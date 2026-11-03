"일손을 불렀더니 사람이 왔다" 이걸 못 받아들이면 유럽꼴 난다

1960년대 독일 루르 지방의 캄캄한 막장과 낯선 이국의 병동에는 한국에서 온 청년들이 있었다. 그들은 번 돈을 아껴 고국으로 부쳤다. 그 송금은 가족의 끼니가 되었고, 모두가 가난했던 나라의 종잣돈이 되었다. 1970~1980년대 미국으로 건너간 이민자들도 세탁소와 청과물 가게에서 일하며 가족을 부양했다. 자녀들은 현지 학교에 다니며 그 사회의 어엿한 구성원으로 자랐다.
그로부터 반세기가 흘러 이제 노동 유입국이자 이주 노동의 종착지가 된 한국의 풍경은 어떤가. 지난 10월 27일 국무회의에서 대통령은 외국인 노동자를 두고 "국가 경제에 크게 도움이 안 되고, 전부 다 송금해 버리고"라고 말했다. 이후 내국인 노동자와 견주어 한 말이라고 해명했다. 그렇더라도 노동자를 보내던 나라에서 노동자를 받는 나라가 되는 사이, 송금을 바라보는 우리의 눈도 정반대로 돌아선 셈이다.
그러나 송금을 손실로만 보는 셈법은 매우 허술하다. 설령 노동자가 임금의 대부분을 고향에 보낸다고 해도 그가 이 땅에서 만들어 낸 가치까지 빠져나가는 것은 아니기 때문이다. 그는 농어촌과 공장의 생산을 지탱했고, 이곳에서 먹고 자며 소비했고, 세금과 사회보장 보험료를 냈다.
송금액만 보고 노동의 가치를 재단하는 것은 기업의 지출만 보고 매출은 보지 않는 회계와 같다. 더구나 우리 부모 세대도 이국에서 보낸 송금으로 나라를 일으켰다. 그런 우리가 이주민의 송금을 국가 경제의 손실로만 본다면, 그것은 우리 자신의 디아스포라에 대한 선택적 망각이다.
대통령의 문제의식은 하루 만에 한 걸음 더 나아갔다. 이튿날 대통령은 다문화가족 산모가 국가유공자 가족과 같은 산후조리원 예약 순위를 받는 건 문제라는 온라인 게시글을 SNS에 공유하며, 다문화가족 우대 제도 폐지가 필요한지 시행령 개정까지 검토하겠다고 밝혔다.
이 일을 '인권'과 '보편적 도덕'의 잣대로만 재단할 일은 아니다. 한정된 서비스를 누가 먼저 쓸 것인가는 정당한 정책 질문이고, 내국인 가정이 역차별을 받아서는 안 된다는 대통령의 근심도 수긍할 만하다.
무엇보다 대통령이 시행령 개정을 언급한 만큼, 이제 이 문제는 가치 논쟁을 넘어 정책 결정의 영역으로 들어왔다. 정책은 옳고 그름만이 아니라 득실로도 따져야 한다. 이제 냉정하게 계산서를 뽑아 보자. 이주민을 밀어내면 우리는 무엇을 얻고, 어떤 청구서를 받게 되는가.
이주민을 밀어내면 돌아올 청구서
먼저 얻을 것부터 보자. 다문화 산모 우대를 없애서 아낄 수 있는 돈은 거의 없다. 논란이 된 서울형 안심 산후조리원의 예약 순위든 공공산후조리원의 이용료 감면이든, 우대의 실체는 공급이 한정된 서비스 안에서의 순서와 할인이다. 그런데 공공산후조리원은 2026년 6월 말 기준 전국 29곳, 전체 산후조리원 480곳의 6%에 불과하다(보건복지부, 2026). 이렇게 작은 판에서 다문화 산모의 몫을 덜어낸들 국가 재정에 의미 있는 여윳돈이 생길 리 없다.
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물론 재정 절감 효과가 작다고 우선순위의 공정성 문제가 사라지는 것은 아니다. 순서를 다시 매길 필요가 있다면, 그 기준은 소득과 건강, 실제 돌봄 여건이어야 한다. 한국 국적의 산모라도 저소득과 고립으로 지원이 절실할 수 있고, 이주 배경의 산모는 언어 장벽과 가족 지원망의 부족으로 서비스의 문턱조차 넘기 어려울 수 있다. 필요한 것은 이런 차이를 반영하는 기준의 정비이지, 다문화가족을 부당한 수혜자로 지목하는 일이 아니다.
그렇다면 국가유공자 가족에 대한 예우는 어떻게 보장할 것인가. 해법은 누군가를 배제하는 것이 아니라 지원경로를 구분하는 데 있다. 국가적 헌신에 대한 보상과 산모의 돌봄 필요는 지원의 근거가 다르다. 두 가치를 하나의 예약 순위로만 구현하려 하면 누가 더 대접받아야 하는지를 놓고 불필요한 경쟁이 생긴다.
공공산후조리원은 돌봄이 절실한 산모에게 우선 배정하되, 국가유공자 가족에게는 민간 조리원 이용 지원 등 별도의 보훈 경로를 마련할 수 있다. 서로의 몫을 다투게 하기 전에, 각 지원의 목적을 함께 실현할 방법부터 찾는 것이 정책의 역할이자 통합적 갈등관리 방안이다.
이번에는 이주민이 우리 제도에 무임승차한다는 통념을 보자. 숫자는 정반대를 가리킨다. 2025년 외국인 건강보험 가입자에게 부과된 보험료는 2조5,370억 원, 이들에게 지급된 급여비는 1조5,243억 원이었다. 차액 1조128억 원은 2017년 이후 9년 연속 이어진 흑자 가운데 역대 최대다(국민건강보험공단, 2026).
중국 국적 가입자처럼 소폭 적자를 낸 집단도 있고 제도의 허점도 있어 이를 바로잡아야 하지만, 전체적으로 이주민은 건강보험의 무임승차자가 아니라 순기여자다. 무임승차자를 찾는다면 번지수를 잘못 짚은 셈이다.
진짜 무거운 청구서는 푼돈을 아끼려다 생기는 돌봄의 공백에서 날아온다. 인생에서 가장 취약한 시기에 제도 밖으로 밀려난 산모와 아이는 건강 악화와 빈곤, 사회적 고립의 위험을 더 크게 떠안고, 그 위험은 훗날 의료비와 복지 지출, 떨어진 노동 생산성이 되어 사회 전체로 되돌아온다.
노벨 경제학상 수상자 헤크먼(Heckman, 2006)은 불리한 환경의 아이에게 일찍 투자할수록 사회 전체의 수익이 크다는 사실을 실증했다. 더구나 한국인 부모를 둔 다문화가족의 아이는 태어나는 순간부터 대한민국 국민이다. 이들의 어머니를 돕는 일을 '외국인 복지'라 부르는 것부터가 착시다.
유럽은 이 청구서를 이미 받아 본 대륙이다. 프랑스는 이주민을 도시 외곽의 방리유(banlieue)로 밀어냈고, 그 대가는 2005년과 2023년의 대규모 소요로 돌아왔다.
독일은 '손님 노동자'(Gastarbeiter)라는 이름으로 불러들인 이들이 언젠가 떠나리라 여기고 통합을 미뤘다. 그러나 손님은 떠나지 않았고, 주류 사회와 단절된 채 따로 살아가는 이주민 공동체가 남았다. 독일 사회는 이를 '평행사회'라 부르며 이주민의 의지를 탓했지만, 이주·통합 연구자 마르티나 자우어(Martina Sauer, 2010)의 연구는 그 원인이 기회 부족과 주류 사회의 거부일 가능성을 지적한다.
스위스의 소설가이자 극작가 막스 프리슈(Max Frisch, 1911~1991)는 외국인 노동자를 불러들이면서도 그들을 경계하던 1950~1960년대 스위스 사회를 향해 이렇게 썼다. "일손을 불렀더니 사람이 왔다." 일손은 필요할 때 쓰고 돌려보낼 수 있지만, 사람은 이곳에 뿌리내리고 가정을 이루며 아이를 키운다. 반세기도 더 지난 이 문장이 오늘의 한국 사회에 시사하는 바가 무엇일까.
21세기의 애국은 통합의 역량에서 나온다
'노동력만 받고 사람은 받지 않겠다'는 발상은 결국 국민통합의 위기로 돌아온다. 그리고 이 위기는 극우 정치의 토양이 된다. 유럽의 극우 정당도, 미국의 트럼피즘도 이민 문제를 앞세워 세를 넓혔다. 그 약진의 밑바닥에는 열심히 일해 온 자신의 처지는 제자리걸음인데, 뒤늦게 온 이주민이 일자리와 복지 혜택에서 자신을 앞지른다고 느끼는 내국인 취약계층의 좌절과 상대적 박탈감이 깔려 있다.
이 좌절은 정당하며, 국가가 가장 먼저 껴안아야 할 과제다. 문제는 정치가 좌절의 뿌리인 구조적 불평등과 공급 부족을 그대로 둔 채 분노의 방향만 이주민에게 돌릴 때 생긴다. 내국인 약자와 이주민 약자를 한 링에 올려 제로섬 싸움을 붙이는 것이다.
이 싸움의 청구서는 결국 국가 안보로까지 날아올 것이다. 초저출생으로 병역 자원이 줄어드는 가운데, 다문화가정 출신 입영 장병은 2010년 51명에서 2018년 1000명을 넘어섰고, 2030년에는 연 1만 명, 전체 입영 장병의 약 5%에 이를 것으로 전망된다.
이 전망을 내놓은 한국국방연구원의 홍숙지(2024) 연구위원은 군의 다문화 정책이 다문화 장병에게 편의를 베푸는 '지원'에 머물러서는 안 되며, 모든 장병이 서로의 차이를 인정하고 존중하도록 이끄는 '다양성 관리'로 넓혀져야 한다고 제언했다.
지금 복지의 문턱에서 밀어내려는 다문화가정의 아이들은 머지않아 이 나라를 지킬 국군 장병이다. 자신의 어머니와 아버지를 멸시하고 제도 밖으로 내모는 국가에 목숨 걸고 충성할 청년은 없다.
우리가 마주한 질문은 21세기의 국익과 애국을 어떻게 다시 정의할 것인가이다. 인재와 청년의 수가 나라의 앞날을 좌우하는 시대에, 핏줄에 갇힌 민족주의는 애국이 아니라 자해에 가깝다. 한정된 자원을 두고 편을 가르는 정치는 당장의 지지율을 끌어올릴 수는 있어도, 결국 공동체를 안에서부터 무너뜨리는 달콤한 독배다.
내국인 취약계층의 소외를 '외국인 무임승차'라는 실체 없는 프레임과 맞붙이는 행태는 유럽 극우가 걸어간 길을 뒤따르는 위험천만한 정치다. 21세기의 애국은 누구든, 어디서 왔든 모두를 대한민국에 헌신하는 당당한 시민으로 빚어내는 통합의 역량에서 나온다.
"일손을 불렀더니 사람이 왔다."
우리는 그들을 시민으로 맞아야 한다.
덧붙이는 글 | 은재호 / 정치행정학자
글쓴이 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수 및 프랑스 파리 1대학 PRISM-Sorbonne 연구소 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책중개자로 활동하고 있다. ‘민주주의 디자이너’를 참칭하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.