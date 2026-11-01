"오늘 필사했니?" 딸과 부딪힐 때 엄마가 꺼내는 한마디

큰사진보기 ▲충남 서산에서 필사를 함께 이어가고 있는 최현·박경랑씨 부부와 와 두 딸 윤서·윤지.엄마의 필사 습관이 아빠와 두 딸에게 자연스럽게 전해지며 가족의 소중한 일상이 됐다. ⓒ 최미향 관련사진보기

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"밥 하고 살림하고 가족들 케어하는 것만으로 버거웠습니다. 식구들 밥만 제대로 하는 것도 보통은 넘는 '일'로 느껴질 만큼 육아 번아웃이 오래되었거든요."

"마치 타로 카드를 뒤집듯 내용이 저의 상황과 맞닿아 있을 때가 많아 신기했습니다."

"그저 읽는 것과, 읽고 쓰는 것에는 큰 차이가 있다는 것을 조금 알게 됐습니다."

큰사진보기 ▲직장에서 아내 박경랑씨가 싸준 도시락 옆에 책과 필사 노트를 펼쳐놓은 최현씨.바쁜 일상 속에서도 마음에 와닿는 문장을 옮겨 적으며 자신을 돌아보는 시간을 갖고 있다. ⓒ 최현 관련사진보기

"한 문장을 쓰기 위해 잠시 멈춰 생각하고, 그 의미를 곱씹다 보면 복잡했던 마음이 차분해지고 호흡도 한결 편안해지는 것을 느낍니다."

큰사진보기 ▲초등학교 3학년 윤서의 필사 모습.엄마를 따라 시작한 필사는 이제 윤서의 일상 속 즐거운 습관이 됐다. ⓒ 박경랑 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤서가 쓴 시 초등학교 3학년 윤서가 직접 쓴 시 '길냥이'.길고양이를 향한 따뜻한 마음과 자유롭게 살아가길 바라는 소망을 자신의 언어로 표현했다. ⓒ 박경랑 관련사진보기

"우리가 아이에게 무언가를 가르치고 있다고 생각했지만, 오히려 아이가 자기만의 방식으로 세상을 배우고 있었구나."

큰사진보기 ▲초등학교 1학년 윤지의 필사하는 모습.엄마와 언니의 모습을 보며 윤지도 조금씩 필사의 즐거움을 알아가고 있다. ⓒ 박경랑 관련사진보기

"오늘 필사 했냐고 물어보기도 합니다만 검열이 아닌 같은 것을 하는 사람끼리 대화할 수 있는 시간이 되었습니다."

큰사진보기 ▲충남 서산 최현·박경랑씨 가족의 거실에 마련된 작은 필사 책상.책과 노트, 스탠드가 놓인 이곳에서 가족들은 각자의 속도로 책을 읽고 마음에 남는 문장을 옮겨 적는다. ⓒ 박경랑 관련사진보기

"부모가 매일매일 책을 펴고 읽고 한 자씩 눌러 쓰는 걸 집 안을 지나다 힐끗 보고 무심결에 기억에 새깁니다."

"부모에게도 아이에게도 매일매일 이 가느다란 근섬유가 생기고 자라 마음의 근육이 될 거라 믿고 싶어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

충남 서산에 사는 네 식구의 이야기다. 엄마가 시작한 필사는 아빠에게 전해졌고 초등학교 3학년 큰딸 윤서도 엄마를 따라 펜을 들었다. 초등학교 1학년 동생 윤지도 최근 두 줄을 써봤다. 성적을 올리겠다는 교육 계획이 있었던 것은 아니다. 각자의 자리에서 마음에 남는 문장을 옮겨 적다가 가족이 나눌 이야기가 하나 더 생겼다.10월 31일 인터뷰한 엄마는 일주일에 두세 권씩 책을 읽으며 마음을 다독여 왔다고 했다. 그러나 두 아이를 키우고 집안일까지 돌보는 일은 고단했다.집 밖에 더 많은 일이 있다는 사실을 알면서도 외면하고 싶었다. 새로운 일을 시도할 용기를 내기 어려웠다.남편의 권유로 마을기자 활동을 시작한 것도 변화의 하나였다. 엄마는 언제까지 집안일을 이유로 다른 일을 미룰 수는 없다고 생각했다. 책을 좋아하던 독자가 직접 기사를 쓰기 시작한 것이다. 신문을 읽으러 다니던 서산 서부평생학습관 종합자료실에서 필사 책상을 발견한 뒤 지난 6월부터는 문장도 옮겨 적었다. 어떤 날은 반 페이지를 쓰고, 울림을 주는 한두 문장만 적는 날도 있다.책은 짧은 기다림에도 읽을 수 있지만 필사는 정해진 시간과 장소에서 자신이 고른 펜으로 쓰려고 한다. 70분간 요가를 마치고 몸과 마음이 정돈됐을 때 읽고 쓰는 시간이 특히 좋다. 토요일까지는 서부평생학습관, 휴관일인 일요일에는 서산시립도서관을 찾고 여의치 않으면 집에서 쓴다. 두 사람으로 시작한 필사 단체대화방도 이제 여덟 명이 됐다. 바쁜 하루에도 펜을 놓지 않는 사람들을 보며 "스승은 언제나 일상 속에 여럿이 계십니다"라고 말한다.엄마에게 필사는 독서의 속도를 바꾸는 일이기도 했다. 전에는 책을 읽고 생각하는 것만으로 충분하다고 여겼는데, 문장을 손으로 옮겨 적으니 이전에는 지나쳤을 표현 앞에 멈춰 서게 됐다. 마을기자로 글을 쓸 때도 읽고 쓰는 훈련이 밑바탕이 된다고 느낀다.거창한 변화를 내세우기보다 자신이 발견한 차이를 조심스럽게 전하는 말이었다.아빠가 필사를 시작한 이유는 아내였다. 두 딸을 키우느라 힘들어하는 아내에게 도움이 되는 말을 전하고 싶어 <아이 마음에 상처 주지 않는 습관>을 읽었다. 좋은 내용을 함께 나누려고 옮겨 적다 보니 어느새 자신도 쓰는 일에 빠져들었다. 직장생활을 하는 아빠가 펜을 잡는 시간은 주로 점심시간이다.직장 근처에 마땅한 식당이 없어 아내는 매일 아침 도시락을 준비한다. 아빠는 그 수고를 잊고 싶지 않아 도시락을 먹으며 좋은 문장을 쓴다고 했다. 주로 삶의 태도나 아이들을 이해하는 데 도움이 되는 글을 고른다.스마트폰으로 빠르게 글을 읽는 것과 달리 종이에 손으로 쓰는 시간에는 마음을 돌아볼 여유가 생긴다. 아직 아내만큼 생활에 자리 잡은 습관은 아니지만 몇 줄이라도 이어가려 한다. 아내에게 전하고 싶었던 말들을 찾는 과정이 결국 자신의 마음을 가꾸는 시간으로도 이어졌다는 것이 아빠의 설명이다.윤서는 엄마가 필사하는 모습을 보고 시작했다. "너도 같이 해볼래?"라는 말에 좋아하는 책을 옮겨 적던 아이는 처음에는 두세 페이지를 쓰기도 했다. 이제는 마음에 드는 글을 골라 반 페이지 정도 쓴다. 엄마가 하는 일을 따라 해본 것이지 숙제로 시작한 일은 아니다.아빠는 윤서가 낯선 어휘를 자연스럽게 쓰는 모습을 보고 놀랐다. 예전에는 받침과 띄어쓰기를 자주 틀렸는데 조금씩 익숙해지는 모습도 보였다. 어느 날 어려운 단어의 뜻을 묻자 윤서는 예를 들어가며 설명했다.아빠에게는 시험 점수보다 아이가 글 속 표현을 이해하고 자기 말로 쓰는 모습이 더 반가웠다. 물론 그 변화가 모두 필사 때문이라고 단정할 수는 없다. 부모가 눈여겨본 것은 글을 읽고 쓰는 일을 아이가 즐기기 시작했다는 점이다.요즘 윤서는 시와 노랫말을 쓰고 어울리는 그림도 그린다. 계절이 바뀌며 자기 마음도 달라지는 것 같다며 쓴 시를 보여줬을 때 아빠는 오래 기억에 남을 만큼 놀랐다.남의 문장을 따라 쓰던 아이가 이제 자기 마음을 문장으로 옮기고 있었다.동생 윤지는 아직 글씨 쓰기가 서툴다. 그러던 어느 날 자신도 필사하겠다며 종이 앞에 앉아 두 줄을 완성했다. 아빠는 그날이 윤지의 첫 필사였을지도 모른다고 했다. 잘 쓰거나 많이 쓰는 것보다 함께하고 싶어 스스로 펜을 든 마음이 부모에게는 중요했다.이 집에도 휴대전화 사용을 둘러싼 고민이 있고 큰딸과 말이 부딪히는 날이 있다. 엄마는 꼭 해야 할 일만 확인하고 밖에서 놀기를 더 권한다고 했다. 필사까지 숙제로 만들고 싶지는 않다.모두가 똑같이 잘해야 하는 일이 아니라 가족이 각자의 속도로 지켜보는 약속인 셈이다.거실 작은 책상에는 책과 노트, 스탠드가 늘 놓여 있다. 엄마는 아이에게 좋은 습관을 가지라고 말하기보다 부모가 먼저 보여주는 일을 중요하게 여긴다. 당장 재미가 없어도 조금은 인내하며 한 일을 이어가는 경험이 필요하다고 생각한다.아이들이 그런 모습을 기억하는 것만으로도 의미가 있다고 믿는다.엄마는 이 반복을 근육이 만들어지는 과정에 빗댔다.필사가 가족의 문제를 단번에 해결해 주지는 않는다. 그래도 엄마가 펴놓은 책 곁에 딸의 노트가 놓이고 아빠는 도시락을 먹으며 문장 몇 줄을 남긴다. 이 네 식구가 쌓는 것은 필사 노트의 두께뿐 아니라 서로의 하루를 묻고 다시 이야기할 수 있는 시간이다.