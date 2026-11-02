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사는이야기

부산경남

26.11.02 09:50최종 업데이트 26.11.02 09:50

감 따러 산에 올랐다가 전쟁을 치르고 내려왔다

진드기기피제부터 감공장 컨테이너까지, 온 가족이 함께한 필사의 수확기

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마지막 감 수확 날, 전쟁터에 나서는 장군처럼 비장한 각오로 준비했다. 긴팔 옷에 토시, 양말은 두 겹, 턱까지 감싸는 모자, 장화, 최후의 방어책인 강력한 진드기 기피제까지. 만반의 준비를 마치고 감나무산에 올랐다.

정상에 오르기도 전에 헉헉거리며 숨이 찼다. 벌써 땀이 나기 시작했다. 그래도 추운 것보다는 낫다. 며칠간 한파주의보가 뜰 만큼 쌀쌀했는데, 다행히 날이 풀렸다.

지난주에 감을 많이 따서 오늘은 얼마 남지 않았다고 호언장담하는 H. 그러나 감나무산은 높고도 넓었다. 감나무가 일 년 동안 키워낸 다홍빛 보석들은 산 구석구석에서 반짝이고 있었다. 그것도 아주 넓게, 산발적으로.

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따고 또 따고. 악착같이 또 땄다. 처세 명이 시작하다가 두 명이 더 투입됐다. 한 상자, 두 상자, 세 상자. 속도가 붙었다. 노란 플라스틱 감 상자가 눈에 띄게 차오르기 시작했다.

오후가 되자 넘치던 활기도 바닥을 드러내기 시작했다. 그래도 얼른 끝내고 쉬어야지, 모조리 따고 말겠다는 굳은 의지로 열매를 땄다. 땅딸막한 키로 높은 곳에 열린 감까지 따려니 몇 센티미터 덜 자란 키가 그렇게 아쉬울 수 없었다. 감나무산에서는 점프도 예사요, 균형 감각과 지구력은 필수다. 감나무에 매달리다시피 나뭇가지를 붙잡고 늘어졌다.

가을 하늘 '감 수확하는 날' 에는 가을 하늘도 더 푸르다.
가을 하늘'감 수확하는 날' 에는 가을 하늘도 더 푸르다. ⓒ 전둘진

보물을 찾으러 나선 동화책 속 주인공처럼, 끝내 포기하지 않겠다는 결연한 의지로 버텼다. 피곤이 몰려오는 몸을 일으키고 또 일으켰다. 영감을 주던 가을 하늘도 시야에서 스쳐 지나가고, 감탄을 자아내야 할 가을 산도 주르륵 시야에서 미끄러졌다. 오로지 감, 감, 감.

잘 익은 감, 반쯤 익은 감, 새가 먹다 남긴 감. 세 개의 감만 존재하는 곳. 세상이 단순해졌다. 복잡한 셈도, 복잡한 감정선도 다 필요 없었다. 오로지 감을 남김없이 따야겠다는 집념으로 산을 헤치고 다녔다. 용맹한 감 전사들이 산을 누비고 다녔다.

머리 굴리고 따지고 어렵게 살 필요 없이 목표는 하나뿐이다. 온몸이 땀에 젖어도 오로지 감. 감 잡으러 왔고, 지금 감 잡는 중이다. 셀 수 없이 많은 감을 잡고, 잡은 감을 상자에 담았다. 감 잡는 일이 눈에 훤히 보이다니.

수북하게 쌓인 감을 보며 이런 생각도 들었다. 노력한 만큼 결과물이 눈앞에 명확하게 보인다면 어떤 일이든 쉽게 포기하지 않을 수 있겠다고. 적어도 감 따는 일만큼은 그랬다.

예상했던 수확 시간에 맞춰 감을 모두 땄다. 오전 11시 무렵 시작한 수확은 오후 2시쯤 끝났다. 쉬지 않고 필사적으로 딴 덕분이다. 온 가족이 함께한 덕분이기도 하다.

하지만 수확이 끝이라고 생각하면 오산이다. 감 선별과 포장 작업이 남아 있었다. 아직 최후의 마무리 전투가 남았다. 일명 감 공장 수작업 컨테이너. 예상 작업 시간은 두 시간. 이제 정말 마지막 무대다.

남은 힘을 쥐어짰다. 팔다리는 흐느적거리고 몸 안에 에너지가 경고등을 보낸다. 굽은 팔다리와 펴지지 않는 허리를 바로 세워보지만, 여기저기서 근육들이 아우성쳤다. 애써 무시하고 총력전을 펼쳤다.

감 상자에 다홍빛 보석을 하나하나 담았다. 기계처럼 담고 또 담았다. 허리와 팔다리가 연신 경고 신호를 보내왔지만, 그 신호에 귀 기울일 여력조차 없었다. 포장된 감 상자가 쌓일수록 희망의 부피도 커졌다. 어서 작업을 끝내고 집으로 돌아가리라는 희망만이 지금 이 순간의 전부였다.

몸뚱이가 너덜너덜한 종이처럼 느껴질 무렵, 드디어 끝이 났다. 한 달 내내 주말마다 매달렸던 감 수확이 마침내 막을 내렸다. 파김치가 된 몸을 이끌고 집으로 향했다. 저녁 준비도, 다른 무엇도 눈에 들어오지 않았다. 오직 집. 휴식과 나른한 무기력이 안개처럼 주둔하는 집이 이렇게 반가울 수가.

수확한 대봉감 크기가 크든 작든, 흡집이 있든 없든 모두가 가을의 보석이다
수확한 대봉감크기가 크든 작든, 흡집이 있든 없든 모두가 가을의 보석이다 ⓒ 전둘진

올해의 감 전투도 무사히 치렀다. 물론 이것이 끝은 아니다. 올해의 전투를 무사히 마쳤을 뿐. 내년 가을은 다시 돌아올 테고, 한 살 더 먹은 만큼 나무도 한 살 더 먹는다. 진드기와 감벌레도 내년의 전투를 더 치열하게 준비할 테니까. 안 보는 게 제일 좋겠지만, 다시 만난다면 진드기도 감도 덜 만났으면 좋겠다. 어떤 피해도 없이 무사히 전투가 마무리되기를.

온통 다홍빛 전구로 반짝이던 산이 가뿐해졌다. 입동이 오기 전에 피날레를 장식해서 다행이다. 치열했던 가을이 저물어 간다. 남은 계절은 아껴두었다가 가을을 바라보며 한 입, 겨울을 기다리며 한 입, 야금야금 하나씩 꺼내 먹어야겠다.

덧붙이는 글 | 브런치에도 실릴 예정입니다.


#감수확#가족#주말이야기#가을#결실

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전둘진 (dujini32) 내방

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