단풍이 아름다운 성지, 남양성모성지의 가을을 걷다

큰사진보기 ▲붉게 물든 가을 숲은 머물렀던 시간마저 아름답게 만든다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲계절은 같은 자리에 머물러도 매년 다른 빛깔로 찾아온다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 촛불 하나에도 누군가의 간절한 기도와 바람이 담긴다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고통의 흔적을 바라보며 삶에서 지켜야 할 가치를 생각한다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲발걸음마다 이어지는 묵주알처럼 삶의 시간도 하나씩 쌓여간다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲신앙의 상징과 가을의 생명력이 한 공간에서 만난다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲붉은 단풍 아래 십자가를 바라보며 지나온 삶의 시간을 돌아본다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲기도의 길 끝에서 마주하는 성모상은 저마다의 마음을 조용히 맞이한다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲고통을 품은 조각상 앞에서 인간의 연민과 사랑을 생각한다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲저마다 다른 색으로 물든 나뭇잎처럼 삶에도 각자의 계절이 있다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲계절은 그 자리에 시간의 기억을 남긴다. 남양성모성지에서 올가을을 담아보는 것을 권한다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

[여행 정보]

- 주소: 경기도 화성시 남양읍 남양성지로 112

- 이용시간: 10:00~16:30(월요일 휴무), 입장료 무료

- 주차: 처음 3시간 2,000원, 이후 30분마다 500원(성지 안으로는 일반 차량이 들어갈 수 없어 주차장에서 도보 이동)

- 걷기: 묵주기도의 길에 경사가 급한 구간이 있어 걷기 편한 신발 착용 권장

- 미사: 월요일을 제외하고 오전 11시에 봉헌.(대성당 내부 관람과 촬영 범위는 미사와 행사에 따라 달라질 수 있어 현장 안내를 우선한다.)

가을이 깊어지면 나뭇잎은 저마다의 색으로 물들고, 숲길에는 계절의 마지막 아름다움이 내려앉는다. 바람에 흔들리는 나뭇잎을 바라보며 천천히 걷다 보면 평소에는 지나쳤던 생각들이 문득 떠오르기도 한다.11월 4일 찾은 남양성모성지는 경기도 화성시 남양읍에 자리해, 그런 가을을 만나기 좋은 곳이다. 천주교 순교자들의 기억을 품은 성지이면서, 붉게 물든 단풍과 숲길을 따라 걷고 싶은 사람들에게도 열린 공간이다.유아세례와 견진성사를 받았지만, 2017년부터 이곳을 종종 찾은 이유는 신앙적인 의미 때문이 아니었다. 남양성모성지는 천주교 성지라는 종교적 색채가 짙은 곳이지만, 신자가 아니더라도 가을의 풍경을 즐기며 산책하기 좋은 공간이었다. 당시에는 완성되어 가는 공간의 모습과 한적한 숲길이 기억에 남아있다.시간이 흐른 지금, 남양성모성지는 이전보다 많은 사람이 찾는 장소가 되었다. 신앙을 위해 이곳을 찾는 사람들뿐 아니라 단풍을 즐기며 산책하려는 사람들도 늘었다. 다만 이곳의 아름다움을 조금 더 깊이 이해하려면, 그 풍경이 품고 있는 역사를 함께 살펴볼 필요가 있다.남양성모성지는 1866년 병인박해를 비롯한 천주교 박해의 역사와 관련된 순교성지다. 조선 후기 남양 지역은 남양도호부가 자리했고, 주변 지역의 천주교 신자들도 이곳으로 끌려와 처형된 것으로 알려져 있다.남양 지역에서 순교한 인물로는 김 필립보와 박 마리아 부부, 정 필립보, 김홍서 토마 등이 전해진다. 이들은 모두 교수형으로 순교했다. 정 필립보는 1867년 1월에, 나머지 세 사람은 1868년에 순교한 것으로 기록돼 있다. 이들의 삶은 당시 천주교 신자들이 마주했던 박해와 고난의 시간을 보여준다.남양성모성지는 오랫동안 이름 없이 희생된 순교자들의 터로 남아 있었다.1983년 성역화 사업이 시작되면서 오랫동안 알려지지 않았던 순교의 터는 새로운 모습을 갖추기 시작했다. 향토 사학자와 역사 연구가의 연구를 통해 이곳이 병인박해의 순교지임이 밝혀졌고, 1984년에는 야외제대와 성지 광장이 마련되며 성지 조성이 본격적으로 이어졌다.1989년 8월 이곳에 부임한 이상각 신부는 베를린 장벽 붕괴를 계기로 한반도에도 변화가 찾아오기를 바라며, 이곳을 통일과 평화를 위한 묵주기도의 장소로 봉헌하자고 제안했다.1991년 10월 7일 남양성모성지는 성모 마리아에게 봉헌되면서 한국 천주교회 최초의 성모 마리아 순례성지로 선포됐다. 봉헌식에서 김남수 주교는 성모의 삶처럼 소박하게 신앙을 지키다 순교한 선조들을 기억하고 기릴 수 있는 순례지를 마련한다는 의미를 밝혔다.남양성모성지는 성모 발현을 기념하는 곳이 아니라, 박해 속에서 신앙을 지키다 희생된 순교자들을 기리고 성모 신심을 이어가기 위해 조성된 순례성지다.2026년 3월 19일에는 '순교자의 언덕' 기공식이 열렸다. 2027년 3월 완공을 목표로 하는 이곳은 이름 없이 희생된 순교자들을 기억하는 동시에, 오늘을 살아가는 사람들이 자신의 삶과 신앙을 돌아보는 공간으로 만들어질 예정이다.오늘날에는 종교의 자유가 보장되지만, 과거에는 자신의 신앙을 지키는 일이 생명을 위협받는 일이기도 했다. 순교자들이 자신이 믿는 신앙을 지키기 위해 목숨까지 내놓았다는 사실은 오늘을 살아가는 우리에게도 질문을 남긴다. 그들이 무엇을 믿었기에 죽음 앞에서도 신념을 굽히지 않았는지 온전히 헤아리기는 어렵다. 다만 그들의 삶을 돌아보며 나 역시 무엇을 소중하게 여기며 살아가고 있는지 생각하게 된다.남양성모성지의 특징 가운데 하나는 숲길을 따라 조성된 묵주기도의 길이다. 광장과 야산을 잇는 길에는 커다란 화강암 묵주알이 놓여 있다. 알려진 자료에 따르면 약 1km에 이르는 길을 걸으며 묵주기도 20단을 바칠 수 있도록 조성됐다. 묵주알은 지름이 70cm가량이고 4.5m 간격으로 놓여 있어, 순례객들은 알마다 손을 얹고 기도한다. 길의 끝에서는 두 팔을 벌리고 맞이하는 남양성모상을 만난다.이 길은 단순한 산책로와는 다른 의미를 지닌다. 천주교 신자들에게는 기도와 묵상을 위한 순례의 길이지만, 종교가 없는 방문객에게도 자연을 천천히 바라보며 걸을 수 있는 공간이 된다. 목적지를 향해 서둘러 걷기보다 발걸음을 늦추고 주변의 풍경에 시선을 두는 것만으로도 평소와 다른 시간을 경험할 수 있다.숲길의 나무들은 계절마다 다른 모습을 보여준다. 봄에는 새잎이 돋고 여름에는 짙은 녹음이 드리운다. 가을이 오면 나뭇잎은 노랑과 주황, 붉은빛으로 물들며 숲의 표정을 바꾼다. 단풍을 찾아 이곳을 걷는 사람들에게도 자연을 감상하는 일과 조용히 자신을 돌아보는 일은 멀리 떨어져 있지 않다.성지에는 묵주기도의 길 외에도 십자가의 길과 여러 성상이 자리한다. 방문객은 각 공간에 담긴 종교적 의미를 살펴볼 수 있고, 길을 따라 걸으며 자연과 건축이 어우러진 모습을 감상할 수도 있다. 맨발 십자가의 길과 성서에 따른 십자가의 길을 따라 오르면 피에타상이 자리한 봉우리에 닿는다.이곳은 일반적인 공원과 달리 기도하는 이들이 머무는 성지다. 목소리를 낮추고 다른 방문객을 배려하며 걸으면 단풍과 숲길의 고요를 더욱 오래 마음에 담을 수 있다. 대성당 내부 관람과 사진 촬영은 현장 안내를 따르는 것이 좋다.남양성모성지의 풍경을 이야기할 때 대성당을 빼놓을 수 없다.대성당은 스위스 건축가 마리오 보타와 한만원씨가 설계했다. 벽돌로 이루어진 건축물과 높이 솟은 두 탑은 주변의 자연과 대비를 이루면서도 성지의 상징적인 풍경을 만든다.2011년 성지 봉헌 20주년을 맞아 건립 계획이 추진됐으며, 2016년 기공식을 거쳐 2017년 5월 본공사에 들어갔다. 이후 2023년 3월 봉헌식을 올렸다. 대성당은 약 1300명을 수용하는 규모로 알려져 있다. 당초에는 3000명을 수용하는 규모로 계획했지만, 설계가 구체화되는 과정에서 규모가 조정된 것으로 전해진다.대성당은 단순히 많은 사람이 모여 미사를 드리는 장소에 머물지 않는다. 남북통일과 평화를 기원하는 의미를 담고 있으며, 성음악 연주회 등 문화 활동이 열리는 공간으로도 활용돼 왔다. 신앙과 평화, 문화가 한 공간에서 만나는 셈이다.성지의 공간은 한 번에 완성된 것이 아니다. 1980년대 성역화 사업을 시작으로 기도 공간과 숲길이 조성됐고, 이후 대성당이 들어서면서 지금의 모습을 갖추게 됐다. 한때 완성되어 가는 공간으로 기억했던 장소가 이제는 여러 시설이 어우러진 성지로 자리 잡았다는 점에서 시간의 흐름을 실감할 수 있다.장소의 변화는 건축물이 늘어나고 시설이 완성되는 것만을 뜻하지 않는다. 그곳을 찾는 사람들의 모습이 달라지고, 같은 풍경을 바라보는 우리의 시선도 달라진다.예전에는 한적한 숲길에서 혼자 생각에 잠기는 시간이 좋았다면, 지금은 사람들이 찾아와 단풍을 즐기고 저마다의 추억을 만들어 가는 모습에서 새로운 아름다움을 발견할 수도 있다. 반대로 예전의 고요함이 그리울 수도 있다. 어느 쪽이 더 낫다고 말하기보다는, 시간이 흐르면서 같은 장소에서 서로 다른 풍경과 감정을 만날 수 있다는 사실에 의미를 두고 싶다.남양성모성지의 가을은 단풍만으로 완성되지 않는다. 오랜 역사를 품은 터와 숲길, 대성당과 기도공간, 그 길을 따라 걷는 사람들의 모습이 어우러져 하나의 풍경을 만든다.2017년부터 오간 같은 길이지만, 같은 장소를 다시 찾는다는 것은 과거의 풍경을 그대로 되찾는 일이 아닐지도 모른다. 달라진 공간을 바라보며 그동안 흘러간 시간과 지금의 나를 함께 발견하는 일일 수도 있다.올가을, 남양성모성지의 숲길을 천천히 걸어보는 것은 어떨까. 순교의 역사를 돌아보아도 좋고, 단풍의 아름다움에 잠시 마음을 빼앗겨도 좋다. 저마다 다른 이유로 찾은 이들이 각자의 기억을 안고 돌아가는 곳. 남양성모성지는 그렇게 계절과 사람의 시간을 함께 품고 있다.