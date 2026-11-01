15년 세탁기와의 작별, '구독'이라는 낯선 세상과의 만남

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'세탁기를 바꿀까? 그러면 탱크 소리도 안 나고 냄새도 안 날 텐데.'

'아니야. 아직 새로 살 형편이 안 돼. 조금만 더 쓰자.'

큰사진보기 ▲서울 시내 대형마트 가전제품 판매대 모습 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"고객님, 가전 구독 상담 센터입니다. 무엇을 도와드릴까요?"

"네, 일체형 세탁기를 구독하고 싶은데 어떤 제품을 골라야 할지, 이용 방법은 어떻게 되는지 잘 몰라서요."

"그동안 나를 대신해 빨래해주느라 고생했어. 고마워, 세탁기야."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나는 물건을 잘 버리지 못하는 사람이다. 쓸만한데 버린다는 것은 잘 용납되지 않는 편이다. 돈이 많고 적음을 떠나 '버림'이라는 것에 대해 신중하게 생각한다. 옷이 뜯어지면 기워입고 헤져서 입지 못할 지경이 되어야만 분리수거함에 넣는다. 그래도 멀쩡한 옷을 버려야 하는 일도 있다. 그건 바로 내 몸이 커져서 옷이 안 맞을 때다. 그럴 땐 무료나눔을 하거나 의류수거함에 내놓는다.양말도 꿰매 신었는데 요즘은 그것도 잘 못 한다. 돋보기를 껴도 바늘구멍이 보이질 않으니 그건 일찌감치 포기했다. 대신 같은 양말을 여러 켤레 사서 구멍 난 양말만 버리고 짝을 맞춰 신는다. 그릇도 마찬가지다. 깨지지 않고선 버리는 일이 없다.그러다 보니 우리 집에 있는 물건들은 죄다 오래된 것이 많다. 그중에서도 가전제품은 그야말로 골동품이다. 에어컨은 사용한 지 20년이 되었고 TV와 세탁기, 김치냉장고는 15년이 되었다. 요즘 가전처럼 알록달록하거나 세련되진 않았지만, 묵묵히 제 자리를 지켜온 반려 가전들이다. 지금까지 아무 문제 없이 잘 돌아가니 그냥 매일 같이 밥 먹는 식구 같다.아무리 친밀한 가족도 서로 달래주고 안아주어야 좋은 관계를 유지하는 것처럼 가전제품도 마찬가지다. 쓸 때마다 어루만져주며 내가 편하게 사는 건 다 너희들 덕분이라고 넙죽 감사 인사를 한다. 그래서인지 몰라도 노령인데도 아프지 않고 튼튼하게 곁을 지켜주는 것 같다.1년 전쯤이었나. 잘 돌아가던 세탁기가 어느 날부터 탈수할 때마다 탱크가 지나가는 것 같은 소리를 냈다. 처음엔 세탁기가 터져 뚜껑이 날아오면 어쩌지 걱정되어 가슴이 조마조마했다. 소리가 얼마나 큰지 베란다 문을 닫아놓아도 소음이 다 들릴 지경이었다. 세탁기를 바꾸고 싶었지만, 집안 형편이 그러하질 못했다. 형편에 맞춰 사는 건 이미 통달한 삶이라 탱크 소리가 나도 세탁만 되면 좋겠다는 마음이었다.그나마 탱크 소리는 참을 수 있었지만 다른 복병은 바로 냄새였다. 탈수까지 마친 세탁물을 널려고 보면 옷에서 스멀스멀 '쉰내'가 올라왔다. 세제나 섬유 린스가 문제인가 싶어 바꿔보기도 했지만 달라지지 않았다. 그러다 생각해 낸 것이 세탁조 청소였다. 세탁조 전용 세제를 사서 한 달에 두세 번 정도 청소하니 그나마 괜찮아졌다. 그래도 가끔 냄새를 폴폴 풍길 때마다 1990년대에 방송했던 MBC 예능 프로그램 <일요일 일요일 밤에>의 코너 <인생극장> '그래, 결심했어!' 처럼 두 마음이 자주 다투었다.결국, 두 번째 마음이 이겨 세탁기를 바꾸지 못하고 탱크 소리와 냄새를 감내하며 일 년을 더 버텼다. 그러던 지난 28일이었다. 세탁이 끝났다는 알림음을 듣고 빨래를 꺼내려고 세탁기 문을 열었다가 깜짝 놀라 뒤로 나자빠질 뻔했다. 매캐한 냄새와 함께 세탁기 안에서 연기가 풀풀 나는 것이 아닌가. 불이라도 난 줄 알고 가슴이 철렁 내려앉았다. 모터가 탔을 가능성이 컸다. 타는 냄새가 역겨워 서둘러 온 집안의 창문을 열어젖혔다. 연기가 다 빠진 후 빨래를 꺼내보니 옷에도 매캐한 냄새가 가득 묻어있었다. 나중에 다시 빨 요량으로 건조대에 널었지만, 마음이 불안해졌다.그때 퍼뜩 생각나는 카톡 창이 하나 있었다. 우리 집은 정수기 필터를 교체해주는 케어 서비스를 받고 있다. 어느 날 스마트폰 알림창으로 가전 구독 광고를 보내주었다. 평소에 쇼핑에도 관심 없는 데다가 필요치 않은 물건은 광고조차 보지 않기 때문에 그냥 흘려보냈다. 목마른 놈이 우물 판다고 하지 않는가. 세탁기가 고장 났으니 알아보자는 마음으로 창을 열었다.요즘 TV에서 가전제품도 구독하는 시대라는 광고를 몇 번 봤다. 그런데 그게 무엇을 말하는 건지 볼 때마다 의뭉스러웠다. 이제 더 미룰 일도 아니고 흘려보낼 일도 아니라 카톡 창의 가전 구독 홈페이지에 들어갔다. 제품 구매와 구독 선택지가 있었다. 나도 이제 남들처럼 건조기를 들이고 싶었다. 집이 좁아서 '세탁기 따로 건조기 따로'를 들일 수 없어 아쉬워하던 중 일체형을 발견했다. 하지만 가격이 만만찮았다. 수백만 원 되는 세탁기를 덜렁 살 수는 없었다. 12개월 무이자로 산다고 가정해도 월 수십만 원 이상은 나가야 하니 고민이 깊어졌다.가전 구독은 계약한 동안 매달 구독료를 내고 정기적인 관리 서비스를 받는 방식이었다. 무엇보다 목돈이 나가지 않는다는 점이 마음에 끌렸다. 그래도 도통 어떻게 하는지 알 수가 없어 머리가 지끈거렸다. 도움을 청하기 위해 상담 예약을 했다.상담사는 친절하게 구독의 장점과 이용 방법을 차근차근 설명해 주었다.상담을 통해 나에게 꼭 맞는 조건으로 제품을 선택했다. 여러 가지 혜택까지 더하니 생각했던 것보다 훨씬 부담 없는 금액으로 세탁기를 장만할 수 있었다. 게다가 전문 케어까지 해 준다니 뭔가 모르게 든든했다. 계약이 끝나면 내 소유가 되는 점도 목돈 지출이 부담스러운 우리 같은 서민들에겐 새로운 선택지가 되어준 셈이다.배송도 하루 만에 해 주어서 금요일인 10월 30일 오전에 설치했다. 오래 기다릴 줄 알았는데 빨리 설치되어 한시름 놓았다. 산더미처럼 쌓인 빨래도 걱정 없었다. 끙끙거리며 정든 세탁기를 수거해가는 기사님 곁으로 다가갔다. 원래 하얗던 아이가 세월의 풍파를 이기지 못하고 누르스름하게 변한 세탁기를 보니 안쓰러웠다. 식구들의 땀에 젖은 옷가지들을 군소리 없이 깨끗하게 빨아주던 녀석이었다.15년 동안 아프지 않고 자기 몫을 다한 세탁기에 대한 나의 마지막 예우였다.까만색 새 세탁기가 들어서자 베란다가 훤해졌다. 반짝반짝 번쩍번쩍. 이제 비가 오는 궂은 날씨도, 기온이 떨어지는 겨울 날씨도 문제없다. 우리 집도 축축한 빨래를 건조대에 널 필요 없이 뽀송뽀송한 빨래가 바로 옷장으로 들어갈 거를 생각하니 기분마저 뽀송뽀송해졌다. 냄새 나는 옷을 안 입어도 되니 사람들 옆에 당당히 설 수도 있겠다 싶으니 어깨가 쫙 펴졌다.설치가 끝나자마자 기사님께 설명 들은 대로 전원 버튼을 꾹 눌렀다. 소음 하나 없이 세탁부터 건조까지 일사천리다. 세탁기에서 꺼낸 옷들에서 향기가 폴폴 났다. 내친김에 이불 털기도 해 봤다. 먼지와 고양이 털이 먼지 통에 쌓였고 이불은 뽀송뽀송했다. 이거야말로 신세계였다. 그래도 가끔 탱크 소리가 그리워질까?평생 물건을 아끼고 고쳐 쓰던 내게 매달 돈을 내고 빌려 쓰는 '구독'이라는 세상은 낯설면서도 고마운 변화였다.