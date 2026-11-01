'착한 암'이라는 말, 환자에게는 착하지 않다

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"갑상선암은 착한 암이잖아."

"요즘 유방암은 치료가 잘 된다면서?"

"조기에 발견했으니 별것 아니네."

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"괜찮다는 말은 환자 본인만 할 수 있는 것 같아요."

큰사진보기 ▲아내가 16년째 복용하는 갑상선호르몬제2010년 갑상선 전절제 수술을 받은 아내가 지금도 매일 복용하는 갑상선호르몬제 씬지로이드. 수술 이후 약을 챙기는 일은 아내의 일상이 됐다. ⓒ 성금례(아내) 관련사진보기

"그 암은 착한 암이잖아."

"요즘 그 암은 다 고쳐."

"조기에 발견했는데 뭘 그렇게 걱정해."

암 환자에게 이런 말을 건네는 사람들을 종종 본다. 아마 악의는 없을 것이다. 걱정하지 말라는 뜻일 수도 있고, 환자를 안심시키려는 위로일 수도 있다. 하지만 그 말을 듣는 환자의 마음은 다를 수 있다. '착한 암'이라는 말이 과연 환자에게도 착한 말일까.갑상선암은 흔히 '착한 암'이라고 불린다. 진행이 느린 경우가 많고 예후도 좋은 편이라고 한다. 유방암도 일찍 발견해 치료하면 좋은 결과를 기대할 수 있다고 한다. 그 말이 틀렸다는 것이 아니다. 다만 '예후가 좋다'는 말과 '별것 아닌 병'이라는 말은 다르다.생존율이 높다는 통계가 수술의 고통을 없애주는 것도 아니고, 치료 과정의 부작용이나 재발에 대한 불안을 대신 견뎌주는 것도 아니다. 그런데 '착한 암'이라는 말은 때때로 이상한 방향으로 흘러간다.예후가 좋다. 그러니 치료도 쉽다. 별것 아니다. 급기야 암도 아니라는 말에 이른다. 환자를 가장 힘들게 하는 것은 어쩌면 이 마지막 몇 걸음인지도 모른다. 얼마 전 유방암 환우 카페에서 유방암은 암도 아니라는 말을 듣고 마음을 다쳤다는 글을 보았다. 짧은 글에 황당함과 서운함, 화가 뒤섞여 있었다. 댓글에는 비슷한 경험을 한 환우의 이야기가 이어졌다.그 가운데 한 환우의 말이 오래 남았다.맞는 말이라는 생각이 들었다. 환자가 자신의 병을 웃으며 "이 정도는 괜찮아"라고 말하는 것과, 그 고통을 겪어보지 않은 사람이 "그 정도 암은 괜찮잖아"라고 말하는 것은 같은 말이 아니다. 자신을 다독이려고 꺼낸 말이 다른 사람의 입에서는 아픔을 작게 만드는 말이 되기도 한다.다른 게시판에는 항암치료 뒤 온몸이 아프다는 환우의 글이 있었다. 무릎 통증에 인후통과 두통, 복통까지 겹쳤다고 했다. 약을 먹으면서 몸이 예전 같지 않다는 이야기도 있었다. 수술과 방사선 치료를 마친 뒤에도 2년 가까이 통증이 이어져, 혹시 후유증이 아닌지 묻는 환우도 있었다.암 치료는 수술실 문을 나왔다고 끝나는 것이 아니다. 항암 치료나 방사선 치료가 이어지기도 하고, 약을 여러 해 먹으며 몸을 살피기도 한다. 치료받는 동안에도 일상은 계속된다. 밥을 먹고 잠을 자고, 일을 하거나 가족을 돌보며 다음 진료 일을 기다린다. 달라진 몸에 적응하면서 치료를 이어가야 한다.필요한 치료라는 것을 알아도 견디는 일이 쉬워지는 것은 아니다. 그 시간을 살아내는 것은 결국 환자의 몫이다.아내도 갑상선암을 겪었다. 2010년에 갑상선을 모두 떼어내는 수술을 받았으니 어느덧 16년이 지났다. 사람들은 갑상선암을 흔히 '착한 암'이라고 말한다. 그러나 아내는 지금도 매일 갑상선 호르몬제인 씬지로이드를 먹는다.평생 먹어야 하는 약이라고 했다. 때가 되면 검사받고, 몸에 맞게 용량을 조절한다. 약 한 알을 먹는 일이 대수롭지 않아 보일 수도 있다. 하지만 아내에게는 수술 뒤 16년 동안 이어온 일상이다. 아내가 약을 챙기는 모습을 볼 때마다 '착한 암'이라는 말이 다르게 들린다.암을 지나온 사람의 삶에는 그 흔적이 남는다.올해 아내는 유방상피내암도 겪었다. 0기였다. 예후가 매우 좋다고 하지만, '0기'라는 숫자가 수술을 없애주지는 않았다. 아내는 지난 6월 한쪽 유방을 전절제했다. 지금도 수술 부위의 감각은 예전과 같지 않다.다행히 항암 치료와 방사선 치료는 받지 않아도 됐다. 우리도 안도했다. 그렇다고 아내가 겪은 수술까지 가벼워진 것은 아니다. 누군가에게 "0기니까 다행"이라는 한마디로 끝날지 모르지만, 아내에게는 자신의 몸 일부를 내어준 사건이다. 예후가 좋다는 말이 치료 과정까지 가볍다는 뜻은 아니다.물론 환자 앞에서 무슨 말을 해야 할지 몰라 "괜찮을 거야"라고 말할 수 있다. 나 역시 그 마음을 이해한다. 문제는 위로하려는 마음이 아니라, 타인의 병을 너무 쉽게 판단해 버리는 태도다.말하는 사람에게는 몇 초면 지나가는 말이다. 그러나 환자는 그 한마디를 오래 기억할 수 있다. 우리는 그 사람이 수술실에 들어가기 전날 어떤 밤을 보냈는지 모른다. 치료 뒤 통증으로 잠을 설쳤는지, 다음 검사 날짜가 다가올 때마다 마음을 졸이는지도 다 알지 못한다.'착한 암'이라는 말이 나쁜 뜻에서 나온다고 생각하지는 않는다. 환자를 안심시키려는 말일 수 있다. 다만 그 말이 환자의 고통까지 가볍게 여기는 데 쓰여서는 안 된다. 예후를 말해주는 통계는 필요하다. 하지만 아픔은 통계가 아니다. 한 사람의 몸과 마음이 직접 견뎌야 하는 시간이다.그래서 암 환자를 만났을 때는 병에 대한 평가보다 그 사람의 이야기를 먼저 들어주면 좋겠다. 무엇이 힘들고 무엇이 걱정되는지, 환자가 자신의 마음을 말할 수 있도록 곁을 내어주면 좋겠다."그 암은 괜찮다더라"라는 말보다, "많이 힘들었겠네요." 어쩌면 그 한마디가 더 큰 위로일 수 있다. 예후가 좋은 암과 가벼운 암은 같은 말이 아니다. '착한 암'이라는 말 앞에서, 환자는 자신의 아픔까지 작게 말해야 할 이유가 없다.