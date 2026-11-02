"아빠도 존박 알아?" 이게 다 햄버거 주문 영상 덕입니다

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"여보, 이것 좀 봐. 진짜 대단하지?"

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"재밌어? 머리 안 아파?"

"우와 엄마, 이거 봤어?"

"어. 너도 봤니?"

"나도 봤어! 너무 웃겨서 좋아요도 눌렀어."

큰사진보기 ▲가수 존박이 맥도날드에서 랩으로 주문하는 모습 ⓒ 유튜브 존아냐 박이냐 영상 갈무리 관련사진보기

"엄마, 그런데 이 사람 누구야?"

"옛날에 <슈퍼스타K>라는 오디션 프로그램이 있었는데 말이야."

"아빠도 존박 알아?"

"갑자기 존박? 아, 맥도날드?"

"아빠, 이번 주에는 랩으로 주문해보자."

"오~재밌겠네! 근데 직원이 알아들을 수 있을까?"

"아빠는 인도네시아어 잘하니까 인도네시아어로 만들어 봐."

우리 집에는 유튜브 계정이 세 개 있다. 남편 것, 내 것, 딸 것. 얼마 전 유튜브 프리미엄을 결제하면서 가족들을 구성원으로 추가했다. 거실 TV에서도 각자 계정을 바꿔 가며 사용한다. 계정마다 추천하는 영상은 전혀 다르다.남편은 골프 영상을 즐겨 본다. 세계 곳곳의 유명 골프장을 구경하고, 코스를 살펴보며 머릿속으로 경기를 펼치는 듯하다. 운동 연습 영상이나 유리 공예처럼 무언가를 만드는 영상도 좋아한다. 가끔 나를 부른다.남편이 보여주는 영상을 함께 보며 감탄해 보려고 한다. 분명 신기한 장면인데 남편만큼 재미있지는 않다. 그래도 한동안 옆에서 지켜보다가 남편이 화면에 푹 빠진 틈을 타 조용히 자리를 뜬다.내 유튜브에는 출판사와 독서, 음악 채널이 가득하다. 책이나 이야기와 관련된 영상을 보고 있으면 남편이나 딸이 지나가다 묻는다.딸의 유튜브에는 아이돌과 슬라임, 다이어리 꾸미기, 해외 크리에이터들의 영상이 가득하다. 특히 촉감 놀이나 ASMR 영상을 즐겨 본다. 그런 영상을 보면 마음이 편안해진다고 한다. 나는 소리가 신경 쓰이면 조용한 곳을 찾아 이동하는 편이다. 딸은 오히려 다양한 소리에 집중한다. 딸의 유튜브를 볼 때면 세상에 이렇게 많은 소리가 있었나 싶다.서로 구독하는 채널은 하나도 겹치지 않는다. 한집에 살면서도 유튜브 안에서는 서로 다른 세상에 사는 셈이다.그런데 며칠 전, 뜻밖의 일이 생겼다. 거실 TV로 유튜브를 켰다가 실수로 남편 계정에 들어갔다. 평소 같았으면 "으~ 또 골프?" 하며 바로 내 계정으로 바꿨을 것이다. 그런데 낯익은 얼굴이 눈에 들어왔다. 가수 존박이었다.얼마 전 내가 재미있게 보고 좋아요를 누르고 댓글까지 남긴 영상이었다. 존박이 맥도날드에서 랩으로 햄버거를 주문하는 영상. 반가운 마음에 다시 틀었다. 소리를 듣고 방에 있던 딸이 나왔다.유튜브 채널 '존이냐박이냐'에 올라온 이 영상에서 존박은 가수 곽진언과 함께 래퍼 로꼬에게 힙합 조언을 받는다. 랩을 배우고 직접 가사를 준비한 뒤 맥도날드 매장으로 향한다. 곽진언의 공손하고 수줍은 주문도 재미있지만, 반전은 존박이다.존박 특유의 낮고 묵직한 목소리에 리듬이 실리자 생각보다 훨씬 잘 어울렸다. 노래할 때 듣던 목소리로 햄버거와 아이스크림을 주문하는 모습이 웃음을 자아냈다. 영상은 화제가 됐고, 맥도날드의 후속 광고로도 이어졌다.영상을 보던 딸의 질문에 오래전 이야기를 꺼냈다.딸이 태어나기도 전, 매주 TV 앞에서 참가자들의 노래를 듣고 응원하던 시절이었다. 존박이 출연했던 오디션 이야기부터 함께 영상에 등장한 곽진언 이야기까지 이어졌다.딸에게 두 사람의 얼굴은 낯설었지만 목소리는 익숙했다. 차 안에서 내가 자주 틀던 노래의 주인공들이었기 때문이다. 곽진언이 드라마 <나의 해방일지> OST를 불렀다고 하자 딸은 엄마가 좋아하는 목소리라며 알아들었다. 내게는 오래전 오디션 프로그램에서 만난 가수들이 딸에게는 랩으로 햄버거를 주문하는 웃긴 사람들이었다. 같은 영상을 보면서 우리는 서로 다른 이야기를 꺼냈다.딸과 음악 이야기를 나누는 일은 낯설지 않다. 올봄 함께 NCT WISH 콘서트에 다녀온 뒤 나도 팬이 되어 좋아하는 멤버 이야기를 자주 나누기 때문이다. 반면 남편과 딸은 예전처럼 장난을 주고받는 일이 줄었다. 남편은 가끔 서운해했다.그날 저녁, 퇴근한 남편에게 딸이 먼저 말을 걸었다.남편의 눈이 반짝였다. 구독 채널 하나 겹치지 않는 세 사람이 각자의 유튜브에서 같은 영상을 봤다니 신기했다.우리 가족은 거의 매주 일요일 맥도날드에 간다. 딸의 문화원 수업이 끝나면 함께 아이스크림을 먹거나 커피를 마신다.남편이 주문대 앞에서 인도네시아어로 랩을 하는 모습을 상상하며 웃었다. 딸과 아빠 사이에 장난이 줄어든 것을 아이가 자라면서 생기는 자연스러운 변화라고 여겼는데, 이날은 딸이 먼저 장난을 걸고 남편이 곧바로 받아 주었다.그날 이후 우리 집에는 때아닌 랩 열풍이 불었다. 평범한 말에도 어설픈 리듬을 붙이고, 서로의 엉터리 랩에 킥킥거린다. 숙제를 했느냐는 질문도 랩으로 던지면 딸은 웃으며 받아친다. 남편의 골프 영상이나 딸의 ASMR 앞에서는 좀처럼 나오지 않던 반응이다.존박의 래퍼 도전기는 아직 진행 중이다. 다음에는 또 어떤 랩을 선보일까. 서로 좋아하는 것은 여전히 제각각이지만, 그의 다음 도전만큼은 우리 가족도 함께 기다리고 있다.