감 따러 산에 올랐다가 전쟁을 치르고 내려왔다

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큰사진보기 ▲가을 하늘'감 수확하는 날' 에는 가을 하늘도 더 푸르다. ⓒ 전둘진 관련사진보기

큰사진보기 ▲수확한 대봉감크기가 크든 작든, 흡집이 있든 없든 모두가 가을의 보석이다 ⓒ 전둘진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 브런치에도 실릴 예정입니다.

마지막 감 수확 날, 전쟁터에 나서는 장군처럼 비장한 각오로 준비했다. 긴팔 옷에 토시, 양말은 두 겹, 턱까지 감싸는 모자, 장화, 최후의 방어책인 강력한 진드기 기피제까지. 만반의 준비를 마치고 감나무산에 올랐다.정상에 오르기도 전에 헉헉거리며 숨이 찼다. 벌써 땀이 나기 시작했다. 그래도 추운 것보다는 낫다. 며칠간 한파주의보가 뜰 만큼 쌀쌀했는데, 다행히 날이 풀렸다.지난주에 감을 많이 따서 오늘은 얼마 남지 않았다고 호언장담하는 H. 그러나 감나무산은 높고도 넓었다. 감나무가 일 년 동안 키워낸 다홍빛 보석들은 산 구석구석에서 반짝이고 있었다. 그것도 아주 넓게, 산발적으로.따고 또 따고. 악착같이 또 땄다. 처세 명이 시작하다가 두 명이 더 투입됐다. 한 상자, 두 상자, 세 상자. 속도가 붙었다. 노란 플라스틱 감 상자가 눈에 띄게 차오르기 시작했다.오후가 되자 넘치던 활기도 바닥을 드러내기 시작했다. 그래도 얼른 끝내고 쉬어야지, 모조리 따고 말겠다는 굳은 의지로 열매를 땄다. 땅딸막한 키로 높은 곳에 열린 감까지 따려니 몇 센티미터 덜 자란 키가 그렇게 아쉬울 수 없었다. 감나무산에서는 점프도 예사요, 균형 감각과 지구력은 필수다. 감나무에 매달리다시피 나뭇가지를 붙잡고 늘어졌다.보물을 찾으러 나선 동화책 속 주인공처럼, 끝내 포기하지 않겠다는 결연한 의지로 버텼다. 피곤이 몰려오는 몸을 일으키고 또 일으켰다. 영감을 주던 가을 하늘도 시야에서 스쳐 지나가고, 감탄을 자아내야 할 가을 산도 주르륵 시야에서 미끄러졌다. 오로지 감, 감, 감.잘 익은 감, 반쯤 익은 감, 새가 먹다 남긴 감. 세 개의 감만 존재하는 곳. 세상이 단순해졌다. 복잡한 셈도, 복잡한 감정선도 다 필요 없었다. 오로지 감을 남김없이 따야겠다는 집념으로 산을 헤치고 다녔다. 용맹한 감 전사들이 산을 누비고 다녔다.머리 굴리고 따지고 어렵게 살 필요 없이 목표는 하나뿐이다. 온몸이 땀에 젖어도 오로지 감. 감 잡으러 왔고, 지금 감 잡는 중이다. 셀 수 없이 많은 감을 잡고, 잡은 감을 상자에 담았다. 감 잡는 일이 눈에 훤히 보이다니.수북하게 쌓인 감을 보며 이런 생각도 들었다. 노력한 만큼 결과물이 눈앞에 명확하게 보인다면 어떤 일이든 쉽게 포기하지 않을 수 있겠다고. 적어도 감 따는 일만큼은 그랬다.예상했던 수확 시간에 맞춰 감을 모두 땄다. 오전 11시 무렵 시작한 수확은 오후 2시쯤 끝났다. 쉬지 않고 필사적으로 딴 덕분이다. 온 가족이 함께한 덕분이기도 하다.하지만 수확이 끝이라고 생각하면 오산이다. 감 선별과 포장 작업이 남아 있었다. 아직 최후의 마무리 전투가 남았다. 일명 감 공장 수작업 컨테이너. 예상 작업 시간은 두 시간. 이제 정말 마지막 무대다.남은 힘을 쥐어짰다. 팔다리는 흐느적거리고 몸 안에 에너지가 경고등을 보낸다. 굽은 팔다리와 펴지지 않는 허리를 바로 세워보지만, 여기저기서 근육들이 아우성쳤다. 애써 무시하고 총력전을 펼쳤다.감 상자에 다홍빛 보석을 하나하나 담았다. 기계처럼 담고 또 담았다. 허리와 팔다리가 연신 경고 신호를 보내왔지만, 그 신호에 귀 기울일 여력조차 없었다. 포장된 감 상자가 쌓일수록 희망의 부피도 커졌다. 어서 작업을 끝내고 집으로 돌아가리라는 희망만이 지금 이 순간의 전부였다.몸뚱이가 너덜너덜한 종이처럼 느껴질 무렵, 드디어 끝이 났다. 한 달 내내 주말마다 매달렸던 감 수확이 마침내 막을 내렸다. 파김치가 된 몸을 이끌고 집으로 향했다. 저녁 준비도, 다른 무엇도 눈에 들어오지 않았다. 오직 집. 휴식과 나른한 무기력이 안개처럼 주둔하는 집이 이렇게 반가울 수가.올해의 감 전투도 무사히 치렀다. 물론 이것이 끝은 아니다. 올해의 전투를 무사히 마쳤을 뿐. 내년 가을은 다시 돌아올 테고, 한 살 더 먹은 만큼 나무도 한 살 더 먹는다. 진드기와 감벌레도 내년의 전투를 더 치열하게 준비할 테니까. 안 보는 게 제일 좋겠지만, 다시 만난다면 진드기도 감도 덜 만났으면 좋겠다. 어떤 피해도 없이 무사히 전투가 마무리되기를.온통 다홍빛 전구로 반짝이던 산이 가뿐해졌다. 입동이 오기 전에 피날레를 장식해서 다행이다. 치열했던 가을이 저물어 간다. 남은 계절은 아껴두었다가 가을을 바라보며 한 입, 겨울을 기다리며 한 입, 야금야금 하나씩 꺼내 먹어야겠다.