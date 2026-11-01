가족과 함께한 불꽃 축제의 기억, 다시 깨달은 소중함

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큰사진보기 ▲호수공원 불꽃축제 장면 ⓒ 엄회승 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호수공원 윤슬과 풍경 ⓒ 엄회승 관련사진보기

"지금이 우리에게는 꿈이야. 너와 나 둘이서 추는 춤이야. 기분이 미친 듯이 예술이야."

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

매년 이맘때면 근처 호수공원에서 불꽃 축제가 있다. 올해가 8회째가 되도록 가봐야지 하다가도 외려 가까이 있으면 언제든지 갈 수 있다는 안일함에 미루고 미루다, 딸이 가고 싶다는 말 한마디에 망설임 없이 선뜻 길을 나섰다. 남편도 나도 잡혀있던 일을 잠시 접어 두고 모처럼 만의 가족들이 밤마실을 한 것이다.지하철역 근처에 도착하자, 늦은 저녁임에도 사람들로 북적였다. 친구들, 연인들, 유모차부대와 어린이 자전거에 끌고, 나온 가족 단위 나들이객들까지 호수공원 인근 주변 일대가 들썩이는 밤이었다. 이 시간대에 집에 있었으면, 나는 저녁준비에 바빴을 것이고, 남편은 TV를 보며 이 시간을 때웠을 것이며, 딸은 핸드폰을 친구 삼아 지냈을 시간이다.딸이 어릴 적에는 여러 경험을 시켜준다는 명목하에 일부러라도 주말이면 무작정 약속을 잡고 꼭 먼 곳이 아닌 가까운 곳이라도 나들이를 자주 했다. 그런데 아이가 자라고 사춘기에 접어들면서 가족보다는 개인의 시간이 많아지며, 자연스레 필요한 얘기 외에는 대화도 부쩍 줄었다.돌이켜보면, 나도 딸의 나이 때 가족의 시간보다 내 시간을 더 중요하게 여겼던 기억이 있다. 가족끼리 무언가를 하는 것이 언제부턴가 어색해지고, 귀찮다는 생각이 들어서였다. 매일 보는 가족, 무엇이 새로울까 싶었다. 오늘 꼭 보지 않아도 내일 보면 되고, 내일 못 보면 모레 아니 언제든지 볼 수 있다는 자만심, 오만함, 거만함이 그 시간을 허비하며 지냈다. 세상에서 가장 어리석은 짓이라는 시간 낭비를 한 것이다. 지나면 다시 돌아오지 않을 시간들인 걸 그땐 알지 못했다.시간은 속절없이 지나 딸의 나이 때 찍은 사진 속 엄마의 모습에서 지금의 나를 본다. 언제든지 함께할 수 있을 것 같은 엄마와 아버지의 모습을 이제 사진으로밖에 볼 수 없다는 현실에 무더운 여름 어느 날, 갑자기 한기를 느꼈다.다시 가을이 왔다. 아침, 저녁으로 피부 속 깊이 한기가 느껴지는 계절이 온 것이다. 따뜻한 커피가 그리워지고, 따뜻한 사람의 온기가 그리워지는 때이다. 불꽃놀이는 늦은 저녁에 있을 예정이라, 딸과 그 전에 온전한 가을을 느끼기 위해 가을 낙엽길로 유명한 메타세콰이어길을 걸었다. 아직 가을이 무르익지 않아 초록의 잎들이 많이 남아있어 아쉬움이 있었지만, 딸과 걷는 이 길이 훗날 딸의 기억 속에 소중한 하루가 되리라는 것을 알기에 아침 일찍 일어나 걷는 수고로움도 기꺼이 감수할 수 있었다.아침 일찍 도착한 호수에는 그보다 일찍 도착한 나이 지긋한 두 통기타 가수들의 잔잔한 노래가 흘러나왔고, 단풍으로 물든 알록달록한 나무와 햇빛에 반짝이는 윤슬은 이보다 더 아름다울 수 없는 가을의 풍경을 그려내고 있었다. 화려한 봄꽃보다 시간이 무르익은 단풍의 색은 마치 어느 유명화가 그린 명화처럼 감탄을 자아낼 만큼 아름다웠다.단풍색을 닮은 하늘애 노을이 지고, 까만 밤하늘에 올해를 마감하는 불꽃 축제가 벌어졌다.수많은 인파로 호수 근처 잔디마당은 사람들로 가득 메워져 자리를 잡기조차 쉽지 않았다. 인파 속에 가까스로 준비한 돗자리를 깔고, 자리를 잡았지만, 좋은 자리를 잡기 위해 일찍 도착한 탓에 한 시간이 넘는 시간을 기다려야 했다. 가을의 밤은 초겨울을 방불케 할 정도로 추위가 매서웠다. 아직 가을임에도 패딩점퍼와 털목도리가 등장했고, 핫팩에 담요는 필수 아이템이었으며, 기다리는 지루한 시간을 때우기 위해 치킨에 각종 야식 등이 등장했다.우리 가족은 한 시간 가까운 시간 동안 맛있는 야식 대신 대화를 나눴다. 세 사람의 모여 한 시간 넘게 얘기를 주고받았던 기억이 언제였는지 기억조차 나지 않았다. 시시콜콜한 얘기를 주고받는 동안 중간중간 지루할 틈 없이 합창단과 가수가 등장해 노래를 들려졌다. 수많은 인파 위로 간간이 드론을 띄우며 축제 분위기를 달구었다. 추위에 길 것 같았던 한 시간은 금세 지나, 다시 합창단이 무대 위로 등장했다. 그리고 호수공원 일대에 노래가 울려 퍼졌다.눈 앞에 펼쳐지는 불꽃놀이는 그야말로 감탄을 자아낼만할 정도로 예술이었다. 낮에 본 호수공원의 무르익은 단풍의 색과 호수의 윤슬이 자연이 만든 예술 작품이었다면 밤의 불꽃놀이는 인간만이 만들어낼 수 있는 멋진 예술작품이었다. 합창단들의 싸이의 '예술이야' 노래와 하늘을 수놓는 불꽃놀이는 호수공원 일대를 거대한 예술작품으로 만들기에 충분했다.불꽃 축제가 펼쳐지는 밤하늘 아래, 수많은 사람들의 환호성이 터져 나왔고, 그 수많은 인파 속에 자리 잡은 우리 가족의 밤마실도 훗날 딸의 기억 속에 오래 남을 밤으로 기억되길 바란다.