광교호수공원에 흐르는 '호반선율'... 감동의 현장

큰사진보기 ▲기타동호회 호반선율 단체사진기타동호회 호반선율 공연전 단체사진 ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연주하는 장면호반선율의 연주장면 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲플룻동호회 연주호반선율 연주회에서 협연하는 광교호반 플룻동호회 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲관객들과 함께관객들과 함께하는 호반선율 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 e 수원뉴스에도 실립니다.

깊어 가는 가을의 한복판에서 청명한 하늘과 은빛 억새가 일렁이는 수원특례시 영통구에 있는 광교호수공원이 아름다운 통기타 선율로 가득 채워졌다. 호반써밋 주민들로 구성된 통기타 동호회 '호반선율'이 지난 10월 31일 오후 2시, 광교호수공원 수변 쉼터에서 주민과 시민들을 위한 '호반선율 가을 버스킹'을 개최했다.10월의 마지막 날을 기념하여 열린 이번 공연은 바쁜 일상에 지친 시민들에게 따뜻한 음악적 위로를 건네고, 이웃 간의 화합을 도모하기 위해 기획되었다. 청명한 가을 날씨 속에 전석 무료로 진행된 이날 행사에는 주말을 맞아 나들이를 나온 가족, 연인, 지역 주민 등 수많은 인파가 몰려 성황을 이뤘다.공원이 오렌지빛 가을 햇살로 물들어갈 무렵, 무대에 오른 '호반선율' 회원들의 핑거스타일 클래식 기타 연주 '엘콘도 파사(El Condor Pasa)'로 공연의 막이 올랐다. 애잔하면서도 웅장한 기타 음색이 수변 공간에 울려 퍼지자, 산책을 즐기던 시민들은 발걸음을 멈추고 하나둘 무대 주변으로 모여들기 시작했다.이어 10월 31일이라는 날짜에 걸맞은 이용의 명곡 '잊혀진 계절'과 고(故) 김광석의 '가을 우체국 앞에서'가 연주되었다. 쓸쓸하면서도 서정적인 통기타의 매력이 극대화된 이 무대에서 관객들은 나지막이 노래를 따라 부르며 저마다의 추억에 잠겼다. 수변 쉼터 주변에 떨어지는 낙엽과 호수의 잔물결이 어우러져 한 폭의 수채화 같은 장관을 연출했다.이어 분위기를 바꾸어 이선희의 '찻잔'과 직장인들의 애환이 느껴지는 곡 '퇴근하겠습니다'가 연주되었다. 진솔한 가사와 담백한 통기타 반주가 어우러진 무대는 현장을 찾은 중장년층 관객들로부터 깊은 공감과 박수갈채를 받았다.공연이 중반부로 접어들자, 무대의 열기는 한층 더 뜨거워졌다. 이날 공연의 색다른 분위기는 초청 무대에서 이루어졌다. '호반써밋 플룻동호회' 회원들이 무대에 올라 통기타 선율 위에 플룻 특유의 맑고 청아한 음색을 얹었다. 이들이 함께 선보인 곡은 '사랑으로'와 '10월의 어느 멋진 날에'를 연주하여 관객들과 하나가 되었다. 묵직하고 포근하게 중심을 잡아주는 통기타의 울림과 그 위를 자유롭게 날아다니는 플룻의 선율은 완벽한 하모니를 이루었다.뒤이어 최근 음원 차트를 휩쓴 드라마 OST '흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야'의 전주가 흘러나오자, 현장의 젊은 세대와 아이들이 환호성을 질렀다. 통기타 특유의 경쾌한 리듬 스트로크와 감성적인 보컬이 더해져 바라보는 이들은 감성에 젖어 들었다. 뒤이어 감성 밴드 네드(Nerd)의 '좋은밤 좋은꿈'과 영화 <원스(Once)>의 삽입곡으로 유명한 'Falling slowly'가 연주되며 무대는 다시 한번 깊은 감성의 영역으로 진입했다. 감미로운 아르페지오 선율이 잔잔한 호수 표면에 반사되듯 관객들의 마음을 어루만졌다.분위기가 무르익으며, '호반선율 통기타동호회' 강사인 박성태 키타리스트는 잔나비의 '가을밤에 든 생각'을 연주하여 관객들과 호흡을 맞추었다. 뒤이어 선보인 퓨전 국악 가락인 '산도깨비', '성주풀이'는 경쾌한 음악으로 분위기를 최고조로 이끌었다. 전통적인 국악 멜로디가 통기타의 모던한 코드 진행과 만나 색다른 매력을 발산했다. 관객들은 자리에서 일어나 무대를 즐겼고, 수변 쉼터는 성별과 세대를 초월한 축제의 장으로 변모했다.공연의 말미에 전인권의 '걱정말아요 그대'와 최근 SNS에서 큰 사랑을 받은 '나는 반딧불'이 연주될 때는 관객들이 일제히 스마트폰 플래시를 켜고 흔드는 장관이 연출되기도 했다.호수공원의 탁 트인 전경과 가을바람, 그리고 악기가 만들어내는 앙상블은 현장에 있던 모든 이들에게 잊지 못할 감동을 선사했다. 마지막 연주가 끝나자, 관객석에서 앙코르 요청과 뜨거운 기립박수가 이어졌다.이번 공연을 성공적으로 이끈 '호반선율' 통기타 동호회 강기주 회장은 인터뷰에서 소회를 밝혔다. 그는 "회원들 모두 평범한 직장인이자 가정주부여서 생업과 가사를 병행하며 매주 저녁 시간을 쪼개 연습을 이어왔다"라며 "처음에는 코드를 잡는 것조차 서툴렀던 회원들이 손가락에 굳은살이 박이도록 연습한 결과로 오늘 이렇게 멋진 무대를 시민들 앞에 선보일 수 있게 되어 눈물이 난다"고 전했다.행사에 참여한 강경화 회원은 "준비 과정에서 무대 장비나 장소 섭외 등 어려운 점도 많았지만, 서로 격려하며 극복했다"며, "우리 동네 주민들뿐만 아니라 광교호수공원을 찾아주신 시민들께서 따뜻한 미소와 큰 박수로 화답해 오히려 저희가 더 많은 에너지를 얻었다"고 말했다.일상의 시름 잊게 해준 최고의 선물, 시민들의 찬사 이어져가족과 함께 주말 나들이를 나왔다가 공연을 관람하게 된 주민 송경혜씨는 "주말을 맞아 아이들과 호수공원을 찾았는데, 가을 향기가 물씬 풍기는 야외에서 이런 수준 높은 음악회를 무료로 즐길 수 있어 선물을 받은 기분"이라며 "특히 마지막에 플룻과 통기타가 협연한 '10월의 어느 멋진 날에'를 들을 때는 가슴이 뭉클해졌다"고 극찬했다.또 다른 주민 이현재 씨는 "클래식 곡부터 최신 가요, 국악까지 다채롭게 구성되어 지루할 틈이 없었다"며, "아마추어 동호회라는 말을 듣고 놀랐다. 프로 못지않은 열정과 연주 실력으로 깊어 가는 가을밤의 낭만을 만끽했다"고 소감을 전했다.이번 '호반선율 가을 버스킹' 지역 주민들이 자발적으로 문화 예술 주체가 되어 이웃과 소통하고 도시 고유의 문화적 정취를 풍요롭게 만든 모범적인 사례로 되었다. 이번 버스킹은 광교호수공원을 찾은 시민들의 마음속에 오래도록 기억될 '어느 멋진 날'로 남게 되었다.