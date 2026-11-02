투병 뒤 돌아온 77세 하루키가 택한 주인공은 26세 여성

큰사진보기 ▲『가호』무라카미 하루키 장편소설 『가호』(문학동네, 2026) 표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

AD

무라카미 하루키의 장편에서 주인공은 대체로 남성이었다. <노르웨이의 숲>의 와타나베도, <1Q84>의 덴고도 우리가 기억하는 하루키의 얼굴은 남자였다. 그런 그가 3년 만에 내놓은 신작 <가호>에서 처음으로 여성 한 명을 단독 주인공으로 세웠다. 그것만으로도 이 소설을 읽을 이유는 충분하다. 그런데 더 흥미로운 문제는 그 주인공이 자기 이야기를 스스로 쓰지 못한다는 데 있다.하루키는 1979년 <바람의 노래를 들어라>로 데뷔한 뒤 50년 가까이 소설을 써왔다. 1987년 <상실의 시대>가 일으킨 '하루키 신드롬'은 그를 세계적인 작가로 만들었다.이후 <태엽 감는 새>, <1Q84>, <기사단장 죽이기>를 거치며 그의 주인공들은 대부분 현실과 비현실의 경계에 선 남성이었다. <가호>는 그 익숙한 자리에 26세 여성을 앉힌다는 점에서 하루키 문학의 이정표로 읽힌다.하루키는 이번 작품에서 여성 시점이 중요해진 시대 분위기를 의식했다고 밝혔다. 그는 이 작품을 쓰기 전 미국 웰즐리여대에 머물며 그런 분위기를 접한 것이 영향을 줬다고 말했다. 77세의 작가가 젊은 여성의 세계로 들어가 보겠다는 결심은 그래서 단순한 소재 변화가 아니라 시대와 대화하려는 시도로 보인다.주인공 가호는 26세의 그림책 작가다. 그녀의 일상은 첫 만남에서 외모를 비하당하는 장면으로 흔들리고, 꿈에 나타난 개미핥기의 권유에 따라 다른 지역으로 이사하면서 이상한 일들이 연달아 벌어진다. 한 사람의 평범한 생활이 현실의 규칙을 벗어난 사건들에 의해 조금씩 휘어지는 구조다.하루키는 노인의 눈으로 세상을 바라보는 소설은 아직 쓰고 싶지 않다고 말했다. 그의 말대로 <가호>는 노년의 시선을 잠시 내려놓고 젊은 여성의 감각과 고민 쪽으로 옮겨 간 실험처럼 읽힌다. 가호가 겪는 불편과 불안이 작가의 나이 든 자리에서 얼마나 정확히 그려졌는지는 독자마다 평가가 갈릴 지점이다.<가호>에는 개미핥기, 재규어, 흰개미 여왕처럼 기묘한 존재들이 등장한다. 이 존재들은 단순히 환상을 장식하는 소품이 아니다. 작품 소개에 따르면 이들은 가호에 관한 이야기를 만들어내는 장치로 기능한다. 처음에는 한 남자가 가호의 외모를 규정하고, 가족은 그녀의 과거를 기억하며, 비현실의 존재들은 가호 대신 이야기를 짓는다.여기서 질문이 생긴다. 한 사람을 정의하는 권리는 누구에게 있는가. 가호는 이야기의 중심에 있지만 정작 그 이야기를 쓰는 사람은 아니다. 그녀의 외모는 남자의 시선으로 규정되고, 그녀의 과거는 가족의 기억으로 정리되며, 그녀의 미래는 비현실의 존재들이 짜 나간다. 독자는 가호가 자기 삶의 주인인지를 계속 묻게 된다.이 구조는 현실의 여성들이 익숙하게 겪는 상황과도 겹쳐 읽힌다. 외모에 대한 평가가 먼저 도착하고, 주변의 기억이 그녀를 과거에 묶어두며, 정작 본인의 목소리는 뒤로 밀리는 경험은 소설 밖에서도 낯설지 않다. <가호>가 환상의 옷을 입고 던지는 질문은 결국 이 오래된 불균형에 대한 것이다.출판사와 현지 소개에 따르면 <가호>는 하루키의 기존 장편보다 쉽고 재미있으며 스릴 넘치는 작품으로 평가받는다. 현실과 비현실을 오가는 하루키 특유의 세계관은 그대로 유지하면서, 입문자가 따라가기 편한 문장과 전개를 택했다는 것이다. 하루키를 처음 접하는 독자에게 이 쉬움은 분명 반가운 길잡이가 될 수 있다.하지만 하루키를 오래 읽어온 독자에게는 다른 질문이 남는다. 쉬워졌다는 것이 곧 질문까지 가벼워졌다는 뜻인가. 하루키 소설의 힘은 해석이 쉽게 닫히지 않는 불안에서 나왔다. 그 불안이 쉬운 문장 아래 그대로 남아 있다면, <가호>는 더 많은 독자에게 말을 거는 하루키가 된다.반대로 질문이 빨리 봉합된다면, 그것은 입문서로서는 성공이지만 작가의 오랜 문제의식과는 거리가 생긴다. 쉬움의 가치와 질문의 무게 사이에서 이 작품의 위치가 정해질 것이다.하루키는 오랜 투병을 마친 뒤 새로운 마음으로 이 작품을 완성했다고 밝혔다. 그는 <가호>를 성장과 회복의 이야기로 설명했다. 이 발언을 알고 나면 작품의 기묘한 사건들은 단순한 환상으로만 읽히지 않는다. 자기 이야기를 남의 손에 맡기고 있던 인물이 다시 자기 삶을 쓰기 시작하는 과정의 은유로 보이기 때문이다.작가의 현재와 인물의 상황이 겹쳐 읽히는 지점도 있다. 한 사람이 자기 삶을 회복하는 이야기를 77세의 작가가 쓴다는 사실은, 이 소설을 작가 개인의 시간과 떼어 놓기 어렵게 만든다. 물론 작가 자신도 작품이 완전한 픽션이라는 점을 분명히 하고 있으니, 그 겹침을 과도하게 해석할 필요는 없다.<가호>는 예약판매 시작과 동시에 예스24 실시간 베스트셀러 1위에 올랐고, 예약판매 하루 만에 종합 베스트셀러 2위를 기록했다. 하루키 신작이 출간될 때마다 되풀이되는 열기를 생각하면 이번에도 예외는 아니다. 특히 이 작품은 2024년부터 문예지 '신초'에 여러 차례 나눠 발표된 글을 한 권으로 엮은 것이라 독자들의 관심이 일찍부터 모여 있었다.그러나 베스트셀러의 자리가 작품의 깊이를 보장하지는 않는다. 독자가 몰리는 것과 책을 덮은 뒤 질문이 남는 것은 전혀 다른 문제다. <가호>가 하루키 문학의 새로운 장면이 될지, 익숙한 세계의 반복이 될지는 판매 순위가 아니라 독자 각자가 책을 덮고 난 뒤 붙잡고 있는 질문으로 판가름날 것이다.