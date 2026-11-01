생태학자에서 화가로, 송명규작가의 초록빛 시선

큰사진보기 ▲송명규 작가 개인전송명규작가 개인전 엽서 ⓒ 김충중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오죽헌에서송명규작가님 오죽헌에서 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲송명규작가 개인전송명규작가 개인전 작품 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲송명규작가 개인전송명규작가개인전 관아갤러리 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲송명규작가개인전송명규작가 개인전 모습 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲송명규작가 개인전송명규작가 개인전 자연에는 낭비가 없다 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲송명규작가 개인전송명규작가 개인전 작품 ⓒ 김충중 관련사진보기

수십년간 환경과 생태를 연구하고 가르쳐 온 학자에서, 이제는 캔버스 위에 자연의 생명력을 불어넣는 생태 미술가로 변신한 송명규 작가의 개인전이 충주에서 개최되었다.이번 개인전 그의 작품 세계는 단순한 풍경의 재현을 넘어, 오늘날 위기에 처한 지구 생태계에 대한 깊은 성찰과 경고, 그리고 자연을 향한 경외의 메시지를 담고 있다.송명규 작가는 서울대학교 대학원 환경 계획학과를 졸업하고 단국대학교 사회과학대학 교수로서 37년간 환경철학 및 생태 문제를 연구해 온 행정학 박사이자 환경학자이다.그는 <현대 생태사상의 이해>, <후투티를 기다리며>, <금낭화를 심으며> 등 다수의 생태 수필집과 저서를 펴냈으며, 알도 레오폴드의 <모래 군의 열두 달> 등을 번역하는 등 평생을 자연과 인간의 공존을 고민해 왔다.2025년 교수직에서 은퇴한 그는 본격적으로 미술에 입문하여, 짧은 기간임에도 불구하고 대한민국 미술대전(2024 특선), 신사임당미술대전(2024 입선, 2025 우수상, 2026 특선), 대한민국수채화공모대전(최우수상 등)에서 다수 입상하며 화가로서의 탄탄한 역량을 입증해오고 있다. 현재는 괴산미술협회, 차차동인회(충주) 등의 회원으로 활동하며 활발한 창작 활동을 이어가는 중이다.송 작가의 그림 세계를 관통하는 핵심 주제는 '지속가능성'과 '생명 중심적 사고'이다. 그는 저서의 서문을 통해 인류가 지구의 자원을 과소비하며 생태계를 위협하는 현실을 날카롭게 지적한다.지구가 재생할 수 있는 총량을 넘어선 인간의 탐욕은 결국 후손의 복지를 약탈하는 행위이며, 지금은 물질적 풍요보다 자연의 풍성함과 아름다움에 대한 '정신적·정서적 풍요'를 회복해야 할 때라고 역설한다.이번 전시에서 선보인 작품들은 이러한 작가의 철학이 고스란히 시각화된 결과물이다.작품속에서 표현된 대나무 숲과 연잎, 작품하나 하나의 세밀한 묘사는 자연의 화려한 환희뿐만 아니라 생로병사의 순환, 그리고 그 안에서 뿜어져 나오는 끈질긴 생명력을 생생하게 전한다.화면을 가득 채운 초록의 싱그러움과 깊은 어둠 속의 대비는 자연이 인간에게 건네는 무언의 경고이자 위로로 다가온다.송명규 작가는인간이 지구의 주인이 아니며 수백만 종의 동식물과 함께 살아가야 할 보금자리임을 강조한다. 붓질은 결국 자연을 조상으로부터 물려받은 것이 아니라 "후손들에게 빌려 쓰는 것"이라는 겸허한 깨달음을 우리에게 일깨워준다.이번 충주 개인전(자연에는 낭비가 없다.) 관람객들에게 시각적인 아름다움을 선사하는 것을 넘어, 우리가 디딤돌 삼고 있는 지구의 생태적 가치를 되새기고 자연과 교감하는 깊은 울림의 장이 되고 있다.전시는 오는 6일까지 충주 관아갤러리에서, 그리고 7일부터 14일까지는 괴산 와유아트센터 2층 전시실에서 관람할 수 있다.