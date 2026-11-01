우리는 두루미가 살아갈 땅을 지키고 있을까?

대전환경운동연합은 지난 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.
백로 보전을 위한 교류와 현장 방문을 위해 일본 홋카이도를 찾았다. 2년 전에도 홋카이도를 방문한 적이 있었지만, 당시에는 두루미를 자세히 관찰할 기회가 없었다. 이번에는 홋카이도에 머무는 동안 두루미와 관련된 마을과 보호시설, 전망대 등을 찾아다녔다. 두루미를 만나는 일이 일정의 중심은 아니었지만, 어느새 홋카이도에서 가장 인상 깊었던 경험으로 남았다.
일본에서 두루미는 '단초(タンチョウ)' 또는 '쓰루(鶴)'라고 불린다. 일본 문화에서 두루미는 장수와 행운을 상징하는 특별한 새다. 홋카이도 동부의 쿠시로와 쓰루이 일대는 두루미의 대표적인 서식지이자 보호의 역사가 시작된 곳이다. 마을 이름과 도로, 공항, 상점에서도 두루미를 만날 수 있었다. 쿠시로 공항은 '단초 쿠시로 공항(たんちょう釧路空港)'이라는 이름을 사용한다. 두루미가 지역을 대표하는 상징이 된 것이다. 그렇다고 두루미가 관광상품에만 그치는 것은 아니었다. 지역사회가 두루미를 보호하고, 두루미와 함께 살아가는 방법을 고민해 온 흔적이 곳곳에 남아 있었다.
쿠시로시두루미자연공원(釧路市丹頂鶴自然公園)은 이번 방문에서 특히 기억에 남는 곳이다. 쿠시로시가 운영하는 이곳에는 부상을 입거나 장애가 있어 야생으로 돌아가기 어려운 두루미들이 생활하고 있었다. 사육장에 들어서자 일반적인 동물원과는 전혀 달랐다. 사육장은 하늘이 열려 있었다. 철망과 벽으로 완전히 둘러싸인 공간이 아니라 외부의 야생 두루미가 찾아올 수 있는 구조였다. 두루미를 보호하면서도 야생과의 연결 가능성을 열어두려는 공간인 듯했다.
사육장 안으로 작은 하천이 자연스럽게 흐르는 것도 인상적이었다. 기존의 물길을 훼손하거나 인공적인 수로를 만드는 대신, 작은 하천이 사육장 안을 통과하도록 조성했다. 두루미가 살아가는 공간을 만들면서도 자연의 흐름을 최대한 유지하려는 노력이 엿보였다. 우리나라에도 야생동물 구조센터와 야생조류 치료시설이 있지만, 이곳에서 느낀 것은 구조와 치료 이후의 삶까지 고민하는 보호의 방식처럼 느껴졌다. 자연으로 돌아갈 수 없는 개체도 살아갈 공간을 마련해 주고, 그 공간 역시 자연과 연결하려는 시도가 남다르게 다가왔다.
우리나라에서 두루미를 만나려면 철원이나 연천, 파주, 한강하구와 강화도 일대를 찾아야 한다. 겨울철이면 러시아 극동과 중국 동북부 등에서 번식한 두루미들이 우리나라를 찾아와 겨울을 보낸다. 이동하는 두루미에게 우리나라는 매우 중요한 월동지다. 홋카이도의 두루미는 다르다. 쿠시로를 중심으로 홋카이도 동부에는 일 년 내내 머무는 정착성 개체군이 형성되어 있다. 겨울에만 찾아오는 것이 아니라 이곳에서 번식하고 새끼를 키우며 살아간다. 계절에 따라 지역 내에서 이동하지만 번식지와 월동지가 모두 홋카이도에 있는 것이다.
우리나라에서 두루미를 관찰하면 대부분 겨울철 논과 하천, 습지에서 먹이를 찾거나 무리 지어 휴식하는 모습을 보게 된다. 번식지에서 새끼를 데리고 다니는 모습을 만나는 것은 쉽지 않다. 홋카이도에서는 어렵지 않게 볼 수 있는 모습에 더 놀랄 수밖에 없었다.
우리나라의 중요한 특징 중 하나는 철원평야와 임진강 일대에서 두루미와 재두루미 두 종이 함께 겨울을 보내는 모습을 관찰할 수 있다는 점이다. 두 종에게 우리나라의 농경지와 하천, 습지는 중요한 월동 공간이다. 홋카이도에서는 두루미가 지역을 대표하는 새로 보호받고 있지만, 우리나라에서는 두루미가 겨울을 보내는 제한된 공간이 충분히 지켜지고 있지는 않다. 월동지로서 우리나라의 역할이 그만큼 중요하지만, 여전히 개발과 훼손의 위협에 놓여 있다.
홋카이도 두루미 보호의 역사를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 장소가 쓰루미다이(鶴見台)와 쓰루이이토두루미보호구역(鶴居·伊藤タンチョウサンクチュアリ)라고 한다. 홋카이도 역시 과거 두루미는 무분별한 포획과 서식지 훼손으로 개체수가 급격히 줄어들었다. 한때 멸종한 것으로 여겨질 만큼 위기에 처하기도 했다. 이런 상황에서 두루미에게 먹이를 제공하며 보호활동을 시작한 사람들이 있었다.
쓰루미다이에서는 인근 학교에서 시작된 먹이 공급 활동에 토메 부부가 참여했고, 학생들의 활동이 줄어들면서 이를 이어갔다. 학교 폐교 이후에도 토메 부부를 비롯한 지역 주민들의 먹이 공급 활동이 계속됐다. 쓰루이에서는 이토 요시타카가 1966년부터 두루미에게 먹이를 주기 시작했다.
이후 자신의 농장 부지를 일본야조회와 협약해 1987년 두루미 보호구역을 조성하는 데 중요한 역할을 했다. 개인의 땅과 정성을 두루미를 위해 내놓은 것이다. 이들의 노력은 개인의 실천에 머물지 않았다. 일본야조회와 지역사회가 보호활동을 이어받았고, 오늘날까지 겨울철 먹이 공급과 서식지 관리가 이루어지고 있다.
쓰루미다이와 쓰루이이토두루미보호구역은 도로변에 자리 잡은 작은 초지처럼 보였다. 특별한 시설이 있는 것도 아니었다. 하지만 겨울이면 이곳에 수많은 두루미가 찾아온다고 하니 놀라울 따름이다. 아직 시기가 아니라서 두루미를 현장에서 확인하지는 못했다. 한 사람의 작은 실천이 지역을 대표하는 보호활동으로 발전하고, 민간단체와 지방자치단체가 그 노력을 이어가는 모습은 매우 배울 만한 가치가 있어 보였다.
홋카이도 두루미 보호에서 흥미로운 점은 먹이 공급을 둘러싼 고민이다. 두루미가 극심한 위기에 처했을 때 먹이를 제공한 것은 개체수를 회복하는 데 중요한 역할을 했다. 겨울철 먹이가 부족한 시기에 안정적으로 먹을 수 있는 장소를 제공하면서 두루미가 살아남을 수 있는 기반을 마련했다.
그러나 먹이 공급이 계속되면서 새로운 고민도 생겼다. 겨울철 두루미들이 특정 급이장에 집중되면서 감염병이 발생할 경우 집단적으로 피해를 입을 위험이 커졌다. 먹이를 제공해 개체수를 늘리는 것만으로는 두루미 보호가 완성되지 않는다는 사실을 보여주는 사례다. 일본에서는 두루미가 특정 먹이터에만 의존하지 않고 홋카이도 내 여러 지역에서 살아갈 수 있도록 서식지를 넓히는 노력을 진행하고 있다. 먹이 공급량을 조절하고, 이와 함께 번식할 수 있는 공간을 확보하며, 개체들이 분산해 살아갈 수 있는 환경을 만드는 것이다.
2년 전 방문했던 마이즈루 유수지가 떠올랐다. 홍수에 대비하기 위해 조성한 유수지에서 두루미가 번식하고 있다는 사실이 당시에는 무척 흥미로웠다. 2016년 두루미 두 마리가 처음 확인된 이후 이곳에 정착하기 시작했고, 2020년에는 새끼까지 태어났다. 인간의 필요에 따라 만든 홍수 조절 공간이 두루미에게는 새로운 삶의 터전이 된 것이다. 두루미의 분산 노력과 마이즈루 유수지를 지키는 시들의 노력이 결실을 맺은 것을 이제야 통합적으로 이해할 수 있었다. 지역은 다르지만 두루미를 위한 행정과 주민의 노력이 결과로 이어진 놀라운 경험인 것이다.
두루미를 보호한다는 것은 특정 장소에 먹이를 제공하는 데 그치는 것이 아니라, 두루미가 스스로 먹이를 찾고 쉬며 번식할 수 있는 공간을 마련하는 일이었다. 마이즈루에서는 유수지라는 공간이 그 역할을 해내고 있었다. 서로 다른 지역에서 이루어진 사례지만, 두루미가 살아갈 공간을 확보하는 일이 얼마나 중요한지를 보여준다는 점에서는 같은 의미를 갖는다. 특히 홍수에 대비하기 위해 만든 공간이 야생동물의 서식처로 기능할 수 있다는 사실은 우리나라 하천 관리에도 중요한 시사점을 준다.
하천을 관리할 때 홍수 예방과 생태계 보전을 반드시 대립하는 가치로만 볼 필요는 없다. 하천의 자연적인 흐름과 습지를 최대한 살리고, 홍수 조절 공간을 생물의 서식처로 함께 활용할 방법을 찾는다면 인간의 안전과 자연의 보전은 충분히 공존할 수 있다. 마이즈루 유수지는 우리에게 하천을 어떤 방식으로 관리하고 보전해야 하는지 다시 생각하게 하는 사례였다.
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오토와바시(音羽橋)는 홋카이도에서 두루미를 관찰하는 사람들에게 잘 알려진 장소다. 이른 새벽이면 물안개가 피어오르는 강 위에서 잠을 자는 두루미의 모습을 볼 수 있다고 한다. 오토와바시가 놓인 세쯔리강(雪裡川)은 겨울에도 일부 구간이 얼지 않는다. 주변의 지형과 물의 흐름 등 여러 환경적 요인이 영향을 미치는 것으로 보이는데, 이 얼지 않는 물길이 두루미들의 겨울철 잠자리로 이용되고 있다. 두루미를 관찰하려는 사람들이 얼마나 많이 찾아오는지 다리 위의 혼잡과 안전 문제 때문에 별도의 보행 공간까지 마련했다고 한다.
쓰루미다이와 두루미 보호구역에서는 먹이를 먹는 두루미를 볼 수 없었지만, 야생 두루미를 만나고 싶었다. 오토와바시로 이동하는 길목의 작은 농경지에서 뜻밖의 장면을 만났다. 약 30마리의 두루미가 큰고니와 함께 농경지에 머물고 있었다. 놀라웠던 것은 사람을 크게 경계하지 않는 모습이었다. 가까운 거리에서도 자연스럽게 먹이를 찾고 휴식을 취하고 있었다.
무엇보다 새끼 두루미를 데리고 다니는 가족의 모습이 눈에 들어왔다. 우리나라에서는 두루미의 주요 번식지를 관찰하기 어렵기 때문에 부모와 새끼가 함께 생활하는 모습을 만날 기회가 거의 없다. 홋카이도에서는 두루미 가족이 함께 움직이고 새끼가 어미를 따라다니는 모습을 볼 수 있었다. 사진이나 영상으로 보던 것과는 전혀 다른 감동이었다.
그 옆에는 또 다른 멸종위기종인 큰고니도 있었다. 대전에서 큰고니를 만났다면 많은 사람의 관심을 받았을 텐데, 이곳에서는 두루미에게 관심이 집중됐다. 종차별을 하려는 것은 아니지만, 나 역시 큰고니보다는 두루미에게 카메라를 더 오래 들이대고 있었다.
철원평야는 우리나라 두루미 보호를 상징하는 대표적인 공간이다. 비무장지대와 민간인통제구역을 포함한 넓은 농경지와 하천, 습지가 두루미에게 먹이터와 잠자리를 제공한다. 농민들이 수확 이후 볏짚을 남기고 먹이를 제공하는 활동도 두루미의 겨울나기에 중요한 역할을 한다. 철원과 함께 파주와 연천, 임진강과 한강하구 역시 두루미와 재두루미가 겨울을 보내는 중요한 공간이다. 두루미에게 이 지역은 긴 이동을 거쳐 도착하는 생존의 터전이다. 그런데 우리는 이 소중한 공간을 얼마나 제대로 지키고 있을까?
농경지의 개발과 습지 훼손, 하천 준설과 정비, 먹이터 감소는 겨울철새의 생존을 위협할 수 있다. 특히 두루미는 먹이를 구할 수 있는 넓은 농경지와 안전하게 쉴 수 있는 하천과 습지를 함께 필요로 한다. 한두 곳의 먹이터만 보호한다고 해결되는 문제가 아니다. 잠자리와 먹이터가 연결된 넓은 서식지 전체를 보전해야 한다. 일본의 두루미 보호에서 배울 점은 두루미를 지역의 상징으로 만들었다는 사실만이 아니다. 한 사람의 작은 실천을 지역사회가 이어받고, 먹이 공급에서 서식지 확대까지 보호활동을 발전시켜 왔다는 점이다.
세종시의 장남평야에는 흑두루미 '세종이'와 '장남이'를 비롯한 야생조류를 위해 먹이를 제공하고 보호활동을 이어가는 사람들이 있다. 서산 순천만 등 철원과 파주에서도 두루미와 흑두루미가 겨울을 날 수 있도록 농경지를 내어주고 먹이터를 관리하는 주민들이 있다. 우리나라에도 야생동물에게 자신의 공간을 나누어주는 사람들이 있는 것이다. 홋카이도 방문은 본래 백로 보전을 위한 교류와 현장 방문에서 시작됐다. 하지만 그곳에서 만난 두루미는 백로와 인간의 공존을 넘어 우리나라 야생조류의 서식지 보전을 다시 생각하게 했다.
두루미가 찾아오는 겨울을 기다리는 것만으로는 충분하지 않다. 두루미가 찾아와 먹이를 먹고, 쉬고, 번식하며 살아갈 수 있는 땅이 있어야 한다. 홋카이도에서 두루미를 만나고 돌아오는 길에 느끼는 무게감이었다. 우리는 두루미가 살아갈 땅을 지키고 있을까?