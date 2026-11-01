정청래 "김민석 체제, 백일이면 판가름... 이후 어떤 깃발 들지 생각중"

▲ 김민석 더불어민주당 대표(왼쪽)가 8월 26일 국회 본회의 도중 정청래 전 대표와 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | * 인용 여론조사 : 한국갤럽이 지난 10월 27~29일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 9586명, 응답률 10.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 조사했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.