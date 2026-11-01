하메네이 "미 공격 재개 시 지리적 제한 없이 즉각 대응"

큰사진보기 ▲이란국기 ⓒ 박정길 관련사진보기

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이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 31일(현지 시간) 미국이 중간선거 직후 이란 공습을 재개할 계획이라는 보도와 관련해 강한 경고 메시지를 내놨다.이란 국영 <이르나>(IRNA) 통신에 따르면 하메네이는 이날 군 고위 관계자들과의 회의에서 "지리적 제한 없이 즉각적이고 효과적인 대응"에 나서라고 지시했다. 그는 미군과 이스라엘군의 "물리적·비물리적 자산 모두"가 타격 범위에 들어오도록 표적 데이터베이스를 갱신하라고 주문한 것으로 전해졌다.모즈타바 하메네이는 지난 2월 28일 미국·이스라엘의 첫 공습으로 숨진 알리 하메네이의 차남으로, 3월 초 이란 전문가회의에서 후임 최고지도자로 선출됐다.앞서 <월스트리트저널>(WSJ)은 미국이 걸프 지역 아랍 국가 여러 곳에 중간선거 이후 단기간의 강도 높은 군사작전에 대비하라고 통보했다고 보도했다. WSJ는 협의 내용을 보고받은 관계자들을 인용해, 이 같은 통보가 외교·군사 채널을 통해 이뤄졌다며 미국과 이스라엘이 이란에 대한 새로운 대규모 전투 작전을 준비 중이라는 징후가 늘고 있다고 전했다. 이란의 전력을 약화시켜 협상장으로 끌어내려는 구상이지만 대규모 확전 위험이 따른다고 이 신문은 짚었다.MS NOW는 익명을 요청한 걸프 아랍국 고위 당국자 3명을 인용해 이르면 중간선거(11월 3일) 다음 날인 11월 4일 공격이 시작될 수 있다고 전했다. 걸프 국가들은 이란의 보복을 우려해 긴장 완화를 요구하고 있는 것으로 전해졌다.이와 관련해 MS NOW 보도에 따르면 공개 발언 권한이 없는 백악관 관계자는 "존재할 수도, 존재하지 않을 수도 있는 민감한 군사 계획에 대해서는 논평하지 않는다"며 "트럼프 대통령은 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 모든 선택지를 열어두고 있다"고 밝혔다.미국은 지난 9월 1일 이후 이란을 공습하지 않고 있으며, 도널드 트럼프 대통령은 중간선거 전에는 공격하지 않겠다고 약속한 바 있다.MS NOW에 따르면 트럼프 대통령은 이날 캔자스시티 지역 라디오 방송 KCMO와의 인터뷰에서 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 말했다. 앞서 지난주 유세에서는 이란이 핵 프로그램 관련 양보를 하지 않으면 "또 한 번 '작은 에픽 퓨리'를 할 수도 있다"고 말했다. '에픽 퓨리(Epic Fury)'는 미국의 대이란 군사작전명이다.미국은 세 번째 항공모함 전단을 중동에 보내고 있으며, 11월 말 도착할 예정이다. 한편 JD 밴스 부통령이 이란 측에 협상 재개를 제안하는 서한을 보내고 카타르가 중재에 나서는 등 외교적 해법 모색도 이어지고 있다.