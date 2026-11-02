요즘 유행하는 RSV 감염 위험 신호 3가지

필자는 30년 경력의 간호사이자 간호학 박사수료, 유방관리 전문가입니다.

큰사진보기 ▲Unsplash Image ⓒ myriamzilles on Unsplash 관련사진보기

AD

가을바람이 차가워지고 겨울의 문턱에 들어서면 소아청소년과 현장은 작은 아기들의 기침 소리로 분주해집니다. 특히 태어난 지 얼마 되지 않은 신생아를 품에 안은 초보 부모들에게는 아기의 조그마한 쌕쌕거림이나 기침 소리 하나도 가슴이 덜컥 내려앉는 커다란 걱정 거리입니다.최근 유행하는 RSV(호흡기세포융합바이러스, Respiratory Syncytial Virus)는 성인이나 큰 아이들에게는 가벼운 코감기 정도로 지나가기 쉽지만, 면역계와 호흡기 구조가 아직 완전히 발달하지 않은 생후 12개월 미만 신생아와 영아에게는 모세기관지염이나 폐렴으로 진행될 수 있는 대표적인 바이러스입니다.왜 신생아에게 RSV 예방이 이토록 중요할까요? 아기들의 기도와 기관지는 성인에 비해 매우 가늘고 약합니다. RSV 바이러스에 감염되면 모세기관지 벽에 염증이 생기고 부어오르면서 가래와 같은 분비물이 가늘어진 기도를 쉽게 막게 됩니다. 이로 인해 아기는 숨을 쉴 때마다 '쌕쌕'거리는 소리(천명음)를 내거나, 호흡이 가빠져 가슴이 쑥쑥 들어가는 고통을 겪게 됩니다.특히 생후 6개월 미만의 영아나 미숙아, 심장 및 호흡기 질환을 가진 신생아의 경우 스스로 가래를 뱉어내기 힘들어 입원 치료나 산소 공급이 필요한 중증 호흡기 질환으로 악화될 위험이 큽니다. 이 때문에 의료 현장에서는 가을철부터 이듬해 봄까지 이어지는 RSV 유행 시기를 앞두고, 신생아의 건강한 첫 호흡을 지켜주기 위한 선제적인 예방 조치를 강조하고 있습니다.과거에는 RSV 바이러스에 대한 예방 선택지가 제한적이어서, 외출 후 손 씻기나 마스크 착용, 외부인 접촉 제한과 같은 환경적 위생 관리에 주로 의존해야 했습니다. 그러나 최근에는 의학 기술의 발전으로 태어난 아기에게 직접 예방 항체를 투여해 즉각적인 보호막을 형성해 주는 예방 항체주사나, 임신부 접종을 통해 산모의 항체를 아기에게 전달하는 방식 등 예방을 위한 의료적 선택지가 한층 넓어졌습니다.이러한 예방 방식은 스스로 항체를 만들어내기까지 시간이 걸리는 신생아의 몸에 즉각적이고 실질적인 면역 보호막을 형성해 줍니다. 또한, 출생 직후 산모가 아기에게 선물하는 '초유' 속 풍부한 면역글로불린(IgA) 역시 아기의 목과 코 점막에 자연스러운 보호막을 형성해 주어 바이러스 침투를 막아주는 소중한 면역 자원이 되어줍니다.아이를 키우다 보면 아기가 아플 때마다 부모는 "내가 무언가 잘못해서 아기가 아픈가?"라며 스스로를 탓하곤 합니다. 하지만 환절기 호흡기 바이러스의 유행은 부모의 보살핌이 부족해서가 아니라, 세상에 나와 적응해 가는 과정에서 만나는 자연스러운 환경적 흐름입니다.중요한 것은 자책이나 불안 대신, 아기의 호흡 소리와 체온, 수유량을 유심히 관찰하고 필요한 시기에 전문 의료진과 상담하여 우리 아기에게 맞는 적절한 관리 체계를 갖춰주는 것입니다.① 기침 소리가 심해지거나 호흡 시 가슴이 쑥쑥 들어갈 때② 아기가 젖을 빠는 힘이 현저히 떨어지거나 힘없이 늘어질 때③ 발열과 함께 쌕쌕거림이 잦아질 때이럴 때에는 망설이지 말고 소아청소년과를 찾아 전문적인 진료를 받으시는 것이 안전합니다. 아기에게 필요한 것은 완벽한 부모가 아니라, 아기의 아주 작은 변화에도 따뜻한 눈길을 보내주는 다정한 온기입니다. 의학의 든든한 예방 울타리와 부모의 사랑 속에서 전국의 모든 신생아들이 이번 가을과 겨울을 건강하고 평온하게 보내기를 진심으로 응원합니다.