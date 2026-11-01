부산에서 서울까지, 세종호텔 해고 노동자들의 34일

큰사진보기 ▲희망뚜벅이 34일차 남태령에서 청와대까지 행진희망뚜벅이 34일차 남태령에서 출발 ⓒ 김군욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲희망뚜벅이 34일차 남태령에서 청와대까지 행진기분 좋은 가을날 마지막 행진 ⓒ 김군욱 관련사진보기

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큰사진보기 ▲희망뚜벅이 34일차 남태령에서 청와대까지 행진희망뚜벅이를 맞이하기 전 기도회 ⓒ 김군욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲희망뚜벅이 34일차 남태령에서 청와대까지 행진세종호텔로 들어오는 희망뚜벅이 ⓒ 김군욱 관련사진보기

"바로 우리 서로가 서로의 희망이 되어 줬었던 것 같습니다."

큰사진보기 ▲희망뚜벅이 34일차 남태령에서 청와대까지 행진청와대로 향하는 희망뚜벅이 ⓒ 김군욱 관련사진보기

"그렇게 간절한 마음들이 이어져 지역과 업종과 존재를 뛰어넘는 희망버스가 만들어졌고, 저는 살아서 내려왔습니다."

"그 연대의 힘으로 제가 37년 만에 한을 풀었듯이 세종호텔 해고자들의 복직도 이루어지리라고 저는 믿습니다."

큰사진보기 ▲희망뚜벅이 34일차 남태령에서 청와대까지 행진청와대 앞 본대회 중 ⓒ 김군욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲희망뚜벅이 34일차 남태령에서 청와대까지 행진본대회가 끝나고 불꽃놀이로 마무리 ⓒ 김군욱 관련사진보기

10월 31일 오전 10시가 조금 넘자 서울 남태령에 사람들이 하나둘 모여들기 시작했다. 참가자들은 서로 반갑게 인사를 나누고 사진을 찍으며 마지막 행진을 준비했다. 처음 참여한 사람들의 소개가 끝나고 오전 11시, 50여 명의 참가자는 단체사진을 찍은 뒤 청와대를 향해 걷기 시작했다.세종호텔 해고 노동자들의 '희망뚜벅이' 마지막 날이었다. 부산에서 서울까지 480km. 이들이 34일 동안 걸어온 거리다. 한 달이 넘도록 아스팔트 위를 걸으며 피로가 쌓였지만 걸음을 멈추지 않았다. 해고되기 전 자신들이 일했던 세종호텔로 돌아가기 위해서다.다시 일하고 싶다는 요구를 전하기 위해 이들은 왜 480km나 걸어야 했을까.세종호텔 해고 노동자들의 복직 투쟁은 2021년 12월 10일 시작됐다. 당시 세종호텔은 코로나19로 인한 경영 악화를 이유로 노동자 12명을 정리해고했다. 그러나 노동자들은 해고 대상자 선정 기준이 부당하고, 노동조합을 약화시키기 위한 해고였다고 주장했다. 이후 호텔의 경영 상황이 회복됐다는 노조의 주장에도 복직은 이루어지지 않았다.해고 노동자들은 거리에서 기자회견과 집회를 열고, 호텔 앞에서는 문화제와 기도회를 이어갔다. 고진수 세종호텔지부장은 고공농성과 옥중 단식까지 벌이며 복직을 요구했다. 하지만 오랜 투쟁에도 일터로 돌아가는 길은 열리지 않았다.결국 이들은 부산에서 서울까지 걷기로 했다. 청와대까지 찾아가 자신들의 목소리를 전하기 위해서다. 필자도 남태령에서 사당까지 행진에 함께했다. 길가의 은행나무는 노랗게 물들어 깊어가는 가을을 느끼게 했다. 이후 세종호텔에서 열린 기도회에 참석한 뒤 행진 대열에 다시 합류해 청와대까지 걸었다.남태령에서 50여 명이었던 참가자는 세종호텔을 지나면서 200명이 넘는 대열로 늘어났다.필자는 이날 일부 구간을 걸었지만, 희망뚜벅이 참가자들은 한 달 넘게 걷기를 반복했다. 하루를 걷고 나면 다음 날 다시 길을 나서야 했다. 피로가 채 풀리기도 전에 신발을 신고 걸음을 이어가는 일이 계속됐다.그들이 감당해야 하는 것은 육체적인 피로만이 아니었다. 언제 끝날지 알 수 없는 복직 투쟁과 다시 일터로 돌아갈 수 있을지 모른다는 불확실성도 함께 안고 있었다.34일 동안 부산에서 서울까지 걸어온 고진수 세종호텔지부장은 이번 희망뚜벅이를 고통보다 행복과 희망의 시간으로 기억했다. 그는 함께 걸었던 사람들을 떠올리며 말했다. "날마다 만나는 동지들이 너무나도 반갑고, 만나서 함께 걸어가는 그 길이 최근 들어 이렇게 행복한 날들이 있었나 싶을 정도"였다고 했다.투쟁을 위해 시작한 길이었지만, 그에게는 매일 새로운 희망을 발견하는 시간이었다.고 지부장이 희망을 발견한 곳은 정부나 정치인이 아니라 한 달 넘게 함께 걸었던 동료들과 시민들 사이였다.희망뚜벅이에는 해고 노동자뿐 아니라 복직을 응원하는 시민들이 함께했다. 짧은 구간을 걷는 사람도 있었고, 여러 차례 행진에 참여한 사람도 있었다. 그중 한 참가자는 사람들이 적게 모일까 걱정되는 구간을 일부러 찾아갔다고 말했다."서울과 너무 멀거나 교통이 불편하거나 이동 거리가 길고 어려운 구간에 참여가 저조할까 봐, 저라도 좀 보태드려야겠다는 마음"이었다고 설명했다.그는 경남과 경북, 충청도, 경기도의 여러 고개를 함께 넘었다. 오르막길에서는 노래를 불렀다. 다음 날에도 걸을 수 있도록 속도를 조절하고, 자신의 목소리로 몸 상태를 확인하는 방법이었다. 큰 도움을 준 것은 아니라고 겸손하게 말했지만, 참여자가 적을 것 같은 길을 일부러 찾아간 그의 행동에는 연대의 의미가 담겨 있었다.마지막 날 행진에는 아이와 함께 걷는 참가자들도 눈에 띄었다. 캉캉밴드와 농악단의 연주는 행진에 흥겨움을 더했다. 다양한 사람들이 같은 길을 걸으며 해고 노동자들의 복직을 응원했다.이번 희망뚜벅이를 제안하고 함께 걸어온 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원에게도 연대는 특별한 의미를 지닌다. 김 지도위원은 과거 한진중공업 고공농성 당시를 떠올리며 말했다.당시 희망버스는 고공농성 중인 노동자에게 연대하기 위해 전국에서 사람들이 모여든 행동이었다. 김 지도위원은 그 경험을 통해 연대가 한 사람의 삶을 지키는 힘이 될 수 있다는 사실을 이야기했다. 그는 이번 희망뚜벅이에서도 같은 가능성을 보았다.과거 희망버스가 김진숙 지도위원의 싸움에 함께했다면, 이번에는 김 지도위원이 세종호텔 해고 노동자들과 함께 길 위에 섰다.서로의 곁을 지키며 걸었던 34일. 고진수 지부장이 말한 희망은 바로 그 길 위에서 만들어지고 있었다.오후 5시, 참가자들이 마지막 목적지인 청와대 앞에 도착했다. 쌀쌀한 아침 날씨에 두꺼운 옷을 입고 출발했지만, 낮에는 뜨거운 햇볕 아래 걸으며 피로가 쌓였다. 그럼에도 긴 행진을 마친 참가자들의 얼굴에는 지친 기색보다 밝은 표정이 먼저 눈에 들어왔다. 마지막 목적지에 도착했다는 뿌듯함이 묻어났다.고진수 세종호텔지부장은 이번 희망뚜벅이에서 희망을 걸었던 대상이 정부가 아니었다고 말했다. 현 정부가 이전 정부보다 나을 것이라는 기대도 있었지만, 그가 희망을 발견한 곳은 함께 걷는 동료들과 시민들 사이였다.34일 동안 480km를 걸어온 노동자들의 행진은 끝났다. 하지만 복직을 향한 싸움까지 끝난 것은 아니다. 이재명 정부는 노동 존중을 강조해 왔다. 그렇다면 오랫동안 복직을 요구해 온 이들의 목소리에는 어떻게 응답할 것인가.한 달 넘게 이어진 길 위에서 노동자들은 복직을 요구했고, 시민들은 그 곁을 지켰다. 서로에게 희망이 되어준 시간이었지만, 정작 노동자들이 바라던 복직은 아직 이루어지지 않았다. 이들이 되찾고 싶은 것은 다시 출근하고, 동료들과 함께 일하며 살아가는 평범한 일상이다.이들이 돌아가고 싶은 곳은 청와대가 아니다. 자신들이 일했던 세종호텔이다.