·도당위원장 연석회의에서 "'취임 100일 안에 지지율 10%p를 올리겠다'고 한 전당대회 기간의 약속은 여전히 지킬 각오가 돼 있다"라고 말한 바 있다.
유시민 발언엔 "함께 가자 하는 게 현명한 길"... 국정 기조 관련해선 "(기조 전환) 여로 경로로 노력"
정청래 의원은 유시민 작가의 최근 발언에 대해서도 입장을 밝혔다. 유 작가는 지난 10월 28일 같은 채널 라이브 방송에서 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이재명 대통령도 똑같이 한다"라며 "대통령이 자기 자신을 대통령으로 만들어 준 진영을 크게 해체했다"라고 평가했다. 김 대표를 향해서도 진영을 해체하는 데 앞장서고 있다고 비판했다(관련 기사 : 유시민, 이 대통령에 "자기 대통령 만든 진영 크게 해체시켰다"
https://omn.kr/2kbac ).
이와 관련해 정 의원은 "독립운동하던 분들도 하나의 노선을 가지 않았다"라면서 "이럴 때일수록 등을 토닥이며 '함께 가자'고 하는 것이 현명한 길"이라고 말했다. 이어 "유 작가는 유 작가 역할대로 하고, 정청래는 정청래의 역할을 하는 것"이라고 했다.
그러면서 "우리 내부에서도 생각·의견·주장·방법이 다 다르다"라며 "그럴 땐 리더십과 지도력이 중요하다. 민주당과 당원들, 그중에서도 저희 같은 직업 정치인들이 잘해야 한다"라고 강조했다.
'이 대통령의 국정 운영 기조가 바뀔까'라는 질문에는 "여러분이 바라는 뜻을 알고 있기에, 그렇게 될 수 있도록 제가 제 역할을 하는 것"이라며 "그것이 어느 정도 성과가 있을지 없을지는 모르겠다. 그렇지만 끊임없이 여러 경로를 통해 노력하고 있다"라고 답했다.
"혁신당과 합당, 늦어도 1월엔 마무리해야"
혁신당과의 통합도 재차 강조했다. 그는 대표 시절인 지난 1월 혁신당에 합당을 공개 제안했으나 친명계 최고위원들과 초선 의원들의 반발에 부딪혀 뜻을 이루지 못했다.
정 의원은 "혁신당과는 수십 년 함께 살고 3년 헤어졌다. 같은 뿌리"라며 "이러저러한 이유와 조건이 있어서 '지금은 아니다' 할 수 있지만 결국은 합쳐야 한다"라고 말했다. 이어 "내년 1월까지 (합당을) 마쳐야 한다"라며 "시간이 없다. 빨리하면 할수록 좋고 늦어도 1월엔 마무리해야 한다"라고 했다.
그는 "제가 합당을 제안할 때보다 혁신당도, 민주당 당원들도 합당 찬성 여론이 줄어들었다"라며 "그건 현실로 인정하지만, 여러 정치인들이 합당하는 게 좋겠다고 힘을 합치면 당원들도 찬성률이 높아질 것이다. 양당 지도부에서 당원들의 마음을 얻기 위해 노력해야 한다"라고 덧붙였다.
이어 "총선 때 (득표율) 1~2%로 당락이 결정되는 데가 많다. 같은 편끼리 두 사람이 나가면 안 된다"라며 "혁신당과의 합당을 빨리 하기 위해 노력하고 있다. 뜻 있는 의원들이 '혁신당과 빨리 (합당)해야 한다'는 의견을 이야기한다"라고 전했다.
덧붙이는 글 | * 인용 여론조사 : 한국갤럽이 지난 10월 27~29일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 9586명, 응답률 10.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 조사했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.