약장수가 들고 간 누가복음, 만주에 뿌린 복음의 씨앗

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큰사진보기 ▲성경책 파는 조선상인들이원식 작가의 책 <성경책 파는 조선상인들> ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲19세기 말경 '권서(勸書)'독자의 이해를 돕고자 19세기 말 '권서'의 성경 보급 장면을 독자의 실제 사진에 기초하여 약간 다르게 AI로 생성하였다. ⓒ 제미나이(AI) 생성 사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

오늘날 한국은 세계적인 성서 제작·보급 국가로 자리 잡았다. 대한성서공회의 2025년 성서사업보고에 따르면, 공회는 전 세계 101개국에 154개 언어로 성서 413만 7천여 부를 보급했다. 국내에서도 미자립교회와 선교회, 병원 등 766개 단체에 성서와 전도지 74만 9천여 부를 기증했다. 선교의 문이 열린 지 140여 년 만에 한국이 성경을 제작해 세계 곳곳에 보급하는 나라로 성장한 것이다.그렇다면 한글 성경은 언제, 누가, 왜 번역하기 시작했을까? 또 성경은 어떻게 조선 땅에 전해지고 백성에게 보급되었을까? 이원식 작가의 <성경책 파는 조선 상인들>은 그 흥미롭고도 가슴 뭉클한 역사를 들려준다.이 책은 평소 가깝게 지내던 장로님 한 분에게 선물 받아 읽었다. 처음에는 제목만 보고 선교 초기 성경을 팔며 전도하던 권서들의 이야기쯤으로 생각해 선뜻 손이 가지 않았다. 그러다 한글날을 맞아 한글 성경 번역의 역사를 살펴보던 중 책을 펼쳤다. 읽기 시작하자 단편적으로 알고 있던 한글 성경 보급의 역사가 한 편의 드라마처럼 펼쳐졌다. 그동안 잘 알지 못했던 인물들의 삶과 헌신을 생생하게 만날 수 있었다.조선에 성경을 전하려는 시도는 선교사들이 공식적으로 입국하기 전부터 이어졌다. 1816년 9월, 영국 알세스트호의 함장 머레이 맥스웰은 충남 마량진에서 조선 관리에게 영어 성경을 전달했다. 당시 동인도회사 소속 로드 애머스트호를 타고 조선을 찾은 칼 귀츨라프는 1832년 7월 보령 고대도에 도착해 한문 성경과 전도 문서를 나누었다. 1866년에는 미국 상선 제너럴셔먼호에 승선했던 선교사 로버트 토마스가 배가 불타고 자신도 죽음을 맞기 직전 조선 사람들에게 한문 성경을 건넸다.그러나 이들이 전한 성경은 수량이 많지 않았고, 영어와 한문으로 쓰여 있어 대다수 조선 백성이 읽기 어려웠다. 성경이 조선 사람들의 삶에 뿌리내리려면 무엇보다 그들의 언어로 번역해야 했다.이 무렵 중국 심양에서 선교 활동을 하던 존 로스 선교사는 고려문을 오가며 조선 상인들과 접촉했다. 그는 초를 파는 상인으로 위장해 조선 사람들에게 다가갔다. 그러던 중 의주 상인 백씨에게 어린이를 위한 얇은 한문 성경과 <훈아진언>이라는 소책자를 팔았다. 놀라운 일은 그 책을 읽은 백씨의 아들 백홍준과 친구 김진기가 로스 선교사를 만나기 위해 먼 길을 떠났다는 사실이다. 두 사람은 책에서 접한 성서의 가르침에 의문과 호기심을 품고, 자세한 설명을 듣고자 한 달 가까이 걸어 심양까지 찾아갔다.하지만 로스 선교사는 마침 안식년을 맞아 영국으로 돌아간 뒤였다. 대신 그의 매제이자 동료 선교사인 존 매킨타이어가 두 사람을 맞았다. 이들의 방문 배경을 들은 매킨타이어는 성경공부반에 참여하도록 했고, 백홍준과 김진기는 성경을 배우며 기독교인이 되었다. 훗날 두 사람은 한글 성경 번역과 보급에 참여한다. 한 권의 한문 성경이 두 젊은이를 복음의 길로 이끌고, 한글 성경 번역의 밑거름이 된 셈이다.존 로스는 조선 백성에게 복음을 전하려면 한글 성경이 필요하다고 판단했다. 그는 의주 상인 이응찬을 조선말 선생으로 고용했다. 한 달에 넉 냥을 주기로 약속했다고 한다. 이응찬은 무역에 나섰다가 상품을 실은 배가 풍랑에 침몰해 생계가 막막해진 처지였다. 그는 위험을 무릅쓰고 로스의 조선말 선생이 되었다. 조선말을 가르치는 동안 복음을 접한 그는 세례를 받고 기독교인이 되었으며, 성경 번역에도 힘을 보탰다. 백홍준과 김진기, 이응찬을 비롯한 조선인 동역자들의 참여로 한글 성경 번역은 조금씩 결실을 맺기 시작했다.이 책에서 특히 눈길을 끈 인물은 백홍준이나 김진기, 이응찬, 서상륜처럼 비교적 널리 알려진 초기 성경 번역·보급의 동역자들이 아니다. 내가 처음 알게 된 '김청송'이라는 매약 상인이다.김청송은 로스 선교사가 한글 성경을 번역하고 인쇄하던 무렵 식자공으로 고용한 사람이다. 식자공은 인쇄할 글과 문장에 맞춰 활자를 골라 배열하는 일을 한다. 김청송은 본래 '금환'과 '은환'이라는 약을 팔러 다니던 행상이었다. 중국인들에게 제법 인기가 있던 약이었지만, 그는 장사에 능숙하지 못해 하루 끼니를 겨우 해결할 정도로 벌었다고 한다. 약이 떨어지자 여관비도 내지 못하고 고향으로 돌아갈 여비마저 없는 처지가 되었다. 그는 로스 선교사를 찾아가 일자리를 부탁했고, 그렇게 성경 인쇄소의 식자공이 되었다.로스가 보기에 김청송은 일솜씨가 썩 좋은 사람은 아니었다. 늘 졸린 듯한 눈에 손가락은 굼떴고 걸음도 느렸다. 작업 내용을 이해시키려면 다른 사람보다 몇 배나 더 설명해야 했다고 한다. 그러나 맡은 일에는 성실했고 믿을 만했다. 로스는 그에게 큰 기대를 걸지 않았던 듯하다.그런데 김청송은 누가복음을 인쇄하면서 어려운 낱말의 뜻을 자주 물었다. 그러던 어느 날 자신에게도 세례를 베풀어 달라고 청했다. 활자를 짜맞추는 일을 하면서 누가복음의 말씀을 읽고 복음을 받아들인 것이다.1882년 봄, 김청송은 막 출판된 <예수셩교 누가복음> 여러 권을 가지고 자신이 살던 중국 지안(집안) 지역의 한인촌으로 향했다. 그곳 사람들에게 책을 팔고 복음을 전하려는 생각이었다. 심양에서 지안까지는 약 600km나 떨어져 있었다. 그는 그 먼 길을 오가며 여섯 달 만에 돌아왔다.김청송은 로스에게 한인촌 사람들 가운데 누가복음을 주의 깊게 읽고 예수를 믿어 세례받기를 원하는 이들이 있다고 전했다. 로스는 처음에는 그 말을 선뜻 믿지 않았다고 한다. 그러나 김청송은 다시 누가복음과 전도 책자를 보따리에 싸 들고 그곳으로 향했다. 여섯 달 뒤 돌아온 그는 또다시 같은 소식을 전했다.마침 조선에서는 임오군란이 일어난 뒤 국경 지역으로 피신한 군인들이 압록강을 건너 만주로 들어갔다. 그들 가운데 일부가 김청송이 누가복음을 전하던 산골 한인촌에 이르렀고, 그곳 사람들이 성경을 읽으며 '하늘에 계신 하느님'께 기도한다는 소식을 로스에게 전했다. 로스는 그곳에 무언가 의미 있는 변화가 일어나고 있다고 판단했다.1884년 11월, 로스는 동료와 함께 지안 지역을 찾아가 직접 살펴보았다. 그곳에는 예수를 믿고 세례받기를 원하는 사람들이 100명 넘게 있었다. 그는 이들 모두에게 세례 주지는 않고 문답을 거쳐 약 85명에게 세례를 베풀었다고 한다. 한낱 약장수였던 김청송이 누가복음을 들고 먼 산골 한인촌을 찾아다닌 결과, 만주 땅에 초기 한인 신앙공동체가 형성된 것이다. 언더우드와 아펜젤러가 조선에 입국하기도 전에 조선인들의 자발적인 복음 수용과 공동체 형성이 이미 국경 밖에서 이루어지고 있었다. 이 같은 사실은 존 로스 선교사(John Ross, 1842~1915)가 1890년 선교 잡지에 기고한 <한국의 기독교 여명>에 나온다.김청송 이야기는 한글 성경 번역과 보급이 선교사 몇 사람의 노력만으로 이루어진 일이 아니었음을 보여준다. 성경을 번역한 이들뿐 아니라 활자를 짜맞춘 식자공, 책을 들고 먼 길을 떠난 행상, 복음을 받아들이고 이웃에게 전한 평범한 사람들이 그 역사를 함께 만들어 갔다. 김청송은 그 가운데서도 특별히 기억할 만한 인물이다.한글 성경의 보급은 기독교 선교의 역사에만 머물지 않는다. 세종대왕이 한글을 창제한 뒤에도 무려 4백여 년 동안 한글은 나라의 공식 문자로 자리 잡지 못하였다. 지배층은 한글을 '언문' 또는 '암클'이라 칭하며 업신여겼다. 더욱이 백성들이 읽을 만한 한글 출판물도 드물었다. 이런 상황에서 한글 성경은 많은 사람이 읽을 수 있는 책이자 한글 문장을 널리 퍼뜨리는 핵심 통로가 되었다. 성경 번역과 출판, 보급은 한글의 대중화에도 결정적인 역할을 했다. 오늘날 한글이 일상생활과 출판, 교육의 문자로 자리 잡는 과정에서 한글 성경이 놓은 디딤돌을 가볍게 볼 수 없는 이유다.물론 이 책은 역사 연구서라기보다 다큐멘터리 작가의 필치로 쓴 대중 역사서에 가깝다. 저자의 상상과 극적 재구성이 역사적 사실과 일부 뒤섞인 대목도 있다. 따라서 모든 서술을 엄밀한 사료에 근거한 사실로 받아들여서는 안 된다. 세부적인 인물 묘사와 대화, 사건의 전개는 다른 역사 자료와 대조해 읽을 필요가 있다. 그럼에도 한글 성경 번역과 보급의 역사를 평범한 사람들의 삶을 통해 생생하게 들려준다는 점에서 이 책은 충분히 읽을 만하다.오늘날 한국에서 인쇄한 성경은 세계 여러 나라와 언어권으로 보급되는 중이다. 그런데 이 출발점에는 성경을 조선 백성의 말로 옮기려 애쓴 사람들과, 그 책을 들고 먼 길을 걸어 이웃에게 전한 이름 없는 이들이 있었음을 잊지 말아야 한다. 약을 팔던 김청송이 보따리에 누가복음을 넣고 만주 산골로 향했던 장면을 떠올리면, 오늘날 세계 곳곳으로 전해지는 성경 한 권 한 권에도 그 시절의 수고와 열정이 이어지고 있음을 느끼게 된다.