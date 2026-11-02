'서·논술형 평가' 시험을 바꿀 것인가, 교육을 바꿀 것인가

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"논술교육이 공교육에 제대로 정착하려면, 대학입시에서 논술을 평가하기에 앞서 초등학교 저학년부터 독서와 글쓰기, 말하기와 토론 등 사고력과 표현 능력을 기르는 기초교육이 학교 수업에 먼저 자리 잡아야 하지 않을까요?"

국가교육위원회가 대학수학능력시험에 서·논술형 문항을 도입하는 방안 등을 포함한 대입제도 개편 방향을 발표하고 국민 의견 수렴에 나섰다.지난 9월 17일 정부서울청사에서 열린 2026년 제10차 국교위 회의에서는 180명 가운데 55.5%가 "수능에 서·논술형 문항을 도입할 필요가 있다"고 답했다는 '대입제도 관련 국민참여위원회 숙의 결과'를 공개했다. 최근 서울시교육청 등 일부 시도교육청도 학교 시험에서 서·논술형 평가를 확대하는 정책을 추진하고 있다.2006년 말, 교육당국은 교사들의 논술교육 역량을 강화하기 위해 전국적으로 교사 논술교육 동아리를 지원하는 사업을 추진했다. 당시 발표된 계획에 따르면 약 1천 개 동아리에 팀당 500만 원을 지원한다는 것이었다. 당시의 물가와 학교 현장의 교육활동 지원 여건을 고려하면 상당히 파격적인 규모였다.당시 나는 학교의 교사 논술교육 동아리 대표를 맡고 있었다. 2007년, 관련 업무로 교육청을 방문했을 때의 일이 지금도 생생하다.수십 명의 교사가 모인 자리에서 담당 장학관이 논술교육 정책의 취지와 추진 방향을 설명했다. 설명을 마친 뒤 질문을 받겠다고 하기에 손을 들었다.질문을 마치자 넓은 강당에 잠시 정적이 흘렀다. 마치 찬물을 끼얹은 듯 분위기가 썰렁해졌던 기억이 아직도 선명하다.그때 내가 던진 질문은 논술교육의 필요성을 부정하는 것이 아니었다. 학생들에게 충분히 가르치지도 않은 능력을 시험에서 먼저 요구하는 것이 과연 올바른 교육개혁인가 하는 문제 제기였다.그로부터 거의 20년이 흐른 2026년, 서·논술형 평가 확대 논의를 지켜보며 나는 다시 그 질문을 떠올린다.우리 교육에서 논술을 둘러싼 논쟁은 새로운 일이 아니다.1986학년도 대학입시에서 논술고사가 도입되었다. 객관식 중심의 학력고사만으로는 학생의 논리적 사고력과 표현 능력을 충분히 평가하기 어렵다는 문제의식에서 출발한 제도였다. 그러나 논제의 적절성과 채점의 객관성·공정성 등을 둘러싼 논란 속에 초기 논술고사는 1987학년도 입시를 끝으로 폐지되었다.2000년대 중반에는 교과 간 지식을 연결하고 통합적 사고력을 평가하려는 '통합교과형 논술'이 등장했다. 특히 2008학년도 대학입시를 앞두고 중요한 교육적·사회적 쟁점으로 떠올랐다. 그러나 학교 수업의 변화보다 대학별 논술 문제의 유형과 답안 작성법을 익히는 입시 준비가 앞서는 현상도 나타났다.이러한 경험은 우리에게 하나의 질문을 남긴다.우리는 학생들에게 생각하는 힘을 길러 주려 했던 것인가, 아니면 그 생각하는 힘마저 점수로 환산하여 학생을 선발하려 했던 것인가?2026년 현재 국가교육위원회가 추진하는 국가교육발전계획 수립 과정에서도 서·논술형 평가 확대가 주요 교육정책 과제로 논의되고 있다. 대학수학능력시험과 학교 내신의 평가 방식에 관한 다양한 방안이 검토되고 있지만, 구체적인 개편 방향과 시행 시기는 아직 확정되지 않았다.객관식 평가만으로 학생의 모든 역량을 확인하기는 어렵다. 배운 지식을 이해하고 적용하며 자신의 생각을 논리적으로 표현하는 능력도 중요하다. 그러나 평가의 형식을 바꾼다고 교육의 본질까지 저절로 달라지는 것은 아니다.학교 수업은 여전히 정답을 빠르게 찾아내는 데 집중하면서 시험에서만 깊이 있는 사고와 논리적 글쓰기를 요구한다면 어떻게 되겠는가. 학생들은 사고하는 방법보다 높은 점수를 얻기 위한 답안 작성 기술을 익히게 될지도 모른다. 객관식 정답을 암기하던 자리에 논술의 모범 문장과 작성 공식이 들어설 수도 있다.이러한 문제를 해결하기 위한 출발점은 '교육과정·수업·평가의 일체화'에 있다.교육과정의 성취기준을 바탕으로 무엇을 가르칠 것인지, 학생이 무엇을 배우고 경험할 것인지, 그 배움의 과정과 성취를 어떻게 확인할 것인지가 유기적으로 연결되어야 한다. 평가는 수업이 끝난 뒤 학생을 구분하기 위한 별도의 절차가 아니라 학생의 배움과 성장을 지원하는 교육활동이어야 한다.서·논술형 평가의 교육적 가치는 학생이 지식을 활용하여 문제를 탐구하고, 자료를 분석하며, 판단의 근거를 제시하고, 자신의 생각을 논리적으로 구성하도록 한다는 데 있다. 이러한 과정에서는 비판적 사고력과 창의적 사고력, 융합적 문제 해결 능력, 의사소통 능력과 메타인지 능력이 함께 요구된다.물론 객관식 평가라고 해서 사고력을 평가할 수 없는 것은 아니다. 문항의 구성에 따라 분석과 추론, 문제 해결 능력을 평가할 수 있다. 실제로 OECD의 PISA 2022 창의적 사고력 평가에서 한국 학생들은 평균 38점으로 OECD 평균 33점을 웃돌며 최상위권의 성취를 보였다. 이는 객관식 중심의 평가가 존재한다는 이유만으로 우리 학생들의 창의적 사고력이 낮다고 단정할 수 없음을 보여 준다.그렇다고 높은 국제평가 성적이 우리 교육에 개선할 문제가 없다는 뜻도 아니다. 중요한 것은 객관식과 서·논술형의 형식적 대립이 아니라, 어떤 수업과 평가가 학생의 사고력과 표현 능력을 실질적으로 성장시키느냐는 것이다.나는 그 해답이 '읽고, 이해하고, 생각하고, 표현하는 교육'에 있다고 생각한다.읽기는 정보와 주장을 접하는 출발점이고, 이해는 핵심 개념과 맥락을 정확하게 파악하는 과정이다. 생각하기는 배운 내용을 기존의 지식과 연결하고 근거의 타당성을 검토하며 자신의 판단을 형성하는 활동이다. 표현하기는 그 판단을 말과 글로 구성하고 다른 사람과 소통하는 과정이다.이 네 가지는 분리된 기술이 아니라 서로 영향을 주고받으며 반복되는 배움의 과정이다. 학생은 자신의 생각을 표현하면서 이해의 부족함을 발견하고, 다시 읽고 질문하며 사고를 확장한다.이러한 교육은 국어 교과에만 필요한 것이 아니다. 과학에서는 실험 결과를 근거로 가설을 검토하고 결론을 설명해야 한다. 역사에서는 사료를 분석하여 사건의 원인과 결과를 해석해야 하며, 수학에서는 정답뿐 아니라 풀이 과정과 추론의 타당성을 설명할 수 있어야 한다.교과마다 탐구 방법은 다르지만, 배운 지식을 근거로 생각하고 자신의 언어로 설명하는 능력이 중요하다는 점에서는 다르지 않다.여기서 간과해서는 안 될 문제가 있다. 바로 사교육과 교육격차다.공교육이 충분한 독서와 토론, 탐구와 글쓰기 경험을 제공하지 못한 채 서·논술형 평가만 확대한다면, 새로운 평가 방식은 또 다른 사교육 수요를 만들어 낼 수 있다. 가정의 경제력에 따라 사고력과 표현 능력을 기를 기회가 달라지는 상황도 우려된다.따라서 평가 방식의 변화에 앞서 모든 학생에게 충분한 배움의 기회를 제공해야 한다. 초등학교부터 발달 단계에 맞게 읽고 질문하고 설명하는 경험을 쌓고, 중·고등학교에서는 이를 자료 분석과 논증, 탐구와 문제 해결 능력으로 발전시켜야 한다.이를 위해 교사가 학생의 사고 과정을 관찰하고 적절한 피드백을 제공할 수 있도록 수업 여건과 평가 시간을 보장해야 한다. 평가 기준의 명확성과 채점의 신뢰성을 확보하는 일도 필수적이다. 학생이 어떤 기준으로 평가받았는지 이해할 수 있어야 평가의 공정성과 신뢰성을 높일 수 있다.서·논술형 평가의 성공은 얼마나 어려운 문제를 출제하느냐에 달려 있지 않다. 얼마나 많은 학생에게 깊이 생각하고 자신의 언어로 표현할 기회를 제공하느냐에 달려 있다.우리는 학생을 어떻게 더 정교하게 선발할 것인가보다, 모든 학생이 어떻게 더 깊이 배우고 성장하도록 도울 것인가를 먼저 물어야 한다.2007년 교육청에서 던졌던 나의 질문은 지금도 유효하다. 오히려 서·논술형 평가 확대가 다시 논의되는 오늘날, 더욱 절실한 질문이 되었다.서·논술형 교육이 먼저이고, 서·논술형 평가는 그 배움의 결과를 확인하고 성장을 돕는 수단이어야 한다.학생들에게 충분히 가르치지 않은 능력을 시험에서 요구해서는 안 된다.우리가 먼저 바꾸어야 할 것은 시험 문제의 형식이 아니다. 학생들이 매일 경험하는 수업의 모습이며, 교사가 교육에 전념할 수 있는 환경이고, 무엇보다 교육의 목적을 바라보는 우리의 관점이다.평가를 위해 교육하는 것이 아니라, 교육을 위해 평가해야 한다.그 순서를 바로 세우는 일에서 진정한 교육개혁은 시작될 것이다.