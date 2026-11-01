▲국민의힘 공주·부여·청양 당협, 당원연수대회 개최 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲윤용근 국회의원이 개회사를 하고 있다. ⓒ 국민의힘 관련사진보기

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국민의힘 공주시·부여군·청양군 당원협의회는 지난 10월 31일 오후 2시 공주 고마아트센터에서 윤용근 국회의원 겸 당협위원장 주관으로 당원연수대회를 개최했다.지난 선거 이후 대규모로 모인 첫 행사로, 지역 당원 1000여 명과 중앙당 지도부 및 충남 주요 인사들이 대거 참석해 결속력을 다졌다.이번 행사는 지난 선거 패배를 딛고 국회의원 보궐선거와 3개 시·군 단체장 선거를 모두 석권한 보수의 저력을 확인하고, 향후 조직적 재도약을 도모하기 위해 마련됐다.윤용근 의원은 개회사에서 당원들의 헌신에 감사를 표하며 "공주·부여·청양의 기적 같은 승리는 보수의 중심임을 입증한 역사"라며 "거친 돌멩이 하나 채이지 않도록 맨 앞에서 방패 역할을 하겠다. 2028년 총선과 2030년 대선 승리를 향해 함께 나아가자"고 강조했다.장동혁 당대표는 윤 의원의 의정활동을 격려하며 지역 간 연대를 강조했고, 신동욱 수석최고위원과 김태규 의원은 이번 지역 승리가 당 전체에 큰 희망을 주었다며 윤 의원의 기여와 성과를 평가했다.참석자들은 '2028년 총선 완승', '2030년 대선 압승' 구호를 외치며 보수 진영의 승리를 기원했다.