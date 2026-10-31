빅테크는 투자하는데, 삼전·닉스 주가는 왜 떨어질까

큰사진보기 ▲SK하이닉스의 최근 3개월 주가 흐름. 마지막 표시가격은 2026년 10월 30일 애프터마켓 기준이다. ⓒ 네이버페이 증권 화면 갈무리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 Substack에도 실립니다.덧붙이는 글 | 이 글은 2026년 10월 31일까지 확인한 기업 발표·공시와 증권사 보고서를 바탕으로 작성한 개인의 분석이며 투자 권유가 아닙니다. 예상 PER과 이익 감소 가정에 따른 계산은 미래 실적이나 주가를 예측한 값이 아닙니다.

빅테크가 투자를 계속한다면 삼성전자와 SK하이닉스에는 좋은 일일 텐데, 왜 주가는 떨어질까.개인투자자로서 먼저 풀고 싶은 질문이었다. 기업의 실적과 투자계획을 보고 기대했지만, 주가가 떨어지자 내 판단부터 돌아보게 됐다. 무엇을 놓쳤을까. 시장이 미래의 위험을 먼저 보고 있는 것일까. 아니면 걱정이 지나치게 가격에 반영된 것일까.주가가 내렸다는 사실만으로 투자 판단이 틀렸다고 결론 내릴 수는 없다. 그렇다고 대규모 투자가 이어진다는 이유만으로 시장이 잘못됐다고 단정할 수도 없다. 주가는 지금의 실적뿐 아니라 앞으로 벌어들일 이익과 그 이익이 지속될 가능성을 함께 평가하기 때문이다.기업의 실적 발표와 공시, 증권사 보고서를 대조하면서 질문은 조금 달라졌다. 빅테크가 얼마를 쓰느냐를 넘어, 그 돈이 반도체 기업의 주문과 이익, 현금으로 얼마나 이어지느냐를 봐야 했다.현재 확인한 자료만으로 메모리 수요가 이미 무너졌다고 보기는 어렵다. 다만 높은 이익이 얼마나 오래 이어질지는 별도의 검증이 필요하다. 좋은 업황을 확인하는 일과 주가의 바닥을 확인하는 일은 같지 않았다.마이크로소프트의 올해 설비투자 전망은 4월 약 1900억달러에서 7월 약 1750억달러로, 10월에는 약 1700억달러로 낮아졌다. 숫자만 보면 연이은 투자 축소다. 그러나 두 차례 조정의 이유는 달랐다.7월 조정은 회계상 분류 변경의 영향이었다. 데이터센터와 사무용 건물의 예상 사용기간을 15년에서 25년으로 늘리면서, 향후 데이터센터 임차계약 일부가 설비투자에 포함되는 금융리스에서 포함되지 않는 운용리스로 바뀌게 됐다. 회사는 이 효과를 제외하면 투자계획에 변화가 없다고 설명했다.10월 조정은 외부업체가 제공할 연산용량의 인도가 늦어진 데 따른 것이었다. 일부 공급 일정이 2027회계연도 하반기, 달력으로는 2027년 1~6월로 넘어갔다. 이는 투자 집행 시점이 밀렸다는 설명이지, 특정 메모리 주문을 취소했다는 발표는 아니다.다른 빅테크가 일제히 투자 방향을 바꾼 것도 아니다. 아마존은 올해 현금 설비투자 전망 약 2200억달러를 유지했다. 메타는 연간 설비투자 전망의 하단을 높였다. 투자 지속을 긍정적으로 보는 판단에는 여전히 근거가 있다.그러나 이 총액을 그대로 삼성전자와 하이닉스의 매출로 옮겨 적을 수는 없다. 설비투자에는 서버와 메모리뿐 아니라 건물·전력설비 등이 포함되고, 회사마다 리스 집계 방식도 다르다. 투자금액이 늘어도 구매량이 증가한 것인지, 부품 가격이 오른 것인지 구분해야 한다.실제로 마이크로소프트는 최근 분기 설비투자의 약 4분의 3이 CPU·GPU 등 상대적으로 사용기간이 짧은 자산에 쓰였으며, 높아진 메모리와 저장장치 비용도 반영됐다고 설명했다.같은 수량을 더 비싸게 사는 것과 구매량 자체를 늘리는 것은 다르다. 투자계획이 있어도 설비가 제때 들어오지 않으면 가동과 매출 발생이 늦어진다. 투자 총액 다음에 품목과 물량, 가격과 납기를 읽어야 하는 이유다.반도체 기업의 실적에서도 영업이익 다음 장을 펼쳐야 했다. 삼성전자의 분기 영업현금흐름에서 현금으로 지출한 유형자산 취득액을 빼면, 2분기 약 91조 원에서 3분기 71조7000억 원으로 줄었다. 영업활동으로 들어온 현금이 감소한 가운데 설비 취득에 쓴 현금은 늘었다.하이닉스도 같은 방식으로 계산하면 약 55조 원에서 42조1000억 원으로 낮아졌다. 두 회사 모두 영업이익은 증가했지만, 영업으로 들어온 현금에서 설비 취득에 쓴 현금을 뺀 금액은 감소한 것이다. 이는 회사가 별도로 정의한 잉여현금흐름이 아닌 단순 비교 지표다.그렇다고 이를 곧바로 자금 위기로 읽을 수는 없다. 두 회사의 순현금은 오히려 늘었다. 이익과 현금의 차이에는 세금 납부, 결제 시차, 현금 유출입을 동반하지 않는 손익 등이 영향을 줄 수 있다. 각각의 요인이 얼마나 작용했는지는 추가 자료를 확인해야 한다.여기서 얻은 결론은 '실적이 좋아도 위험하다'가 아니다. 영업이익이 늘었다는 사실만으로 투자 판단을 끝낼 수 없다는 것이다. 번 돈이 얼마나 현금으로 들어오고, 그중 얼마를 다시 설비에 투입해야 하는지까지 살펴야 이익의 지속성을 판단할 수 있다.고객사에도 같은 질문이 적용된다. 지금 투자할 자금을 확보했는지에 더해, 투자한 설비에서 수익을 내며 다음 투자를 이어갈 수 있는지도 봐야 한다. 반도체 공급사의 호실적과 고객사의 투자금 회수 능력은 결국 연결돼 있다.주가가 싸졌다는 판단도 계산의 전제를 확인해야 했다. 10월 말 공개된 증권사 보고서의 2027년 주당순이익(EPS) 추정치에 10월 30일 한국거래소 정규장 종가를 적용했다. 삼성전자는 하나증권과 미래에셋증권, 하이닉스는 하나증권과 교보증권의 추정치를 각각 비교했다.이렇게 계산한 내년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 삼성전자 약 3.06~3.17배, 하이닉스 약 2.51~2.72배였다. 하나증권의 추정 주당순이익을 절반으로 낮추고 주가를 그대로 두면 각각 6.34배와 5.45배가 된다.이익 전망을 크게 낮춰도 이런 배수가 나온다는 점은 시장의 비관이 과도한지 따져볼 이유가 된다. 다만 개별 증권사의 추정치를 적용한 계산일 뿐, 시장 전체의 합의나 미래 이익을 검증한 결과는 아니다.PER은 주가를 주당순이익으로 나눈 값이다. 예상 이익이 클수록 낮아진다. 따라서 낮은 예상 PER을 볼 때는 주가가 얼마나 떨어졌는지만큼, 분모에 들어간 이익이 어떤 가정 위에 놓였는지 확인해야 한다.하나증권의 하이닉스 보고서는 내년 D램 출하량이 올해보다 27%, 연평균 판매가격은 33% 높아질 것으로 가정했다. 판매가격 증가율에는 올해 가격 상승이 내년 평균가격을 높이는 이월효과도 포함돼 있다. 올해 말 가격에서 다시 33%가 올라야 한다는 뜻은 아니다.핵심은 이런 가격과 출하량 전망이 실제로 실현되는지다. 예상한 만큼 팔지 못하거나 가격이 낮아지면 이익 추정치는 달라진다. 높은 이익을 내더라도 그 수준이 오래가지 못한다고 판단하면 시장은 같은 이익에 낮은 배수를 적용할 수 있다.빅테크 투자가 이어지는데도 주가가 약해질 수 있는 이유가 여기에 있다. 투자 지속은 수요를 뒷받침하지만, 예상한 이익의 크기와 지속기간까지 보장하지는 않는다. 다만 이 설명만으로 최근 주가 하락의 원인과 폭이 모두 정당화되는 것은 아니다.장기계약은 낙관론을 뒷받침하는 중요한 근거다. 하이닉스는 2027~2028년 생산능력의 절반 이상에 해당하는 물량을 장기계약으로 확보했다고 밝혔다. 고객과 합의한 가격 범위 안에서 시장 상황을 반영하는 구조도 설명했다. 앞으로의 매출을 모두 단기 주문에 의존하는 상황과는 다르다.마이크론 역시 고객의 구매의무와 가격 조건, 보증금 등 계약 이행을 뒷받침하는 장치를 공시했다. 그러나 계약이 있다는 사실과 최종 수요가 충분하다는 판단은 구분해야 한다. 마이크론은 고객이 장기계약상 의무를 이행하기 위해 실제 필요한 양보다 많이 구매하면 고객 재고가 늘어날 수 있다고 명시했다.장기계약은 위험을 줄여준다. 그렇다고 계약잔고 전부가 이미 받은 현금이 되는 것은 아니다. 약정한 물량이 실제 출하와 입금으로 이어지는지, 고객이 이를 소화하고 다음 계약까지 이어갈 수 있는지를 확인해야 한다.결국 투자가 계속된다는 사실과 그 투자의 수익성을 의심하는 시선은 함께 존재할 수 있다. 지금의 주가 하락이 합리적인 위험 반영인지, 과도한 투매인지를 가르는 것도 실제 주문과 가격, 현금 회수의 흐름일 것이다.자료를 대조한 현재의 판단은 이렇다. '메모리 호황이 이미 끝났다'고 보기보다는, 높은 이익이 얼마나 오래 이어지고 투자금이 얼마나 회수될지를 다시 평가하는 국면으로 해석하는 편이 더 설득력 있다. 이는 기업 자료를 바탕으로 한 나의 해석이다.삼성전자가 제시한 4분기 수요 전망과 하이닉스의 장기계약은 당장 업황 붕괴를 기본 시나리오로 삼기 어렵게 한다. 나는 다음 한두 분기에도 서버·AI 관련 메모리 출하와 매출이 높은 수준을 유지할 가능성에 무게를 둔다.이 전망이 실제 출하와 가격, 현금 회수로 확인된다면 반등의 근거도 강해질 것이다. 다만 곧바로 V자 회복을 예상할 근거는 부족하다. 좋은 실적이 발표되는 것과 시장이 그 실적의 지속성을 신뢰하는 데는 시차가 생길 수 있다.반등이 추세로 이어지는지를 보려면 기업의 주문·가격·현금 흐름과 함께 국내 시장의 매수 흐름도 살펴야 한다. 외국인 매수가 하루에 그치지 않고 이어지는지, 매수가 일부 대형주 밖으로 확산하는지도 확인할 대목이다.반대로 고객의 일정 조정이 반복적인 발주 연기나 취소로 바뀌고, 메모리 가격과 이익 전망이 함께 낮아지며 대금 회수 부담까지 커진다면 낙관적 판단을 고쳐야 한다. 주가가 많이 떨어졌다는 이유만으로 이런 증거를 외면할 수는 없다.처음에는 '언제 반등할까'를 알고 싶었다. 자료를 정리하고 나니 먼저 답해야 할 질문이 남았다. 내가 기대한 이익의 전제는 아직 살아 있는가.주가 하락이 내 판단의 오류를 자동으로 증명하지는 않는다. 그러나 좋은 실적도 내 판단을 끝없이 보증해주지는 않는다. 지금 지켜야 할 것은 내 전망에 대한 확신보다, 그 전망을 바꿀 증거까지 살피는 태도다.