남북이 닫은 대화의 문, 스위스가 다시 열었다

큰사진보기 ▲최선희 북한 외무상과 스위스 외무상 사이의 회담이 지난 30일 평양의사당에서 진행되었다고 조선중앙통신이 10월 31일 보도했다. 2026.10.31 ⓒ 평양 조선중앙통신/연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 <판문점에서 금강산까지> 저자이다.

남북 간 대화가 끊긴 상황에서 스위스가 평양에 외교적 소통 창구를 다시 열었다. 이그나치오 카시스 스위스 외무장관이 10월 29일부터 이틀간 북한을 방문해 최선희 외무상과 회담하고, 평양 외교사무소 공식 재개 행사에 참석했다. 이어 30일에는 한국을 찾아 위성락 국가안보실장과 정연두 외교부 외교전략정보본부장을 만나 방북 결과를 설명했다.이번 방문에서 주목할 대목은 단순한 외교사무소 개설이 아니다. 북한과 직접 대화할 수 있는 상설 외교 채널이 복원됐다는 점이다. 남북관계가 사실상 단절되고 북미 대화도 진전을 보이지 않는 상황에서 스위스가 평양과 서울을 잇는 외교적 접촉을 이어갔다는 사실은 의미가 있다.평양에 다시 열린 외교 창구스위스는 1974년 북한과 외교관계를 수립했다. 1997년부터 평양에서 인도적 협력사무소를 운영했지만 코로나19 확산으로 2020년 현지 직원을 철수하고 사무소 운영을 중단했다. 이번에 재개된 사무소는 과거의 인도적 협력사무소와 달리 정치·외교적 대화를 강화하기 위한 공식 외교 거점이다.카시스 장관은 최선희 외무상과 만나 외교사무소 재개뿐 아니라 양국 정치관계 정상화와 정치적 대화 재개 방안을 논의했다고 밝혔다. 조용원 노동당 비서와도 면담했다. 한반도와 유라시아 지역의 안보 문제도 협의했다.다만 이번 사무소가 북한 주재 스위스대사관으로 격상된 것은 아니다. 베이징 주재 스위스대사관의 관할 아래 운영되며, 북한과의 직접 소통을 강화하는 역할을 맡는다. 스위스는 대북 제재를 이행하면서도 외교적 대화의 통로를 유지하겠다는 입장이다.스위스가 한반도와 맺어온 인연도 눈여겨볼 필요가 있다. 1953년 정전협정 체결 이후 중립국감독위원회에 참여해 판문점에서 정전협정 이행을 감시해 왔다. 북한과 정치적 대화를 이어온 경험도 있다. 2003년 이후 양국 간 정례적인 정치대화가 진행됐으며, 이번 외무장관의 방북은 2003년 이후 스위스 연방정부 각료의 첫 북한 방문이다.이런 배경을 고려하면 스위스의 평양 외교사무소 재개는 단순한 양자 외교의 복원을 넘어 한반도에서 대화의 접점을 유지하려는 움직임으로 볼 수 있다.더 주목할 것은 카시스 장관이 북한 방문 직후 한국을 찾았다는 점이다. 위성락 국가안보실장은 카시스 장관으로부터 방북 결과를 설명받았다. 양측은 한반도의 평화와 안정을 위해 대화와 외교적 노력이 필요하다는 데 의견을 같이하고 관련 사안에 대한 소통을 이어가기로 했다.우리 정부도 스위스의 평양 외교사무소 재개에 관심을 표명했다. 북한과의 소통과 관여를 확대하는 데 긍정적으로 기여하기를 기대한다는 입장도 전달했다. 스위스의 움직임을 단순히 지켜보는 데 그치지 않고 외교적 접촉면을 넓히는 계기로 삼으려는 것이다.물론 스위스가 당장 남북관계나 북미관계의 중재자로 나설 수 있다고 기대하기는 어렵다. 북한이 남북관계를 적대적 두 국가 관계로 규정하고 대남 대화에 선을 긋는 상황에서 제3국의 외교 채널만으로 남북 대화가 재개될 수는 없다. 스위스의 중립적 지위와 한반도 경험이 곧바로 중재 능력을 보장하는 것도 아니다.그러나 대화가 막혀 있을수록 소통 채널의 가치는 커진다. 북한의 입장을 직접 듣고 국제사회와 공유할 수 있는 통로가 있다는 것만으로도 오해와 오판을 줄이고 외교적 접촉의 여지를 남길 수 있다. 인도적 지원과 이산가족 문제, 보건·재난 협력처럼 정치·군사적 대립과 별도로 논의할 수 있는 분야에서도 이런 소통 창구는 의미가 있다.우리 정부가 할 일은 분명하다. 스위스의 외교 활동을 존중하면서 방북 결과를 지속적으로 공유하고, 한반도 긴장 완화와 대화 재개에 도움이 되는 의제를 함께 모색해야 한다. 특히 남북 간 직접 소통이 어려운 상황에서 제3국을 통한 간접적인 의견 교환과 인도적 협력 가능성을 검토할 필요가 있다.남북관계의 주체는 결국 남북 당국이다. 제3국이 대신 대화할 수는 없다. 그렇지만 대화가 다시 시작될 수 있도록 외부의 통로를 활용하는 것은 우리 정부가 해야 할 외교적 과제다.스위스가 평양에 외교사무소를 다시 열었다. 이제 중요한 것은 그 문이 북한과 스위스만의 소통 창구에 머물지 않도록 하는 일이다. 닫힌 남북 대화의 문을 다시 열기 위해서는 직접 대화의 노력과 함께 제3국의 외교적 통로를 활용하는 지혜도 필요하다.