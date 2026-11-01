요새 문경에서 인사는 "감홍 택배 보냈어?"로 통한다

큰사진보기 ▲문경의 자랑 감홍사과MG 문경시', '문경 감홍' 등 문경의 자부심을 글자로 새겨 넣은 문자 사과. 문경 사람들의 뚝심이 기어이 빚어낸 붉은 보석이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲문경새재 1관문앞에서 펼쳐진 사과축제현장단풍과 감홍으로 붉게 물든 가을, 2026 문경사과축제가 열리는 문경새재도립공원에 감홍 사과의 진가를 맛보기 위해 전국에서 찾아온 인파가 가득하다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사과축제 사과품평회2026 문경사과축제 사과 품평회 입상작 전시. '사과계의 에르메스'라 불리는 감홍이 대상을 차지하며 압도적인 위용을 뽐내고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲입추에 여지없는 문경사과축제문경이슬사과농장' 부스 등 사과 판매장마다 감홍을 시식하고 양손 가득 사과를 사 가는 사람들의 발길이 끊이지 않는다. 가을 문경새재는 사실상 '문경 감홍 축제'장과 다름없다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문경에서 나고 자라 평생 고향을 지켜온 글쓴이입니다. 올가을, 투박한 껍질 속에 세계 최고의 단맛을 품은 문경 감홍 사과 한 알이 독자 여러분의 팍팍한 일상에 작은 위로와 달콤함으로 가닿기를 진심으로 바랍니다.

가을 문경새재는 단풍만큼이나 붉은 감홍(甘紅) 사과를 찾는 이들로 붐빈다. 대한민국에서 가장 많이 재배되는 부사와 홍로에 익숙한 우리에게, 전국 재배 면적의 2% 남짓한 투박한 사과 '감홍'이 던지는 묵직한 미각의 신세계를 조명한다.요즘 문경 사람들의 인사는 "감홍 택배 보냈어?"로 통한다. 타 지역으로 갈 일이 생기면 으레 감홍사과 한 상자를 조수석에 싣는다. 이맘때 내밀 수 있는 가장 훌륭하고 확실한 선물이기 때문이다.지난 10월 17일부터 11월 1일까지 문경새재 일원을 붉게 물들였던 문경사과축제도 성황리에 막을 내린다. 축제장은 단풍 구경 온 사람들과 감홍 맛을 잊지 못해 찾아온 사람들로 발 디딜 틈이 없었다. 공식 축제는 끝나지만, 아직 문경의 농가들에는 갈무리해 둔 물량이 남아 있다. 맛을 아는 이들은 이 짧은 시기를 놓치지 않으려 발을 동동 구른다.가을이 깊어지면 대한민국 밥상과 제사상, 병문안 가는 길의 과일 바구니에는 어김없이 사과가 자리 잡는다. 우리는 왜 이토록 사과에 진심일까.한국인에게 사과는 단순한 후식이 아니다. 차례상 최상단에 오르는 붉은 상징이자 "아침에 먹는 사과는 금(金)"이라는 굳건한 건강의 척도다. 소풍 배낭 속에 깎아 넣었던 갈변된 사과의 추억부터 명절날 옹기종기 모여 껍질을 길게 깎아내던 풍경까지, 사과는 우리 국민의 삶과 가장 끈끈하게 밀착된 진심 어린 과일이다.현재 우리나라에서 재배되는 사과 품종은 수십 종에 달하지만, 정작 우리가 마트에서 흔히 집어 드는 사과는 몇 종류로 정해져 있다. 전국 사과 재배 면적의 60~65%를 차지하는 부동의 1위 '부사(후지)'는 저장성이 좋아 1년 내내 우리의 식탁을 책임진다. 그다음으로 약 15%를 차지하는 '홍로'는 추석 명절 즈음 제수용과 선물용으로 쏟아져 나온다. 그 외에 여름을 알리는 초록색 '아오리(쓰가루)'나 최근 인기를 끄는 노란색 '시나노골드', 신품종 '아리수' 등이 뒤를 잇는다. 우리는 대부분 일 년 내내 부사를 먹거나 명절에 홍로를 먹으며 사과의 맛을 단정 지어 왔다.그렇다면 이 수많은 품종 중 '가장 달고 맛있는 사과'는 무엇일까. 과수 전문가와 미식가들은 주저 없이 '감홍'을 꼽는다. 일반 사과가 보통 12~14브릭스(Brix)의 당도를 맴돌 때, 감홍은 무려 16.5~17브릭스를 훌쩍 넘는 압도적인 단맛을 낸다. 거기에 특유의 짙은 장미향과 씹을 때마다 터지는 아삭한 식감, 단맛을 뒤에서 탄탄하게 받쳐주는 기분 좋은 산미까지 어우러져 '사과계의 에르메스'라 불린다.하지만 놀랍게도 감홍이 전국 사과 재배 면적에서 차지하는 비중은 고작 2% 남짓(약 800ha)에 불과하다. 이토록 훌륭한 맛을 지녔음에도 국민 대다수가 아직 감홍을 맛보지 못한 이유다.이유는 명확하다. 겉모습 때문이다. 감홍은 익어가면서 껍질 표면이 쇠에 녹이 슨 것처럼 거칠어지는 '동녹' 현상이 심하다. 과육에 검은 반점이 생기는 고두병에도 무척 취약해 농부의 피 말리는 정성 없이는 온전한 열매를 맺기 어렵다. '보기 좋은 떡이 먹기도 좋다'는 시장의 냉혹한 논리 속에서, 표면이 왁스를 칠한 듯 매끄럽고 새빨간 부사와 홍로에 밀려 전국의 농가들은 앞다투어 감홍 재배를 포기했다.하지만 문경은 달랐다. 모두가 외면할 때 문경의 농부들은 이 못난이 사과의 진가를 알아보고 정면 돌파를 택했다. 끊임없는 재배 기술 연구로 치명적인 약점들을 하나둘 극복해 냈고, 백두대간 고랭지의 큰 일교차는 감홍의 당도를 극한으로 끌어올렸다.그 결과, 전국 2% 남짓한 귀한 감홍 전체 재배 면적 중 무려 절반 이상(약 52~65% 안팎)이 문경에 집중돼 있다. 문경시 역시 최근 감홍 재배 면적을 폭발적으로 늘리며 이를 지역의 대표 브랜드로 굳혔다. '감홍 하면 문경, 문경 하면 감홍'이라는 수식어는 거저 얻은 것이 아니다. 다른 지역이 포기한 맛의 극치를 기어이 살려낸 문경 농부들의 눈물겨운 뚝심이 만든 훈장이다.이 완벽한 사과에도 치명적인 아쉬움이 하나 있다. 바로 저장성이다. 감홍은 조직 특성상 겨울을 나고 이듬해 여름까지 끄떡없이 보관할 수 있는 부사와 달리, 오래 두고 먹기가 까다롭다. 수확 시기인 10월 중순부터 11월 초까지가 특유의 향과 아삭함을 100% 즐길 수 있는 '골든타임'이다. 이 시기가 지나면 과육이 푸석해지기 쉬워 그 진가를 온전히 느낄 수 없다.화려했던 축제가 끝났고 찬 바람이 짙어졌다. 밭에서 갓 딴 싱싱한 감홍을 맛볼 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다는 뜻이다. 다행히 아직 수확을 갈무리하며 팔 물량을 쥐고 있는 문경의 농가들이 남아 있다.사과를 진심으로 사랑하는 민족이라면, 이 가을이 다 가기 전에 문경 농부들의 땀방울이 빚어낸 이 기적 같은 맛을 꼭 한번 경험해 보길 권한다. 못생긴 껍질만 보고 외면하기엔, 감홍의 가을은 너무 짧고 그 맛은 평생 잊지 못할 만큼 강렬하다. 늦기 전에 서둘러야 한다.