"트럼프, '지쳤다' 보도에 격분해 쉬려던 주말유세 재개"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 9일 미국 뉴욕주 시러큐스의 ‘더 온센터’에서 열린 선거 유세에 참석하고 있다. REUTERS/Nathan Howard ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 곽민서 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 주말 유세를 취소한 뒤 피로 누적을 지적하는 언론 보도에 격분해 유세를 재개하기로 했다고 30일(현지시간) 미 CNN 방송이 보도했다.보도에 따르면 트럼프 대통령은 당초 캔자스주와 아이오와주에서 예정됐던 주말 대면 유세를 취소했다가, 하루도 채 안 돼 결정을 번복하고 다시 현장 유세를 진행하기로 했다.사안에 정통한 관계자는 트럼프 대통령이 유세 취소 이후 언론의 보도에 격분했다고 CNN에 전했다.올해 80세인 대통령의 피로 누적을 지적하는 기사가 잇따르며 트럼프 대통령의 심기가 불편해졌고, 이것이 급격한 계획 변동으로 이어졌다는 것이다.트럼프 대통령은 전날 백악관 출입 기자들과 만난 자리에서 유세 취소 이유를 묻는 기자에게 "나는 완전히 멀쩡하다"며 당신은 역겹다. 몸 관리 좀 해라. 꼴이 말이 아니다"라고 막말을 쏟아내기도 했다.이는 공화당 선거 유세가 철저히 트럼프 대통령의 변덕에 좌우되고 있음을 보여준다고 CNN은 짚었다.관계자들에 따르면 트럼프 대통령의 유세 취소는 지난 29일 대통령이 유세지인 사우스캐롤라이나주로 향하던 비행기 안에서 전격 결정됐다.일부 공화당 후보들도 갑작스러운 일정 변경에 혼란을 겪은 것으로 알려졌다.캔자스주의 로저 마셜 공화당 상원의원은 대통령 유세 취소 소식이 전해진 뒤 "대통령이 시간을 쓸 만한 더 나은 곳이 있을 것"이라고 말했다.나아가 일부 공화당 관계자 사이에서는 트럼프 대통령의 유세가 오히려 선거운동에 부담이 된다는 불만도 나온다.한 공화당 관계자는 당원들이 가정 방문 등 투표 독려 활동에 집중해야 할 시기에 대통령 유세가 지나치게 시간을 잡아먹는다고 CNN에 전했다.또 다른 공화당 고위 관계자는 "대통령은 어디서든 판세를 눈에 드러날 만큼 바꾸지 못했다"고 말하기도 했다.트럼프 대통령 본인도 현장 유세에 대한 마음이 오락가락하는 것으로 보인다.관계자들에 따르면 트럼프 대통령은 선거운동 막바지 몇 주 동안 참모들에게 더 많은 방문 유세 일정을 잡으라고 압박했다고 한다.최근 지지율이 바닥을 치는 가운데 트럼프 대통령이 공화당 초강세 지역에서 자신을 향해 환호하는 군중을 만나 활력을 얻었다는 것이다.그러나 동시에 트럼프 대통령은 거의 매일 새로운 도시를 방문해야 하는 숨 가쁜 일정에 불만을 토로했으며, 자기 선거가 아닌 선거에 왜 이렇게 힘을 쏟아야 하느냐고 불평하기도 했다고 관계자들은 전했다.트럼프 대통령은 다음 달 1일 현장 유세까지 포함하면 이달 초부터 총 28차례의 현장 유세를 진행하게 된다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>