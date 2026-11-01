"쿠팡, 로비스트 56%가 트럼프 인맥"... 미 시민단체의 지적

미국의 대표적인 소비자단체가 '쿠팡이 미국 정치권을 동원해 한국 정부의 법 집행을 무력화하려 한다'고 비판했다.
'퍼블릭 시티즌'은 지난 10월 29일(현지시각) '한국의 디지털 규제에 맞서 미국 통상정책을 무기화하려는 쿠팡의 부적절한 압박 캠페인'라는 제목으로 7쪽 분량의 보고서
(memorandum, 메모랜덤)를 발표했다. 이 단체는 1971년 미국 소비자운동가 랠프 네이더가 설립한 비영리 공익 감시단체다. 정부나 기업의 자금 지원을 받지 않으며, 주로 개인 기부금과 민간 재단 지원금으로 운영된다.
'쿠팡 로비스트 56% 미 트럼프 행정부·선거캠프 출신'
먼저 이들은 쿠팡이 미국 델라웨어주에 법인을 두고 뉴욕증권거래소에 상장돼 있지만, 전체 매출의 90% 이상이 한국에서 나온다는 점을 짚었다. 최대주주 역시 미국계가 아닌 일본 소프트뱅크(지분 약 17%)이라고 소개했다.
보고서에 따르면, 쿠팡은 2025년 이후 미국 로비에 227만 달러(약 32억 원)를 썼다. 쿠팡이 동원한 로비스트 32명 중 56%가 미 트럼프 행정부나 선거캠프 출신이었다. 볼라드 파트너스, 밀러 스트래티지스 등 트럼프 대통령과 가까운 로비업체도 고용했다.
또한 이 보고서는 쿠팡이 트럼프 대통령 취임식 준비위원회에 100만 달러를 기부했고, 2025년 선거자금 20만 달러는 대부분 관련 상임위원장들에게 전달했다고 지적했다. 이들은 '올해 1~9월 쿠팡이 신고한 로비 지출은 362만달러(미 연방선거관리위원회 공시 정치자금 후원자료)로, 지난해 같은 기간(169만달러)의 2배를 넘었다'고 분석했다.
퍼블릭 시티즌은 "이러한 로비가 성과를 거둔 것으로 보인다"고 진단했다. 2025년 12월 미 하원 법사위원회가 EU와 한국의 미국 기술기업 규제를 다룬 청문회를 열었고, 올해 4월 미 의원 50여 명이 쿠팡 사건 관련 서한을 한국 정부에 보냈다는 것이다. 7월에는 하원 법사위가 한국의 쿠팡 조치를 차별로 규정한 보고서를 내기도 했다.
이들은 마코 루비오 미 국무장관 역시 지난 6월 하원 외교위원회에서 한국의 미국 기업 대우가 '무역협정 최종 타결에 영향을 미쳤다'고 발언했으며, 이는 쿠팡 사안을 가리킨 것으로 보인다고 해석했다. '한국에 징벌적 관세를 매기려는 트럼프 대통령의 결정에 쿠팡 문제로 한국을 압박하려는 의도가 일부 작용했다'는 통상 전문가들의 지적도 소개했다.
더 나아가 쿠팡의 미국 투자자들은 올해 1월 한미 자유무역협정(FTA)에 근거해 한국 정부를 상대로 투자자-국가 분쟁해결(ISDS) 절차를 밟겠다는 의향을 밝히고, 보복관세로 이어질 수 있는 무역법 301조 조사도 미 무역 대표부(USTR)에 청원했다가 철회했다. 퍼블릭 시티즌은 이 조사가 브라질·독일 등을 상대로 최근 실시한 무역법 301조 조사처럼 '눈속임 절차(sham proceeding)'가 될 가능성이 크다고 봤다.
'미국 기업 차별'이라는 쿠팡 측 주장에도 조목조목 반박했다. 한국은 2019년 공정거래위원회에 디지털 시장 전담 조직을 만들고, 2020년 개인정보보호위원회를 독립 규제기관으로 재출범시키는 등 다른 나라들처럼 디지털 규제를 현대화해 왔다는 것이다.
집행 대상도 국적을 가리지 않았다고 지적했다. 개인정보위는 메타·구글과 함께 국내 기업인 SK텔레콤을 제재했고, 공정위는 구글·오라클·애플·메타와 함께 국내 기업인 네이버·카카오·넥슨·엔씨소프트·스마일게이트에 조치를 내렸다. 쿠팡 역시 2021년 납품업체 불공정 거래(32억 9700만 원), 2024년 자사 우대·검색 순위 조작(1628억 2400만 원), 2024년 고객 정보 관리 소홀(15억 9000만 원)로 과징금을 받았다.
미 무역 대표부 이메일 등 근거로 보고서 작성... 트럼프 행정부에 '쓴소리'
이들은 미국 빅테크가 더 많은 과징금을 받는 것은 '이용자 기반이 커서 법 위반의 피해도 크기 때문'이라고 설명했다. 지난해 쿠팡 개인정보 유출은 한국 역사상 최대 규모였기 때문에 이에 비례해 정당한 처분이 내려졌다는 뜻이다. 또한 쿠팡 소명 기회가 충분히 주어졌고, 과징금 없이 시정조치나 동의의결로 끝난 사건도 있는 만큼, 정치적 의도를 지닌 수사라는 주장은 근거가 없다고 꼬집었다.
이번 보고서는 단체가 정보공개청구(FOIA) 및 후속 행정소송을 직접 확보한 미 무역 대표부 이메일 등을 토대로 작성됐다.
퍼블릭 시티즌은 "쿠팡의 투자자들은 한국 소비자와 노동자가 입은 피해와 상관없이 규제 감독을 피하기 위해 쓸 수 있는 모든 수단을 무기화하려는 것으로 보인다"라고 비판했다. 그러면서 "미국 정책입안자들은 다른 나라의 현대적인 개인정보 보호 및 경쟁 관련 법률을 공격할 게 아니라, 빅테크에 책임을 묻는 규제를 국내에서 도입하고 집행하는 데 집중해야 한다"고 촉구했다.
한국 정부는 앞서 하원 법사위 보고서가 나왔을 때 같은 취지로 밝힌 바 있다. 위성락 청와대 국가안보실장은 지난 7월 3일 브리핑에서 "쿠팡 관련 조사는 국내법에 따라, 적법 절차에 따라 비차별적으로 이뤄지고 있다"고 말했다.
쿠팡은 "미국 정부와 정치권에 대한 로비 활동은 미국 헌법에 보장된 합법적인 활동"이며 다른 기업들보다 규모가 작다고 밝힌 바 있다.