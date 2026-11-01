부동산 대책은 반복되는데 왜 주거불안은 계속되는가

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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 국무조정실 평가관리관, 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장를 역임했다.

역대 정부는 부동산 시장이 불안해질 때마다 규제를 강화하거나 완화하고, 세제를 조정하며 대규모 주택공급 대책을 발표했다. 노무현 정부는 종합부동산세와 대출규제를 강화했고, 이명박·박근혜 정부는 시장 활성화와 규제 완화에 무게를 두었다. 문재인 정부는 수요억제와 공급 확대를 병행했으며, 윤석열 정부는 규제 완화와 민간 중심의 공급 확대를 추진했다. 정책 방향은 달랐지만 집값과 전·월세 불안은 반복되었다.물론 역대 정부의 부동산 정책에 성과가 없었던 것은 아니다. 그러나 단기적인 가격 변동에 대응하는 과정에서 주택공급의 시차, 수도권 집중, 가계부채, 주거 불평등이라는 구조적 문제를 충분히 해결하지 못했다. 정권이 바뀔 때마다 규제와 세제가 달라지면서 정책의 예측 가능성도 낮아졌다. 부동산 문제는 개별 정책수단의 선택뿐 아니라 정책의 일관성과 실행력, 정부의 조정능력이 결합된 국가 운영의 문제다.최근 부동산 시장도 이러한 구조적 어려움을 보여준다. KB부동산의 2026년 10월 조사에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 0.61% 상승해 올해 들어 가장 낮은 월간 상승률을 기록했다. 그러나 서울 아파트 평균 매매가격은 16억 3,546만 원, 중위가격은 13억 2,167만 원에 이른다. 지역별로는 강남구(-0.33%)와 서초구(-0.04%)가 하락한 반면 노원구(1.52%)와 도봉구(1.29%)는 상승했다. 서울 아파트 전세가격도 전월 대비 0.50% 올라 상승세를 이어갔다. 집값 상승폭이 둔화되었다고 해서 무주택자의 내 집 마련 부담과 임차가구의 주거불안이 곧바로 해소되는 것은 아니다.이재명 정부는 이러한 상황에서 대출규제와 거래규제, 주택공급 확대를 병행하고 있다. 특히 2026년 8월 13일에는 <전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안>과 <부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책>을 발표했다. 정부는 2026~2030년 수도권 135만 호 착공 목표의 이행력을 높이는 한편, 신규택지 10만 호를 포함한 수도권 23만 호+α 추가 공급과 주택공급 금융지원 확대를 추진하기로 했다. 이는 수요관리와 함께 공급 물량과 속도, 금융지원의 중요성을 강조한 조치다. 그러나 공급계획의 발표가 곧 주택공급의 실현을 의미하지는 않는다. 정책의 성과는 실제 착공과 준공, 입주로 얼마나 연결되는지를 기준으로 평가해야 한다.대출규제와 토지거래허가제 등은 투기적 수요와 과도한 차입을 억제하는 정책수단이다. 가계부채 부담이 높은 한국경제에서 금융안정을 위한 수요관리는 필요하다. 그러나 규제가 강화될수록 충분한 자기자본을 가진 계층보다 금융지원에 의존해야 하는 무주택 실수요자가 더 큰 제약을 받을 수 있다.거래규제 역시 단기적인 가격 안정에 기여할 수 있지만, 매물 감소와 거래 위축, 다른 지역으로의 수요 이동이라는 부작용이 나타날 가능성도 있다. 따라서 투기적 수요와 실수요를 구분하고, 지역별 시장 상황에 따라 규제수단을 정교하게 조정해야 한다. 규제의 목적은 거래 자체를 억제하는 것이 아니라 주거안정과 금융안정을 함께 달성하는 데 있다.주택공급 정책의 가장 큰 어려움은 공급계획이 실제 입주로 이어지기까지 상당한 시간이 필요하다는 점이다. 토지 확보와 인허가, 금융조달, 착공과 준공을 거쳐야 비로소 국민이 거주할 수 있는 주택이 만들어진다. 정부가 공급 물량을 발표하더라도 필요한 지역에 필요한 시기에 주택이 공급되지 않으면 시장의 불안을 해소하기 어렵다.특히 수도권에서는 공급의 총량뿐 아니라 입지와 교통 접근성, 일자리와의 거리, 생활 인프라를 함께 고려해야 한다. 수요가 집중된 지역과 멀리 떨어진 곳에 주택을 대량 공급하더라도 교통과 생활 여건이 부족하면 수요를 충분히 분산시키기 어렵다.공급정책도 발표 중심에서 실행 중심으로 전환해야 한다. 중앙정부와 지방자치단체, 공공기관과 민간사업자 사이에 분산된 권한과 책임을 명확히 하고, 사업별 인허가·착공·준공·입주 일정을 통합 관리해야 한다. 특히 공급계획과 실제 착공·준공·입주 실적을 구분하여 공개하고, 계획 대비 이행률과 사업 지연 원인을 정기적으로 점검해야 한다. 재건축·재개발의 불합리한 절차를 개선하면서도 개발이익의 공공성과 기존 주민의 주거안정을 함께 고려해야 한다. 공급성과 역시 발표 물량보다 실제 입주 실적과 주거비 부담의 변화로 평가할 필요가 있다.부동산 정책의 중심도 주택가격에서 주거기회로 확대해야 한다. 청년과 신혼부부, 무주택 중산층의 어려움은 단순히 집값이 높다는 데 있지 않다. 소득과 자산의 격차가 주거기회의 격차로 이어지고, 다시 교육과 직업, 자산 형성의 불평등으로 확대되는 구조가 문제다.부모의 자산에 따라 주거 선택권이 달라지는 사회에서 부동산 정책은 사회적 이동성을 회복하는 정책이기도 하다. 공공임대주택의 질적 개선, 민간 장기임대시장의 활성화, 안정적인 전월세 제도, 무주택 실수요자에 대한 합리적인 금융지원이 함께 추진되어야 한다. 주택을 소유하지 않더라도 안정적으로 거주할 수 있는 여건을 마련하는 것이 중요하다.조세와 금융정책의 일관성도 확보해야 한다. 부동산 세제를 단기적인 가격조절 수단으로 빈번하게 변경하면 시장의 예측 가능성이 낮아진다. 취득·보유·양도 단계의 세제를 종합적으로 설계하고, 실수요 보호와 투기 억제, 주택공급에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 금융규제 역시 가계부채 위험을 관리하면서 무주택자의 합리적인 주거 선택을 지나치게 제약하지 않도록 운영해야 한다.더 근본적인 과제는 수도권 집중의 완화다. 서울과 수도권에 일자리와 대학, 의료·문화시설이 집중되는 한 주택수요 역시 특정 지역으로 몰릴 수밖에 없다. 서울의 집값 문제를 서울 안에서의 공급 확대만으로 해결하는 데에는 한계가 있다.수도권의 주택공급 확대와 함께 지방의 산업과 교육, 교통 및 생활 기반을 강화하는 지역균형발전 정책이 병행되어야 한다. 부동산 정책과 지역균형발전 정책은 별개의 정책이 아니라 상호 의존적인 정책이다. 국민이 일자리와 교육 때문에 수도권으로 이동할 수밖에 없는 구조를 완화하지 못하면 주택공급 확대의 효과에도 한계가 있을 수밖에 없다.무엇보다 부동산 정책을 추진하는 정부의 운영방식이 달라져야 한다. 부동산 문제는 국토교통부만의 과제가 아니다. 주택공급과 금융, 조세, 도시계획, 지역균형발전 정책이 긴밀하게 연결되어 있다. 개별 부처가 각자의 대책을 발표하는 방식에서 벗어나 정책 간 충돌을 조정하고 실행성과를 종합적으로 관리해야 한다.정책의 성과를 평가하는 기준도 바뀌어야 한다. 집값 상승률 만으로 부동산 정책의 성패를 판단하는 것은 충분하지 않다. 소득 대비 주거비 부담, 무주택자의 주거 접근성, 실제 주택공급 실적, 가계부채 위험, 지역 간 주거격차 등을 종합적으로 측정해야 한다. 정책의 효과와 부작용을 투명하게 공개하고, 그 결과에 따라 정책수단을 수정하는 체계가 필요하다.역대 정부의 경험은 규제 강화나 완화, 공급 확대라는 개별 정책수단 만으로 주거안정을 달성하기 어렵다는 점을 보여준다. 부동산 시장은 정부의 발표 만으로 움직이지 않는다. 가계와 기업은 미래의 공급과 금리, 세금, 일자리, 지역의 발전 가능성을 종합적으로 판단하여 행동한다. 결국 정책의 효과는 규제의 강도뿐 아니라 정책의 일관성과 실행 가능성, 정부에 대한 신뢰에 의해 좌우된다.이재명 정부의 부동산 정책도 대책의 발표 횟수나 규제의 강도, 공급계획의 규모보다 국민의 주거불안을 얼마나 줄였는가를 기준으로 평가해야 한다.부동산 정책의 궁극적인 목표는 집값을 무조건 올리거나 내리는 데 있지 않다. 국민이 자신의 소득과 생애주기에 맞는 주거를 안정적으로 선택할 수 있도록 하는 데 있다. 이제 필요한 것은 또 하나의 부동산 대책이 아니라, 주택시장과 금융·조세·도시·지역정책을 연결하고 그 성과에 책임지는 지속가능한 국가 주거정책 체계의 구축이다.라영재(건국대)