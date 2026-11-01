함평 가을에 피어난 지극한 하모니

큰사진보기 ▲가을 하늘과 맞닿은 야외 광장에 국화 꽃밭과 ‘대한민국 국향대전’ 글씨 조형물이 펼쳐져 축제장의 활기찬 기운을 물씬 풍긴다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우리 전통 탑의 미의식을 섬세하게 살려내어 공원 입구에서부터 절로 감탄을 자아내게 한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제장에 들어서는 첫 관문. 가을 햇살 아래 손님을 맞이하는 화사한 황소의 문 전경이 인상적이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲함평엑스포공원 실내 화원에는 다육식물과 다채로운 선인장, 열대 식물들이 잘 조성되어 있어 마치 식물원에 온 듯 색다른 볼거리를 선사한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲봄날의 주인공이었던 흰나비들이 실내 국화 꽃밭 위에서도 생생하게 날아다니며 함평의 두 계절을 이어준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"아직 나비가 살아 있네!"

"국화가 나무인가?"

큰사진보기 ▲줄기를 굵게 틀어 올린 국화가 마치 고목이나 한 포기 소나무처럼 그윽한 멋을 뽐낸다.정성을 쏟은 장인들의 손길이 하나의 예술작품으로 다가온다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲국화꽃으로 장식된 무지개 터널과 아기자기하게 조성된 탑 모양의 국화 장식들이 이어지며 가을 축제장의 운치를 더해준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲다회용기 사용으로 축제의 즐거움 속에 쓰레기를 줄이고 환경을 보존하려는 ‘생태 도시 함평’의 정성과 배려가 돋보인다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

전라남도 함평하면 단연 '나비'다. 해마다 5월이면 하얗게 노랗게 수놓는 대대적인 나비축제가 열리기 때문이다.청정한 자연을 배경으로 펼쳐지는 함평나비대축제는 이 고장을 전국에 알리고 수많은 이들에게 다채로운 추억을 선사해 온 대표 생태 축제다.그리고 10월 하순, 같은 장소에서 또 하나의 축제가 시작된다. '대한민국 국향대전'이라는 이름으로 그윽한 가을 향기를 펼치는 것이다.10월 27일. 유난히 맑은 가을날, 국화 향 가득한 '나비의 고향' 함평엑스포공원으로 향했다. 축제가 열리는 함평읍내는 주요 도로 화단은 물론 가게 앞까지 국화 화분으로 화사하다. 주민 모두가 손님을 맞는 정성이 느껴진다.엑스포공원 입구에 들어서자 우뚝 솟은 9층탑 모양의 국화 조형물이 눈길을 사로잡는다. 층층이 겹친 지붕과 위로 갈수록 좁아지는 탑의 모습이 우리 전통 탑을 떠올리게 한다. 국화꽃으로 탑의 형태를 이토록 정교하게 살려 낸 솜씨가 놀랍다.행사장 안으로 들어서자 또 다른 세상이 펼쳐졌다. 자연생태관 등 실내 화원이 여러 동 들어서 있다. 화원마다 앙증맞은 다육식물과 기기묘묘한 선인장, 열대식물 등 다양한 식물이 잘 가꿔 자라고 있다. 그것뿐이 아니었다. 바나나를 비롯해 이름도 생소한 열대과일들이 주렁주렁 매달렸다.어느 화원에 들어서니 국화꽃 사이로 수많은 나비떼가 너울너울 춤을 추고 있다.봄날 축제의 주인공들이 그윽한 가을 국화 속에서도 여전히 노랑 날갯짓을 퍼붓고 있으니 신기하고 반갑다. 함평의 봄과 가을이 한 자리에서 화답하는 듯한 풍경이다.나무처럼 굵고 억세게 줄기를 틀어 올린 국화 분재 앞에 서자 절로 고개가 갸우뚱해지며 감탄이 새어 나왔다. 국화 애호가와 전문가들이 오랜 시간 땀과 정성으로 가꿔 놓은 분재는 그저 화분에 피어난 일반 국화와는 차원이 달랐다. 바위에 뿌리를 내린 석부작과 고목의 세월을 품은 목부작, 굽이치는 줄기마다 피어난 꽃송이들이 저마다 독특한 자태를 뽐낸다. 오랜 세월 정성을 들여 가꾼 손길이 느껴졌다.다채로운 풍경을 뒤로하고 밖으로 나오니, 이제 본격적인 야외 국화를 볼 차례다. 탁 트인 야외 광장에 들어서자 드넓은 공원 전체가 거대한 국화 화폭으로 탈바꿈해 있었다. 눈부신 가을 햇살을 받아 노랑, 분홍, 보라, 흰색의 국화꽃들이 저마다 빛깔을 뽐내며 끝없이 펼쳐졌다.쿵쿵 흥겨운 음악 소리가 들려와 소릿결을 따라 발걸음을 옮겼다. 무대로 향하는 길목 역시 온통 국화꽃 밭이었다. 오색 국화로 채워진 무지개 터널을 지나자 정성껏 꾸민 화분과 국화 장식물들이 꼬리를 물고 이어져 어디에 눈을 두어야 할지 모를 지경이었다.그중에서도 유독 눈길을 사로잡은 것은 '꿈나무'라 이름 붙인 대형 나무 조형물이었다. 수만 송이의 국화로 피워 낸 거대한 나무는 웅장한 자태를 뽐냈다. 마치 생명의 나무가 온 누리에 희망과 꿈을 뿌리는 듯했다.축제가 있는 곳에 어찌 먹거리 장터가 빠질 수 있으랴. 고소한 음식 냄새에 이끌려 들른 먹거리 장터에서 또 하나 인상 깊은 풍경을 발견했다. 여느 축제장과 달리 이곳에서는 일회용 용기를 찾아보기 힘들었다. 깔끔하게 씻어 재사용하는 식기를 제공해 쓰레기를 줄이고 환경을 생각하는 모습이 신선하게 다가왔다. '생태 도시 함평'이라는 이름에 걸맞은 풍경이었다.2026 대한민국 국향대전이 저절로 이루어졌을 리 없다. 봄부터 묵묵히 흙을 일군 이들의 땀방울과 국화 한 송이 한 송이에 마음을 쏟은 정성이 모여 오늘의 지극한 하모니를 만들어 낸 것이다.봄날 나비가 날아오르던 함평의 들녘에 풍성한 가을 국화가 만개했다. 꽃을 피워낸 정성스러운 손길과 환경을 아끼는 마음까지 겹겹이 깃든 국화 향을 가슴 깊이 담으며, 우리 일행은 함평엑스포공원의 가을 길을 싸목싸목 걸어 나온다.1. 기간 : 26. 10. 23(금)~ 11. 8(일) 17일간2. 장소 : 전남광주통합특별시 함평엑스포공원3. 운영시간 : 09:00~18:004. 관람료 : 어른 7,000원, 청소년 군인 5,000원, 어린이 경로 3,000원