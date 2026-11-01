바이낸스, 탈취자산 90% 보전... "1일 입출금 재개"

큰사진보기 ▲북한이 배후로 지목된 바이낸스 해킹 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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사상 최대 규모 해킹 사건으로 63억 달러(약 8조4천억 원)의 자산을 탈취당한 가상화폐 거래소 바이낸스가 약 90%에 해당하는 피해액을 보전했다고 밝혔다.바이낸스는 10월 31일(현지 시간) 공지를 통해 현재 손실에 대한 보전액 비중이 90%라면서 비상 기금인 이용자 자산보호기금(SAFU)과 선물 보험기금, 사내 유보금 등을 총동원했다고 발표했다.비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 테더(USDT), 바이낸스코인(BNB), 솔라나(SOL), USD코인(USDC), 리플(XRP) 등 가장 많이 거래되는 주요 10개 가상화폐는 피해액의 100%에 해당하는 대체 자산이 확보됐다.바이낸스는 "아직 보전되지 않은 10%는 앞서 열거한 10개 가상화폐 이외 자산으로 구성돼 있다"라며 "이들 자산은 유동성이 낮아 필요한 수량을 확보하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다"하고 설명했다.그러면서 "탈취 자금으로 인한 재정적 손실은 이용자에게 전가하지 않고 바이낸스가 부담할 것"이라며 고객 피해를 전액 보상하겠다는 기존 방침을 거듭 밝혔다. 또한 "SAFU 규모가 10억 달러 수준을 유지하도록 회사가 다시 채워 넣을 것"이라고 덧붙였다.출금 서비스도 예정에 맞춰 다음 달 1일부터 재개하기로 했다. 바이낸스는 "우리의 다음 목표는 이용자들의 출금 서비스를 재개하는 것"이라며 "세부 사항이 확정되는 대로 추가 공지할 것"이라고 알렸다.바이낸스에서는 지난 10월 29일 발생한 해킹으로 63억 달러 상당의 가상자산이 무단 인출됐다. 이는 2025년 2월 바이비트에서 발생한 15억 달러 무단 인출을 넘어 가상자산 업계에서 단일 해킹으로는 최대 피해 규모다.바이낸스의 리처드 텅 공동 최고경영자(CEO)는 "이번 해킹이 한 명 이상의 인물에 의해 자행되었다"라며 "해커들이 이른바 '자기파괴 장치'와 같은 정교한 수법으로 흔적을 숨겼다"라고 말했다.업계에서는 이번 사건의 배후로 북한의 정예 해킹조직 '트레이더트레이터'(TraderTraitor)가 있다고 지목했다. 북한은 지난해 바이비트 해킹 사건의 배후로도 지목된 바 있다.앞서 가상화폐 추적 업체 TRM 랩스는 "강력한 온체인 및 오프체인 정보에 근거해 이번 해킹이 북한의 정예 해킹 부대 소행으로 보인다"라며 "이번 공격의 여러 특징이 과거에 북한과 연관된 해킹 사건들과 일치한다"라고 밝혔다.미국 연방수사국(FBI)은 "바이낸스에서 도난당한 가상자산을 확인, 동결, 추적 및 회수하기 위해 민간 부문과 협력하고 있다"라고 밝혔다.2017년 중국에서 설립된 바이낸스는 수억 명의 이용자를 보유하고 있는 세계 최대 규모의 가상화폐 거래 플랫폼이다.