'논산시복지박람회 시민 2000여 명 참여… 복지정보 한자리에'

큰사진보기 ▲백성현 논산시장과 명현숙 논산시지역사회보장협의체 민간위원장 등 참석자들이 지난달 31일 논산시민가족공원에서 열린 제11회 논산시복지박람회 개막식에서 희망의 바람개비를 들고 행사의 시작을 축하하고 있다. 바람개비에는 시민 모두가 행복한 복지사회를 바라는 뜻을 담았다. (사진 백성현 논산시장 페이스북 캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 31일 논산시민가족공원에서 열린 제11회 논산시복지박람회 어린이 나눔장터에서 어린이들이 집에서 가져온 장난감과 책, 생활용품 등을 펼쳐놓고 직접 판매하고 있다. 어린이들이 부모의 도움을 받아 판매자로 나서 물건을 소개하고 손님을 맞으며 장터에 활기를 더했다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난달 31일 논산시민가족공원에서 열린 제11회 논산시복지박람회에서 시민들이 복지기관 관계자로부터 논산시의 사회복지서비스에 대한 설명을 듣고 있다. 시민들은 평소 궁금했던 지원제도와 이용 절차 등을 물으며 자신에게 필요한 복지정보를 살펴봤다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 31일 논산시민가족공원에서 열린 제11회 논산시복지박람회에서 한 가족이 희망 바람개비 만들기 체험을 하고 있다. 가족들은 함께 바람개비를 만들며 가을날의 추억을 쌓았다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

복지는 어려운 이웃만을 위한 것일까. 결혼을 앞둔 청년에게 축하금을 주고, 낡은 집을 고쳐주며, 외국인 가정의 아이가 어린이집에 다닐 수 있도록 돕는 것도 복지다. 평소에는 잘 몰랐던 이런 복지제도를 시민들이 직접 알아보고 체험하는 자리가 충남 논산에서 마련됐다.지난 10월 31일 논산시민가족공원에서 열린 '제11회 논산시복지박람회'에는 시민과 사회복지 종사자 등 2000여 명이 모였다. 공원 곳곳에 마련된 체험 부스에서는 복지서비스를 안내하고, 한쪽에서는 어린이들이 나눔장터를 열었다. 무대에서는 지역 문화예술 동아리들의 공연이 이어졌다.올해 박람회에는 지역의 사회복지시설과 단체 40여 곳이 참여했다. 평소 시민들이 일일이 찾아다녀야 했던 복지기관들이 한자리에 모여 각종 지원제도와 이용 방법을 소개했다. 복지가 필요한 사람뿐 아니라 누구나 자신과 가족에게 도움이 되는 정보를 얻을 수 있도록 한 것이다.어린이들이 참여한 나눔장터도 눈길을 끌었다. 논산계룡교육지원청과 함께 마련한 나눔·자원순환 장터에는 초등학생이 있는 28가구가 참여했다. 어린이들은 물건을 다시 사용하고 이웃과 나누는 경험을 통해 나눔의 의미를 배웠다.가족 단위 방문객을 위한 즐길 거리도 다양했다. 즉석에서 추억을 남길 수 있는 '인생네컷' 사진 촬영을 비롯해 귀이침, 힐링 타로, 첨성학 등 체험 프로그램이 운영됐다. 지역 문화예술 동아리들이 꾸민 어울림마당에서는 공연이 이어져 박람회 분위기를 돋웠다.이날 행사는 제27회 사회복지의 날 기념식도 겸했다. 사회복지의 날은 매년 9월 7일이다. 논산시는 그동안 9월 초 박람회를 열었지만, 지난해 무더위로 시민들이 겪었던 불편을 고려해 올해는 10월 마지막 날로 일정을 옮겼다.논산시립합창단의 축하공연으로 시작된 기념식에서는 사회복지 발전에 기여한 유공자들에게 표창을 수여했다. 특히 지난해 우수한 성과를 거둔 지역 복지사업 세 가지가 소개됐다.청년들의 결혼을 지원하는 결혼축하금 사업과 주거환경이 열악한 가구의 집을 고쳐주는 사업, 외국인 가정의 영유아에게 보육료를 지원하는 사업이다. 결혼과 주거, 자녀 양육처럼 시민들이 일상에서 겪는 어려움을 덜어주기 위한 정책들이다.이들 사업과 관련한 유공자들에게도 표창을 수여했다. 행사장에는 앞으로 지역에서 추진할 복지계획과 다양한 복지정보를 소개하는 전시 공간도 마련됐다.이번 박람회는 논산시가 주최하고 논산시지역사회보장협의체(민간위원장 명현숙)가 주관했다. 지역사회보장협의체는 행정기관과 복지시설, 주민 등이 함께 지역의 복지 문제를 살피고 해결 방법을 찾는 조직이다.백성현 논산시장은 "복지는 누군가에게 베푸는 시혜가 아니라 누구나 마땅히 누려야 할 권리"라고 밝혔다.이어 "최고의 복지는 누구도 차별받지 않고, 일하고 싶은 사람에게는 일할 기회가 주어지며, 누구나 당당하게 자신의 삶을 살아갈 수 있도록 하는 것"이라며 "시민에게 무엇이 필요한지 묻고 부족한 부분을 하나하나 채워가겠다"고 말했다.이날 박람회가 시민들에게 전한 복지의 모습도 특별한 것이 아니었다. 청년의 결혼을 돕고, 어려운 이웃의 집을 고치고, 아이들이 차별 없이 자랄 수 있도록 하는 일이다. 공원에서 열린 하루의 복지잔치가 시민들의 일상에 어떤 변화로 이어질지 주목된다.