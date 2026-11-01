"실패한 인생은 없다" KAIST의 특별한 실험 눈길

큰사진보기 ▲KAIST 실패학회 안내2026 KAIST 실패학회 행사가 11월 4일(수)부터 11월 13일(금)까지 열린다. KAIST 구성원들의 다양한 실패이야기를 나누는 실패공유 및 교류행사, 초청강연, 2036 AI 미래 실패시나리오 전시에 이르기까지 다채로운 행사가 준비됐다. ⓒ KAIST 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 공감신문에도 실립니다.

사업이 망했다. 퇴직금이 사라졌다. 빚만 남았다. 자녀 교육에 정성을 쏟았지만 결과는 기대와 달랐다. 건강을 잃고 병원을 오간다. 사람들과 다투고 법정에 서기도 한다. 누구에게나 일어날 수 있는 일이다. 실패는 아프다. 돈보다 자존심이 더 아플 때도 있다.실패를 자랑하라는 대학이 있다. 카이스트(KAIST)다. 오는 4일부터 13일까지 '미래와 실패'를 주제로 제4회 실패학회를 연다. 학생들이 연구와 학업, 일상에서 겪은 실패를 공개한다. '망한과제 자랑대회'도 마련했다. 실패한 과제를 사진과 영상으로 소개하고 관람객 투표로 상도 준다. 성공한 결과가 아니라 실패한 과정에 주목하는 행사다.KAIST의 실험은 연구실 밖에서도 통할 수 있다. 우리 인생에도 실패학회가 필요하다. 사업과 자녀 교육, 건강과 인간관계에서 겪은 좌절을 숨기기보다 돌아보자는 것이다. 실패를 기록하고 교훈을 나누면 같은 실수를 줄일 수 있다. 누군가에게는 다시 시작할 용기도 된다.사람들은 실패를 숨긴다. 사업에 실패하면 무능하다는 말을 들을까 두렵다. 자녀가 기대한 길을 가지 못하면 부모 노릇을 잘못했다고 자책한다. 이혼이나 소송을 겪으면 사람들의 시선부터 걱정한다. 실패한 사건 하나가 인생 전체를 덮어버린다.그러나 사업에 실패했다고 인생까지 실패한 것은 아니다. 자녀가 부모의 기대와 다른 길을 택했다고 교육이 실패한 것도 아니다. 병에 걸렸다고 건강관리를 소홀히 했다는 뜻도 아니다. 잘못한 일은 책임져야 한다. 그렇다고 자신을 평생 벌줄 필요는 없다.실패에서 얻는 교훈은 구체적이어야 한다. 사업이 무너졌다면 무엇을 잘못 계산했는지 살펴야 한다. 자녀와 멀어졌다면 무엇을 강요했는지 돌아봐야 한다. 건강이 나빠졌다면 바꿀 수 있는 생활습관부터 찾아야 한다. 인간관계가 깨졌다면 상대의 잘못과 자신의 책임을 구분해야 한다.법적·도덕적 실패도 마찬가지다. 계약서를 제대로 읽지 않았다면 다음에는 확인해야 한다. 남에게 상처를 줬다면 사과하고 바로 잡아야 한다. 억울한 일을 당했다면 증거를 모으고 도움을 구해야 한다. 후회만으로 달라지는 것은 없다. 교훈은 다음 행동으로 이어져야 한다.회복탄력성은 넘어지지 않는 능력이 아니다. 넘어진 뒤 현실을 받아들이고 다시 살아갈 방법을 찾는 힘이다. 아픔을 참는 것만으로 강해지는 것은 아니다. 도움을 청하고, 생각을 바꾸고, 작은 행동을 시작할 때 회복의 길이 열린다.실패를 말하거나 글로 쓰는 것도 한 방법이다. 무슨 일이 있었는지, 무엇이 가장 아팠는지, 무엇을 배웠는지 기록해 보자. 믿을 만한 사람과 나누면 다른 시각도 얻을 수 있다. 다만 모든 상처를 공개할 필요는 없다. 가족의 사생활과 법적 분쟁은 신중해야 한다. 중요한 것은 공개가 아니라 성찰이다.우리 사회에는 성공한 사람의 이야기가 넘친다. 큰돈을 번 사업가, 명문대에 진학한 자녀, 건강하게 장수한 사람에게 박수를 보낸다. 반면 실패한 사람은 입을 닫는다. 그러나 실패한 사람의 경험에도 값진 정보가 있다. 무엇을 피해야 하는지, 어려울 때 누구에게 도움을 청해야 하는지 알려줄 수 있다.모든 실패가 성공으로 바뀌지는 않는다. 잃은 돈을 되찾지 못할 수도 있다. 끊어진 관계가 돌아오지 않을 수도 있다. 그래도 삶은 계속된다. 손실을 줄이고, 관계를 새로 맺고, 달라진 현실에 맞춰 살아갈 수 있다. 그것도 회복이다.KAIST는 실패한 과제를 전시장에 내놓는다. 우리도 마음속에 묻어둔 실패를 꺼내 살펴볼 때다. 남에게 보여주기 어렵다면 혼자 기록해도 좋다. 후회할 일 하나에서 배울 점 하나를 찾자. 그리고 오늘 바꿀 수 있는 일부터 시작하자. 실패한 일이 있다고 실패한 인생이 되는 것은 아니기 때문이다.