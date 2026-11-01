평촌 단풍길서 800여 시민들이 남긴 '지속 가능한 평화' 발자취

큰사진보기 ▲제5회 경기중부 평화걷기 축제31일 오후 1시, 평촌중앙공원에 800여 명의 참가자들이 모인 가운데 신영배 6·15 경기중부 평화연대 집행위원장이 '평화걷기 축제' 개막을 알리고 있다. 이어서 이인영 전 통일부 장관, 윤해동 안양시의회 의장 직무대리, 한상혁 전 방송통신위원장 등 내빈의 인사말이 이어졌다. ⓒ 김은진 관련사진보기

큰사진보기 ▲판화 체험31일, 제5회 경기중부 평화걷기 축제에서 판화 체험을 하고 있는 부자의 모습. 판화로 완성된 글씨는 '우리는 하나' ⓒ 김은진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲평화의 꽃화분 만들기스텐실을 이용해 화분에 글씨와 그림을 새긴 후 꽃을 심는 체험으로 가장 인기가 많았다. ⓒ 김은진 관련사진보기

"작년에 이어서 올해도 경기중부 시민 여러분들과 평화 걷기, 통일 걷기 하러 왔습니다. 평화 걷기 통일 걷기 참여는 여러 가지 의미가 있지만 우선 부수입이 많아요. 그중에 제일 좋은 부수입은 좋은 사람 만나는 겁니다. 오늘도 좋은 사람 만나서 평화의 꿈, 통일의 꿈을 함께 나누겠습니다. 감사합니다."

"이렇게 아름다운 가을날 우리 6.15 경기중부 평화연대에서 이런 소중한 평화를 향한 발걸음을 마련해 주신 것에 대해서 진심으로 감사드립니다. 오늘 함께 걷는 모든 분들께 평화와 희망이 가득하시길 기원합니다."

"지속가능한 평화를 위하여."

"화통! 화통!"

"나는 평화가 체질이다"

"체질이다! 체질이다!"

"평촌에 사는데 길에 걸린 현수막을 보고 큐알코드로 신청했어요. 아이들과 함께 걸으며 평화의 소중함을 되새기고 통일을 염원할 수 있어 뜻깊고 내년에도 다시 참가하고 싶어요."

"오전에 학운공원에서 걷기하고 오후에는 평촌중앙공원에서 다시 걷고 있어요. 오늘 운동 많이 하네요(웃음)."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 10월 31일 낮 1시, 평촌중앙공원에서 '제5회 경기중부 평화 걷기 축제'가 열렸다. 매년 11월 첫째 주 토요일에 경기중부(안양·군포·의왕·과천) 지역 시민들이 함께해온 대규모 평화 걷기 행사로서, 이번엔 10월 마지막 날 개최됐다.이 축제는 지난 5년간 경기중부 지역 시민들이 참여하여 지역을 대표하는 평화 문화 축제로 자리매김해 왔다. 올해는 800여 명의 시민들이 사전접수와 현장접수를 통해 행사에 참여했다.행사 전부터 체험 부스가 마련돼 평촌중앙공원을 찾은 시민들의 발길을 붙잡았다.'판화와 인두화 그리기' 부스에서는 목판에 먹을 바르고 화선지를 대고 누르면 '우리는 하나' 라는 글씨가 완성된다. 옆에서는 인두화 그리기 코너가 마련되었다.'한반도 실 팔찌 만들기'는 색이 다른 실을 합쳐 팔찌로 만드는 체험으로 안에 한반도 모양의 장식이 있었다. 남과 북이 다시 평화롭게 하나를 이루길 바라는 마음이 전해졌다.'미리 다녀온 북녘땅' 부스는 행사장에서 사진을 찍은 후 백두산 천지를 배경으로 합성해 즉석에서 인화해줬다. 사진은 AI를 이용해 순식간에 편집됐다. 평촌중앙공원이 통일이 되면 꼭 가보고 싶은 곳 1순위인 백두산이 되는 신기한 기술이 펼쳐졌다.이외에도 통일 염원 캘린더 및 손 글씨 액자 만들기, 전통 팽이와 소원 제기 만들기, 평화의 꽃화분 만들기, 청바지 재활용 텀블러 가방 꾸미기 등 참신한 아이디어로 마련된 체험을 통해 평화와 통일의 염원을 되새겼다.낮 1시가 지나자, 신영배 6·15경기중부평화연대 집행위원장이 축제 시작을 알리고 내빈을 소개했다. 10년 이상 매년 DMZ 평화의 길 걷기 행사를 주관하고 있는 이인영 전 통일부장관(현 더불어민주당 국회의원)이 자리해 축사를 전했다.윤해동 안양시의회 의장 직무대리의 축사와 한상혁 전 방송통신위원장, 민병덕 의원의 인사가 이어졌다.윤석열 정부 시절 지워졌던 통일에 대한 바람이 다시 되살아나는 분위기였다. 내빈들은 그동안 찬바람 속에서도 평화의 불씨를 지켜온 경기중부 평화연대에 고마운 마음을 전했다. 박경애 민주평통 안양시협의회장의 말이다.이전 정부의 무관심으로 시민들의 분단에 대한 문제 의식도 무뎌질 때, 경기중부 평화연대에서 이어온 걷기 축제는 통일의 불씨를 지키는데 힘을 보태고 있다.지난해 국회를 통과한 2026 확정예산 중 국방비는 약 65조 원에 이른다(2027년 정부예산안은 73조 2777억 원). 남북관계는 국내외 사정이 복잡하게 얽혀있어서 적절한 답을 찾기 어렵다. 하지만 이 돈으로 서민 주거 안정, 교육이나 기술혁신, 사회 기반 시설에 투자한다면 대한민국은 지금보다 훨씬 우위에 설 것으로 보인다. 가장 체감하는 것은 20대 청년들의 행복지수는 군대를 앞두고 급격히 떨어진다.단풍길을 거닐며 신 위원장이 선창했다.참가한 시민들은 오른손바닥을 펼쳐 평화 통일의 줄임말인 '화통'을 외쳤다.신 위원장이 다시 선창 했다.시민들은 구호를 외치며 평화적 공존을 이루고 나아가 통일도 이루길 바랐다. 걷기 축제에 참가한 시민들은 길에 걸린 현수막을 보고 참가한 경우가 많았다. 두 딸과 참여한 여성의 말이다.안양시 걷기 협회에서 오신 분들도 계셨다.평촌 단풍길 4km 걷기를 마친 후 2부 공연이 이어졌다. 소원 제기 던지기, 파시오네의 기타 연주, 타쇼의 난타 공연, 신난다합창단의 노래, 정영미 강사의 단체 율동 등이 이어졌다.지역민의 후원으로 다양한 경품행사도 마련되었다. 자전거, 꿀고구마, 쌀, 신간도서 등 푸짐한 사은품이 추첨을 통해 시민들에게 건네졌다. 단체 참가시 5인마다 고구마 1박스가 제공됐고, 우수 피켓 시상 및 5인 이상 가족 참가자, 유아 동반 참가자, 청소년· 청년 참가자 시상 등으로 축제는 훈훈하게 마무리되었다.