미 국무, 한국 국회의원 비자 거부에 "수십 년 전 행동 관련"

큰사진보기 ▲10월 31일(현지 시간) 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 G20 외교장관 회의에서 마르코 루비오 미국 국무장관이 기자회견에서 연설하며 손짓을 하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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마르코 루비오 미국 국무장관이 일부 한국 국회의원들에 대한 미국 입국 비자 거부 문제에 "과거 행동과 관련한 일"이라며 양자 간 협의를 통해 해결하겠다고 밝혔다.루비오 장관은 10월 31일(현지 시간) 미국 애틀랜타에서 열린 주요 20개국(G20) 외교장관 회의를 마치며 열린 기자회견에서 "한국 국회의원들의 비자 문제를 비롯해 한미 관계에 긴장이 발생할 우려가 한국 내에서 제기된다"는 질의에 이같이 답했다.그는 "특정 개인의 비자 이슈가 있었다"라며 "아마 수십 년 전(a couple decades ago)의 행동과 관련이 있을 것"이라고 말했다.이달 초 정청래 더불어민주당 의원이 국회 외교통일위원회의 재외공관 국정감사를 위해 미국 비자를 신청했으나 발급이 지연돼 유럽으로 변경했고, 최근에는 같은 당 진성준 국회 국방위원장의 비자 신청도 거절됐다가 뒤늦게 발급되면서 논란이 일었다.루비오 장관이 언급한 '수십 년 전 행동'은 진 위원장이 1991년 국가보안법 위반으로 징역 3년, 자격정지 3년을 선고받은 것을 가리킨 것으로 보인다.그러면서 루비오 장관은 "우리는 기자회견에서 그 문제를 자세히 논의하는 것보다는 (한국과의) 양자 협의를 통해 해결할 것"이라고 밝혔다.루비오 장관은 북한을 협상 테이블로 복귀시키기 위해 미국 정부가 구체적으로 어떤 일을 하고 있는지에 대한 질문에 도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 대화할 준비가 돼 있다고 답했다.그는 "트럼프 대통령의 관점은 김 위원장이 한국 같은 우리 동맹국들이 우려하는 문제에 대해 논의할 준비가 돼 있다면 그에 열려 있다는 것"이라며 "트럼프 대통령은 공개적으로, 여러 차례 언급한 것처럼 그러한 회담에 나설 준비가 돼 있다"라고 강조했다.다만 "아직 회담 일정이 잡힌 것은 없다"라며 "오늘 그 문제와 관련해서 발표할 내용은 없다"라고 덧붙였다.또한 트럼프 대통령이 집권 1기에 김 위원장과 2차례 정상회담을 가진 것을 언급하며 "만약 그러한 회담에서 생산적 결과가 나온다면, 트럼프 대통령은 회담을 재개하는 데 열려 있을 것으로 본다"라고 말했다.하지만 루비오 장관은 "전통적 외교정책에서는 누군가와 만나거나 행사에 초대하는 것이 상대방을 정당화하는 일종의 양보로 간주하는 경우가 있다"라며 "트럼프 대통령은 대화나 만남을 양보로 여기지 않는다"라고 밝혔다.한편, 이틀간의 일정을 마친 이번 회의는 러시아-우크라이나 전쟁과 이란 전쟁, 미국의 관세 정책, 남중국해 문제 등 주요 국제 현안을 둘러싸고 회원국 간 입장 차이를 확인하며 합의 없이 종료됐다.특히 유럽 국가 외무장관들이 미국의 세르게이 라브로프 러시아 외무장관 초청에 반발하며 단체사진 촬영을 거부하기도 했다.또한 이번 회의는 공동 성명을 내지 못하고 미국의 의장국 성명을 통해 회의 결과를 정리하는 것으로 대신했다.루비오 장관은 기자회견에서 "우리가 주요 문제들에 대해 보편적으로 수용 가능한 해결책을 찾는 데 근접했다고는 말할 수 없다"라며 "하지만 여기 모인 국가들 중에는 이러한 문제들을 해결하기 위해 협력하고 있다고 생각한다"라고 말했다.이어 "우리는 우크라이나와 많은 대화를 나누고 있다"라며 "하지만 러시아와도 대화할 수 있어야 한다, 그러지 않고서는 전쟁 종식을 위합 협상을 도울 수 없다"라고 강조했다.또한 이란 전쟁과 관련해서는 "트럼프 대통령은 외교적 해결을 선호한다. 그러한 해결책이 있다면 우리는 받아들일 용의가 있다"라면서 "그러나 어떤 합의든 미국의 국가 안보를 위태롭게 하거나 핵심 우려 사항을 해결하지 못해서는 안 된다"라고 밝혔다.그는 트럼프 대통령이 추가 군사 공격에 관한 결정을 내리지 않았다며 "미국은 여전히 세계에서 가장 강력한 군사력을 보유하고 있으며, 군사 행동이 필요할 경우 그에 따른 모든 것을 갖추고 있다"라고 경고했다.