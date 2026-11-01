"대한민국 교통의 핵심은 철도"… 제주서 '철도 르네상스' 선언

큰사진보기 ▲기념촬영'한국철도학회 2026년 추계학술대회 및 정기총회' 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김태병축사를 하는 국토교통부 김태병 철도국장 ⓒ 고창남 관련사진보기

AD

"향후 대한민국 교통의 핵심은 철도입니다. 정부는 제5차 국가철도망 구축계획을 조만간(연내에) 공식 발표할 예정입니다. 이번 5차 계획을 계기로 대한민국 철도는 다시 한번 새롭게 도약하여 명실상부한 '철도 르네상스'를 이룩하게 될 것입니다."

"정부는 금년에 코레일(한국철도공사)과 SR의 통합, 그리고 양 기관 자회사의 통합을 이뤄냈습니다. 이를 통해 철도 운용의 효율성을 극대화하고 국민 편의를 획기적으로 높이는 발판을 마련했습니다. 앞으로는 '철도 지하화' 사업 등을 과감히 추진하여 도심 공간을 혁신하고, 철도가 전국 '5극 3특(5대 메가시티·3대 특별자치도)' 체제를 실현하는 핵심 촉매제 역할을 하도록 만들 것입니다."

큰사진보기 ▲이준개회사를 하는 이준 한국철도학회 회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲정진혁인사말을 하는 정진혁 국가철도공단 이사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤학선주제발표를 하는 국가철도공단 윤학선 본부장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들[민자철도의 미래, 국가철도공단의 역할과 발전 전략] 세션에 참석한 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲수소전기트램고등학생들이 참여한 세션에서 ‘제주도 그린수소 생산기반 관광연계형 수소전기트램의 탄소배출 저감 가능성 분석’에 대해 경청하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

국내 철도학술 분야에서 최고 권위와 규모를 자랑하는 한국철도학회 2026년 추계학술대회 및 정기총회가 지난 10월 29일부터 31일까지 제주 휘닉스아일랜드에서 개최됐다.이번 학술대회는 단순한 연구 성과 발표의 장을 넘어섰다. 기후위기 시대의 유일한 대량 수송 친환경 모빌리티이자, 대한민국 국토 재편의 핵심 축으로 떠오른 철도의 미래 비전을 정립하는 국가적 논의의 장이었다. 현장에는 학계, 연구기관, 산업계, 정부부처 관계자 등 1400여 명에 달하는 철도 전문가들이 몰려 인산인해를 이루었으며, 총 239편의 논문 발표와 34편의 특별세션, 17개 기관·기업이 참여한 전시 부스로 열기가 뜨겁게 달아올랐다.이번 학술대회 개막식에서 가장 주목받은 순간은 정부 철도정책의 수장인 국토교통부 김태병 철도국장의 축사였다. 김 국장은 단상에 올라 현재 대한민국 교통 체계의 체질 개선과 철도의 역할론을 강력한 어조로 역설했다.김태병 철도국장은 축사를 통해 "향후 대한민국 교통의 핵심은 단연 철도다"라고 선언하며, 정부가 추진 중인 굵직한 철도 정책의 현주소와 향후 로드맵을 구체적으로 제시했다.김 국장의 발표에 장내를 메운 철도 전문가들의 이목이 집중됐다. '제5차 국가철도망 구축계획'은 향후 10년간 국내 철도망 확충의 기본 방향과 노선 신설 계획을 담는 최상위 법정 계획으로, 전국 지자체와 산업계가 가장 주목해 온 핵심 정책이다. 김 국장은 연내 발표를 공식화하며 대한민국 국토의 공간 구조가 철도를 중심으로 재편될 것임을 명확히 했다.이어 김 국장은 올해 이뤄낸 철도 구조개혁의 주요 성과와 거시적 국토발전 구상을 덧붙였다.아울러 철도 운행의 절대적 전제조건인 '안전'에 대해서도 "안전을 위한 철저한 준비와 지속적인 개선이 필요하다"며 "AI와 자율화·자동화 등 변화에 대응하고 해외 수출과 국내 MRO 시장을 키울 기술·표준을 마련하는 데 학회가 함께해 주길 기대한다"고 표명했다.김태병 국토부 철도국장이 언급한 '코레일-SR 및 자회사 통합'과 '5극 3특 촉매제' 구상은 학술대회 참가자들 사이에서도 호응을 받았다.이준 한국철도학회 회장은 개회사를 통해, "인공지능(AI)과 모빌리티 전환 등 급변하는 미래 환경 속에서 세부 기술 연구를 넘어 AI와 모빌리티 전환등 미래 변화의 담론을 이끌어야 한다"고 강조했다.또한 이준 회장은 "다양한 연구와 기술에 대한 활발한 교류와 토론이 철도산업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 발전으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.국가철도공단 정진혁 이사장은 인사말을 통해 "앞으로 철도는 다양한 교통수단을 연결하는 미래 모빌리티의 중심이 될 것"이라며 "학술대회가 철도공단과 산학연 간의 협력을 강화하고, 철도 산업의 새로운 도약을 이끌어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.이번 학술대회 특별세션 중 가장 치열한 열기가 집중된 분야는 '철도신호 해외 진출 전략'과 '민자철도의 미래 및 국가철도공단의 역할'이었다.이번 2026 추계학술대회 특별세션 중 가장 치열한 열기와 관심이 집중된 분야는 단연 '철도신호 해외 진출 전략'이었다. 국가철도공단과 국내 학계, 산업계 전문가들은 국산 철도신호 시스템의 해외 진출을 위해서는 단순한 기술 보유를 넘어 실제 운행 환경에서의 '운영 성과'와 '안전성'을 명확히 입증하는 패러다임의 전환이 필수적이라고 입을 모았다.철도신호제어 시스템은 열차의 안전과 정시 운행을 책임지는 '철도의 두뇌'이자 핵심 소프트웨어 인프라다. 국내 기술진은 한국형 열차제어시스템(KTCS)을 독자 개발하며 고속철도 적용과 기존 선로 시스템 교체를 추진 중이지만, 글로벌 해외 수주 무대에서는 유럽 등 선진국의 기술 장벽과 엄격한 실적 요구조건에 부딪혀 왔다.세션 발표자로 나선 박선준 교수는 해외 발주처들의 눈높이가 현격히 높아졌음을 지적했다. 박 교수는 "해외 발주처가 요구하는 것은 단순히 '우수한 기술을 가졌다'는 주장이나 단품 장비의 성능이 아니다"라며 "발주처가 납득할 수 있는 국제표준 적합성부터 현장 검증 자료, 실제 운영 성과, 그리고 시스템 전 생애주기(Life-Cycle)에 걸친 유지관리 지원 체계까지 유기적으로 연결된 실증 데이터를 제시해야 한다"고 강력히 제언했다.특히 복잡한 기존 운행선에 차세대 신호 시스템을 새로 적용하고 상호 호환성을 확보하는 과정은 고도의 기술적 난이도가 요구된다. 이를 극복하기 위해 국가철도공단과 민간 기업 간의 긴밀한 원팀(One-Team) 협력이 필수적이라는 분석이 잇따랐다.국가철도공단 윤학선 본부장 등 관계자들은 차세대 열차제어시스템인 KTCS-3 등 주요 시범사업을 신속하고 과감하게 추진하여 실증 트랙레코드(Track Record)를 조기에 확보하는 것이 시급하다고 강조했다. 공단과 민간이 협력해 상용화 및 운용 실적을 체계적으로 축적함으로써, 글로벌 시장에서 기술 선점과 국제 표준화를 동시에 달성하겠다는 전략이다. 결국 K-철도신호의 글로벌 영토 확장 사업은 '기술 개발'이라는 1단계를 지나, '운영 성과와 안전 검증'이라는 2단계 실증 시험대에 오른 셈이다.10월 29일 오후 5시부터 스톤홀 C에서 개최된 국가철도공단 주관 특별세션 '민자 철도의 미래, 국가철도공단의 역할과 발전 방향'에서는 최근 급증하는 철도 민간투자사업의 문제점을 진단하고 공공성과 안전성을 대폭 강화하기 위한 정교한 발전 전략이 공개됐다.이날 발표 및 토론 세션에서는 국가철도공단이 단순한 기술지원 보조기관 지위에서 탈피하여, 민자철도의 실질적인 공공성 및 안전성을 책임지는 공적 관리·감독 주체로 거듭나야 한다는 구체적인 정책 제언이 제시되어 각계의 이목을 끌었다.이날 세션에서 도출된 핵심 정책 제언은 크게 세 가지 축으로 요약된다.우선 공공 안전 및 국가 재정 혁신을 위해 대심도 고위험 현장에 감리비 에스크로(공공예치) 제도와 특별동점검 시스템을 도입해 붕괴·침하 등 중대재해를 원천 차단한다. 또한 준공 후 30년 뒤 국가 귀속 시설물의 결함을 막기 위한 전 단계 무결성 검증을 실시하고, 궤도·신호·차량 간 복합 인터페이스(SI) 사전 제어로 개통 초기 운행 장애를 예방한다는 방침이다.이를 뒷받침하기 위해 공단의 책임 위상도 대폭 강화된다. <국가철도공단법> 제7조 개정을 추진해 법률상의 명확한 공적 관리·감독 주체로 자리매김하고, <민간투자사업기본계획> 내 표준 수수료 요율제를 도입해 무상감시 구조를 해소한다. 아울러 '민자사업본부'를 상설 정규 직제화하여 기술 엔지니어링 역량을 내부로 내재화한다.민간사업자 리스크 완화를 위한 상생 생태계 조성 방안도 제시됐다. 공단이 초기 특수목적법인(SPC) 지분의 약 3%를 전략적으로 출자해 공공 신용을 보강하고 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달 금리를 낮춘다. 이와 함께 국가 표준 PRS 준수 등으로 설계변경 리스크를 해소하며, 준공 후 건설출자자(CI)의 원활한 지분 회수(Exit)를 지원해 민간 재투자의 선순환을 유도한다.이날 참석한 민간 건설사 및 엔지니어링 업계 관계자는 "민자철도의 신속성과 공단의 엄격한 안전 관리 능력이 결합한다면 민관이 모두 상생하는 지속 가능한 패러다임이 확립될 것"이라며 긍정적인 반응을 보였다.학술대회 사흘 동안 펼쳐진 수백 편의 논문 발표와 R&D 세션에서는 한국 철도가 '패스트 팔로워(Fast Follower)'에서 세계 철도를 이끄는 '퍼스트 무버(First Mover)'로 탈바꿈하기 위한 기술적 모색이 활발히 이뤄졌다.이번 학술대회에서는 AI, 자율주행, 친환경 수소·전기 하이브리드 등 차세대 철도 기술이 대거 공개되며 이목을 끌었다. 특히, 딥러닝 기반의 열차 자율주행·스케줄링, 탄소배출 제로를 향한 에코 트레인 프로젝트, IoT 센서와 디지털 트윈을 결합한 예지보전 기술 등이 집중 조명됐다. 이는 단순한 사고 수습을 넘어 AI와 빅데이터로 인적·기계적 결함을 사전에 차단하겠다는 의지가 담겼다.국가철도공단은 ▲최고 시속 250km/h에서 진동을 3dB 이상 줄여 '2026년 철도 10대 기술상'에 선정된 방진체결장치 ▲신호 시험 과정을 자동화한 AI 철도신호연동 시험기 로봇 ▲지표투과레이더(GPR)와 AI를 결합한 선로하부 공동탐지시스템 등 핵심 기술 3종을 선보였다.한국철도기술연구원은 2030년까지의 차세대 전력공급 및 무인운전 로드맵을 발표했다. 주요 과제로는 ▲에너지 소비효율을 5% 이상 높이는 디지털트윈 플랫폼 '에너지 오케스트레이션' ▲희토류 없는 동기 릴럭턴스 전동기(SynRM) 기반 고효율 추진시스템 ▲400kW급 무선급전 트램 실증 ▲강화학습 기반 열차자동운행 및 400km/h급 고속철도용 '인보드 대차' 기술 등이 제시됐다.업계 관계자는 이번 R&D 성과들이 미래 철도 모빌리티의 패러다임을 혁신하고 대한민국의 철도 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올릴 것이라고 평가했다.학술대회 기간 전시부스에는 한국철도기술연구원, 한국철도공사, 국가철도공단, 현대로템, 테크빌 등 17개 주요 기관 및 기업이 참여했다. 특히 현대로템은 국책과제인 '고출력 전기기관차 구동 플랫폼 핵심기술 개발 및 실증' 목업 차량을 전시해 참가자들의 큰 관심을 받았다.이어 진행된 시상식에서는 대한민국 철도 발전과 연구에 기여한 공로자들에게 표창과 상이 수여됐다.▲ 국토교통부장관 표창: 이창주 KAIST 교수(학술·공로), 김현 국립한국교통대 교수(연구·논문), 오정호 국립한국교통대 교수(기술개발·실용화) ▲한국철도학회 특별상: 김태승 한국철도공사 사장, 손운락 한국철도신호기술협회 회장 ▲공로상: 정왕국 한국철도공사 통합사업관리본부장, 임종일 전 국가철도공단 부이사장, 이진선 우송대학교 교수 ▲학술상: 김영상 TUV 라인란드 본부장, 김정태 한국철도기술연구원 열차제어통신연구실장제주 휘닉스아일랜드 행사장의 세미나장과 전시 부스는 연구실의 이론과 산업 현장의 실무, 그리고 정부의 정책 방향이 뜨겁게 교차하는 용광로였다.김태병 국토부 철도국장이 약속한 '제5차 국가철도망 구축계획 연내 발표', '코레일-SR 통합 성과 고도화', '철도 지하화를 통한 국토 재편과 5극 3특 촉매 역할', 그리고 국가철도공단과 철도연이 제시한 'AI·R&D 기반 첨단 기술혁신'은 산·학·연의 굳건한 기술적 뒷받침을 통해 비로소 완성될 것이다.학회 참가자들은 이번 2026 추계학술대회가 단순한 일회성 행사에 그치지 않고, 대한민국 철도 산업 전체의 대전환을 이루는 강력한 모멘텀이 될 것이라 입을 모았다.