멈춰야 보이는 것들... 붉은 신호등 앞에서 배운 삶의 이치

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이번 아들 생일에는 공연을 함께 보기로 했다. 마침 좋아하는 개그맨이 공연을 한다고 해서 좌석을 예약했다. 뮤지컬도 연극도 아닌 스탠드업 코미디는 처음이다.거침없는 입담과 센스로 개그계의 선두주자로 불렸던 그는 오랫동안 방송을 하지 못했다. 힘든 시간을 보내서인지 예전과는 다른 모습을 볼 수 있었다. 다양한 코너를 마치고 외국 생활 중 겪었던 한 에피소드를 들려주며 그는 공연을 마무리했다.바쁜 일정의 어느 날 급하게 목적지로 가야 했다고 한다. 가는 길에는 유독 횡단보도가 많았다. 잘못하면 지각이라 뛰다시피 했는데 그날은 운이 좋았는지 가는 곳마다 바로바로 신호등이 초록색으로 바뀌었다. 기분이 좋아서 목적지로 쉼 없이 나아갔다. 이런 날도 있다며 좋아하고 있었는데 어느 정도 가다 보니 이번에는 신호등이 붉은색이었다. 멈췄다가 건넜다.다음 신호등도 붉은색이었다. 또 다음도 붉은색. 계속 기다려야 한다니 초조했다. 시계를 보며 발을 동동 구르던 그는 문득 깨달았다. 붉은 신호등이 켜진 동안에는 무얼 해도 소용없고 그냥 기다려야 한다는 것을. 멈춘 자리에서 눈을 감았다. 그러자 가빴던 숨이 조금씩 가라앉았다. 얼굴에 흐르는 땀도 닦을 수 있었다. 쉬지 않고 걷다 보니 숨이 찼던 것이다. 붉은 신호등 앞에서 그는 생각했다. '아, 나보고 잠깐 쉬라는 소리구나.' 붉은 신호등이 나를 멈추게 하고 뒤를 돌아보게 하는구나. 조급했던 마음이 사라졌다.오랜 시간 마음 고생을 해서일까. 그의 말은 담담했지만 울림이 있었다. 잘 나가기만 했다면 그가 이런 성찰을 했을까. 나도 슬며시 눈을 감아본다. 지난 몇 년간을 돌아본다. 이해할 수 없는 일들의 연속이었다. 사람들 때문에 속앓이를 한 적이 많았다. 나라면 도저히 할 수 없는 말과 행동을 버젓이 하는 이들을 보고는 속으로만 화를 삼켰다. 나의 진심을 알아주지 않는 사람들에게 실망하고 인간관계의 허망함에 씁쓸해하기도 했다. 이러저러한 일들 때문에 심신이 지쳐 있었나 보다. 지금 내 앞에서 깜빡이는 저것이 붉은 신호등일까. 잠깐 멈추라는 걸까. 나야말로 숨을 좀 골라야 하나. 잠시 내가 걸어온 발자취도 돌아볼 겸. 붉은 신호등 앞에서 언제쯤 색이 바뀔까 초조해하는 사람이 바로 나였던 걸까.잠시 후 어렴풋이 무언가 떠오르는 것이 있었다. 며칠 전 읽었던 욥이었다. 수많은 고난을 당한 뒤 자신이 왜 이 같은 고통을 견뎌야 하는지 모르겠다고 탄식하던 욥은 신에게 이유를 묻는다. 그러자 신은 "네가 세상의 이치를 다 아느냐?"고 되묻는다. 그 대목에서 멈칫했다. 혹시 나는 세상의 일부만 보고 있으면서 내가 보는 세상이 전부인 양 착각했던 것은 아닐까. 전체를 볼 수 없는 존재가 전체를 안다고 생각하는 데서 고통이 시작되는 건지도 모르겠다.갑자기 환호성이 들려서 눈을 떴다. 마지막 이벤트로 무대에서 관중석으로 포장 떡을 던져주고 있다. 어어, 하는데 옆 사람 손에 맞고 떨어진 떡이 내 앞으로 떼굴떼굴 굴러온다. 얼른 주워서 옆사람에게 건네주니 흔쾌히 나에게 양보한다. 좋은 신호 같다. 초록불이 들어오려는 걸까.집으로 돌아오는 발걸음이 남다르다. 횡단보도를 건너야 할 때 붉은 신호등을 반가워 한 적이 거의 없었던 것 같은데 오늘따라 붉은 등이 반갑다. 바람이 찬데 신호등 색이 바뀌기를 기다리며 옷깃도 좀 여며본다.앞으로도 나는 여전히 내 좁은 시야에 갇혀 살 것이다. 수시로 불평하며 옹졸해질지도 모른다. 그래도 가끔씩 만나는 붉은 신호등 앞에서는 내가 알지 못하는 넓은 세상을 떠올려보리라. 영영 그 세상에 도달하지는 못할지라도.