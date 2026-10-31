"환대 안 바랐지만" 480km 걸어 청와대 닿은 '희망뚜벅이'

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원과 세종호텔 해고노동자 고진수, 허지희, 김란희씨를 비롯한 참석자들이 31일 오후 서울 종로구 청와대 앞에 도착해 해고자 복직을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원과 참석자들이 31일 오후 서울 종로구 청와대 앞에 도착해 이재명 대통령과의 면담이 거부된 데 대해 항의하며 해고자 복직을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 세종호텔 해고노동자 고진수, 허지희, 김란희씨와 참가자들이 31일 오후 서울 중구 세종호텔 앞을 지나 청와대를 향해 행진하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 31일 오후 서울 중구 세종호텔 앞에 도착해 마중 나온 시민들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 31일 오후 서울 중구 세종호텔 앞에 도착해 마중 나온 시민들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 세종호텔 해고노동자 고진수, 허지희, 김란희씨와 참가자들이 31일 오후 서울 중구 세종호텔 앞을 지나 청와대를 향해 행진하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 세종호텔 해고노동자 고진수, 허지희, 김란희씨와 참가자들이 31일 오후 서울 중구 세종호텔 앞을 지나 청와대를 향해 행진하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원과 세종호텔 해고노동자 고진수, 허지희, 김란희씨가 31일 오후 서울 중구 세종호텔 앞에 도착해 세종대학교의 명예이사장 주명건씨와 아들 주대성씨를 규탄하며 유리문에 항의 스티커를 붙이고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 노동자들이 31일 오후 서울 중구 세종호텔 앞에 도착해 세종대학교의 명예이사장 주명건씨와 아들 주대성씨를 규탄하며 유리문에 항의 스티커를 붙이고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원, 세종호텔 해고노동자 고진수, 허지희, 김란희씨를 비롯한 참석자들이 31일 오후 서울 종로구 청와대 앞에 도착해 해고노동자 복직을 염원하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 해고노동자 복직을 촉구하며 부산에서 출발해 서울 청와대까지 '희망뚜벅이' 도보 행진에 나선 세종호텔 해고노동자 고진수가 31일 오후 서울 종로구 청와대 앞에 도착해 박승렬 한국기독교교회협의회 총무로부터 격려와 응원을 받고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

세종호텔 해고노동자들의 복직을 염원하며 480km를 걸은 '희망뚜벅이'가 31일 오후 끝내 서울 청와대 앞에 다다랐다.200여 명의 시민은 이날 오전 11시 서울 남태령역을 시작으로 명동 세종호텔을 지나 오후 4시 50분 청와대 앞 효자로에 도착했다.지난 9월 28일 경남 양산시 호포역서 출발해 34일 간 밀양 삼량진역, 구미역, 세종시, 평택역 등을 거쳐 두 발로만 걷는 먼 길이었다.세종호텔에서 20년 간 일식 요리사로 일하다 해고된 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부 지부장은 이날 '해고는 살인'이라는 문구가 적힌 일식 요리사 모자를 쓰고 깃발을 든 채 세종호텔을 지나 청와대 앞에 도착했다. 세종호텔 해고노동자들은 깃발을 흔들면서 선두에 섰다.김진숙 민주노총 부산본부 지도위원 또한 한진중공업 작업복을 입은 채였다. 김 지도위원 또한 해고노동자로 1986년 노조 활동을 이유로 한진중공업에서 해고돼 복직 투쟁을 하다 37년 만인 지난 2022년 복직했다.세종호텔은 코로나19 시기인 2021년 경영난을 이유로 고 지부장을 비롯해 지부 조합원 12명을 정리해고했다. 이들은 정리해고가 민주노총 조합원만 콕 집어 해고한 이른바 '표적 해고'라 판단해 복직 투쟁에 돌입했다. 그러나 복직의 실마리가 될 노사 간 교섭은 지난 1월 이후로 멈춘 상태다. 현재 해고노동자 6명이 남아 투쟁을 이어가고 있다.그러나 480km의 먼 길을 걸은 건 세종호텔 해고노동자들만이 아니었다. 한때 해고노동자였던 이들, 참사와 산재 피해 유가족들, 이랜드노동조합, 민주일반노동조합 카라지회, 금속노조 리노공업지회 등 사측과 투쟁 중인 노조 조합원들 역시 이들과 함께 걸었다.고 지부장은 '희망뚜벅이'를 마친 뒤 청와대 앞에서 "희망뚜벅이는 투쟁을 목적으로 시작한 길이었지만 내게는 날마다 '희망'을 제대로 안고 가는 날들의 연속이었다"고 밝혔다. 그는 "자칭 소년공이라는 이재명 대통령도 우리의 희망이 아니었다, 서로가 서로의 희망이 돼주었음을 한 달 간 걸으면서 확인했다"고 말했다.'희망뚜벅이'를 제안했던 김진숙 지도위원은 자필로 적은 발언문을 들고 "내 생애 마지막이 될 희망뚜벅이를 마쳤다"고 입을 뗐다. 그는 한진중공업 해고자 복직을 위해 고공농성을 하던 당시 "간절한 마음이 이어져 지역, 업종, 존재를 뛰어넘은 '희망버스'가 만들어졌고, 나는 살아서 내려왔다"며 "수많은 사람들의 간절한 발걸음, 애절한 바람들(처럼) 나는 어떤 이론보다 사람의 진실을 믿는 편이다"라고 말했다.김 지도위원은 "민주노조 조합원이었다는 이유로 (이들이) 해고당했다는 이야기를 듣고 억장이 무너졌다. 그 모든 아픔을 끌어안고 336일 고공농성, 구속, 옥중 단식, 지금도 이어지는 재판까지 고진수 동지는 얼마나 힘드신가"라고 말하며 눈물을 보였다. 그러면서 "(해고자인) 김란희의 30년, 허지희의 29년, 고진수의 20년은 어디로 간 건가? 나는 그들의 30년, 29년, 20년을 내 힘을 다해 되찾아주고 싶었다"고 했다.당초 이들은 '희망뚜벅이'가 청와대에 도착할 것으로 예정된 날 이재명 대통령에게 만나달라고 요구했으나, 면담은 끝내 성사되지 않았다. 이들은 "이재명 대통령은 어렵고, 사회수석도 일정이 안 되고, 대신 노동비서관이 면담 가능하다고 알려왔다"며 "환대까지는 바라지도 않는다. 480km를 걸어온 노동자에게 따뜻한 물 한 잔이라도 내놓고, 얘기를 경청하는 정도는 보여야 하는 것 아닌가"라고 비판했다.이청우 세종호텔 공대위 공동집행위원장 또한 "이재명 당시 더불어민주당 대표가 세종호텔 해고노동자를 만나 수첩에 조합원 전화번호를 적었다"며 "지금까지 감감무소식이고 오늘 면담도 이뤄지지 않았다"고 밝혔다. 그러면서 "이재명 대통령이 만난 세종호텔 해고노동자는 단순히 한 명이 아니었다. 복직을 염원한 노동자 시민들도 대통령을 통해서 만난 것"이라고 꼬집었다.해고자인 김란희씨는 "싸울수록 해고의 부당함을 알기에 싸움을 더 멈출 수 없었다"며 "(희망뚜벅이를 시작했을 때) 많이 두려웠지만 마지막날까지 뚜벅뚜벅 걸어 청와대 앞에 섰다. 이건 기적"이라고 말했다. 김씨는 "여기까지 오는 동안 해고를 철회하겠다는 소식을 듣지는 못했지만 (여기까지 온 건) 함께 계셨기에 가능한 일"이라고 했다.시민들은 세종호텔을 지나면서 정문에 '세종호텔 정리해고 지금당장 해결하라'는 내용의 스티커를 여러 장 부착하는 퍼포먼스도 이어갔다. 일부 시민들은 '희망뚜벅이' 대열을 보고 중간에 합류하기도 했다. 경기도 평택시에서 왔다는 강정주(42)씨는 "열심히 일한 노동자들이 아무런 잘못도 없이 해고돼 너무 오랜 세월 길에 계시지 않나. 이제는 일터로 돌아가셨으면 좋겠다는 마음으로 몇 달 간 걸어오시는 걸 보고 집에서 왔다"고 전했다.10·29 이태원 참사 유가족인 고 신애진님 아버지인 신정섭씨도 '희망뚜벅이'에 5일을 합류해 길을 걸었다. 신씨는 "국민주권정부라면 나와서 해결하라"라며 "정부가 지켜주지 않았던 내 아이는 돌아올 수 없지만 세종호텔 해고노동자들이 일터로 돌아가는 모습은 반드시 봐야겠다. 우리의 연대는 끝나지 않는다"고 밝혔다.