풍경만 아름다운 섬? 울릉도에 아리랑이 있었다

큰사진보기 ▲이른 아침 사동항, 아리랑의 열기를 맞이하다10월 31일 오전 6시 30분, 울릉도 사동항에 도착한 전국 아리랑 관계자 일행을 울릉군수가 직접 마중 나와 환영하고 있다. 이른 시간임에도 울릉도 아리랑의 정체성을 찾기 위해 모인 이들의 표정에서 깊은 자부심이 묻어난다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲울릉도를 깨우는 우리 민족의 소리제4회 울릉도·독도아리랑 전국경창대회 및 제5회 울릉도·독도아리랑 축제 포스터. 10월 31일 하루 동안 울릉군 한마음회관에서 경창대회, 학술대회, 축제가 연달아 개최되며 섬 전체가 아리랑의 선율로 물들었다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲울릉도아리랑의 뼈대를 세우다제1회 울릉도아리랑 학술세미나 '울릉도아리랑의 정체성을 묻다' 안내 포스터. 구전으로만 맴돌던 섬사람들의 소리를 학술적으로 고증하고 문화유산으로서의 가치를 조명하는 뜻깊은 자리다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲"울릉도에도 아리랑이 있습니다"한겨레아리랑연합회 김연갑 상임이사가 학술대회에서 울릉도아리랑의 역사적 기원과 가치에 대해 열띤 발표를 하고 있다. 그는 척박한 화산섬을 일군 개척민들의 애환이 아리랑에 고스란히 담겨 있음을 역설했다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲아리랑으로 하나 된 울릉도의 밤제4회 울릉도·독도아리랑 전국경창대회 시상식 직후 수상자와 관계자들이 모여 기념촬영을 하고 있다. 치열한 경연을 넘어, 아리랑이라는 이름 아래 전국에서 모인 소리꾼들이 하나로 어우러진 화합의 장이었다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬의 핏줄을 이어가는 사람들사단법인 울릉도아리랑보존회 회원들이 무대에 올라 '울릉도 아리랑'을 열창하고 있다. (왼쪽부터 황효숙, 이정희, 권태점, 권오선, 김정순, 공윤순) 거친 파도와 싸우며 살아온 선조들의 목소리가 이들을 통해 오늘날 다시 피어나고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 밤새 거친 동해의 파도를 헤치고 10월 31일 이른 아침 사동항에 첫발을 내디뎠을 때, 차가운 바닷바람 속에서도 환한 미소로 일행을 맞아주신 남한권 울릉군수님과 아리랑 보존회원들의 뜨거운 환대가 아직도 가슴에 맴돕니다.



이날의 행사는 단순한 지역 축제가 아니었습니다. 140여 년 전 척박한 화산섬의 벼랑 끝과 성난 파도를 맨몸으로 견뎌낸 개척민들의 피땀 어린 '사람의 소리'를 두 귀로 생생하게 확인하는 가슴 벅찬 역사의 현장이었습니다.



그 묵직한 감동과 뜨거웠던 현장의 숨결을 독자 여러분께 고스란히 전하고자 6장의 사진을 함께 싣습니다. 척박한 삶을 이겨낸 민중들의 서사가 담긴 울릉도아리랑이 하루빨리 '울릉군 제1호 향토무형문화유산'으로 지정되어, 울릉도가 그저 경치만 아름다운 섬을 넘어 '사람의 역사'가 살아 숨 쉬는 온전한 문화의 섬으로 도약하기를 간절히 염원합니다.

울릉도에서 아리랑 축제가 열린다. 섬을 찾기 전부터 알고 있던 사실이지만, 막상 현장에 앉으니 그 말의 무게가 다르게 다가왔다. 눈으로 바라보던 울릉도에서 귀로 듣는 울릉도를 만나는 기분이었다.10월 31일, 울릉군 한마음회관에서 제4회 울릉도·독도아리랑 전국경창대회와 제5회 울릉도·독도아리랑 축제가 열렸다. 경창대회와 학술대회, 축제를 함께 마련한 자리다. 무대에서는 노래를 부르고, 학술대회에서는 그 노래가 어디에서 왔으며 앞으로 어디로 가야 하는지를 묻는다.나는 이곳에서 울릉도의 또 다른 얼굴을 보고 있다. 바다와 기암절벽, 성인봉의 아름다움만으로는 다 설명할 수 없는 섬이다. 그 풍경 안에서 살아온 사람들이 있고, 그들의 입에서 입으로 이어진 노래가 있다.아리랑은 우리 민족의 표상이다. 그러나 민족의 노래라는 큰 이름만으로는 지역마다 다른 아리랑의 속살까지 들여다보기 어렵다. 울릉도아리랑을 만나는 일은 그 큰 이름 속에서 울릉도 사람들의 목소리를 찾아 듣는 일이기도 하다.행사장 전시 자료 앞에서 발걸음을 멈췄다. 울릉도아리랑의 사설에는 성인봉과 동해 바다, 나리동의 설원과 황토구미 같은 이름이 등장한다. 여행객에게는 찾아가 볼 장소이지만, 노래를 부르던 이들에게는 살아가는 터전이었다.나는 그 차이가 중요하다고 생각한다. 누군가에게 아름다운 바다는 다른 누군가에게 건너야 할 길이고, 기다려야 할 길이다. 산과 눈, 바람도 마찬가지다. 풍경을 바라보는 사람과 그 안에서 살아가는 사람은 같은 곳에서 서로 다른 이야기를 길어 올린다."울릉도 고개는 자물통 고개야."학술대회 발표 화면에 나타난 사설이 오래 마음에 남았다. 이어지는 말은 "들어가면 들어오면 나갈 줄 모르네"였다. 발표 자료는 이를 고립된 섬에서 고향을 그리워한 노래로 설명했다.'자물통'이라는 말에는 섬을 오가는 일이 뜻대로 되지 않던 삶의 감각이 담긴 듯하다. 다만 나는 그 한 구절로 울릉도 사람들의 삶 전체를 외롭고 고단했다고 단정하고 싶지는 않다. 떠나고 싶은 마음과 머물고 싶은 마음, 고향에 대한 그리움과 새 터전에 대한 애착은 한 사람 안에서도 함께 살아갈 수 있기 때문이다.그래서 노래의 사설을 읽는 데서 한 걸음 더 들어가야 한다. 누가 어떤 자리에서 불렀는지, 부르는 사람에게 그 말이 무엇이었는지 들어야 한다. 지역의 정체성은 이름난 풍경이나 홍보 문구만으로 만들어지지 않는다. 그곳에서 살아온 사람들의 구체적인 기억 속에 있다.오후 학술대회의 주제는 '울릉도아리랑 정체성을 묻다'였다. 프로그램에는 울릉도와 울릉도아리랑, 원형성 연구, 체험적 정체성, 문화콘텐츠 활용, 문화유산적 가치와 지정 방향에 관한 발표가 마련됐다.축제의 자리에서 정체성을 묻는다는 것이 반가웠다. 축제는 즐거워야 하지만, 무엇을 함께 즐기고 무엇을 이어갈 것인지 묻는 시간도 필요하다. 특히 지역의 이름을 내건 노래라면 그 이름에 걸맞은 기록과 설명이 뒤따라야 한다.김연갑 아리랑연합회 이사장은 자신의 체험을 바탕으로 울릉도아리랑의 정체성을 이야기했다. 발표 화면에는 울릉도 토박이 김재조 어르신의 소리를 채록하고 방송으로 소개했던 과정과 관련 저술이 제시됐다. 또 채록 당시 현지 주민들이 곡명을 단순히 '아리랑'으로 전했다고 설명했다.그 대목은 내게 질문을 남겼다. 주민들에게 그저 '아리랑'이었던 노래가 어떻게 '울릉도아리랑'이라는 이름으로 기록되고 알려졌을까. 생활 속에서 부르던 노래와 무대에서 부르는 노래는 무엇을 함께 지니고, 무엇이 달라졌을까.음악적 특징을 다룬 발표의 맺는말에서는 박자와 장단, 선법을 짚으며 악보에 따른 정확한 가창의 중요성을 강조했다. 기록된 악보를 살피는 일과 사람의 기억을 듣는 일은 어느 하나로 다른 하나를 대신할 수 없을 것이다. 둘을 함께 놓고 살펴야 노래의 전승 과정을 더 충실하게 이해할 수 있다.무엇보다 이날 내가 놓치지 말아야겠다고 느낀 것은 김재조 어르신 조카의 증언이었다. 구체적인 발언은 다시 확인해 옮겨야겠지만, 가족의 기억은 문헌이나 악보만으로는 다 담기 어려운 생활의 맥락을 살피게 한다. 학자의 설명 옆에 노래를 기억하는 사람의 목소리가 함께 놓여야 한다고 생각했다.학술대회 자료에서는 독도아리랑의 필사 가사도 만났다."독도야 억만년이 지날지라도 조국에 영토를 굳게 지켜다오.""잊지마라 독도야 너는 조국의 방패되라."자료에 담긴 사설에는 독도를 지켜 달라는 염원이 직접적으로 나타나 있었다. 울릉도와 독도를 함께 이름에 담은 이번 행사를 생각하며 다시 읽게 되는 구절이었다.발표 자료의 해설은 이 필사본을 박인일 교수가 목형신의 <관병·의병생활 비망록>에서 찾아 2005년에 발표한 것으로 소개했다. 또한 비망록의 기록에 따르면 1904년 독도에서 고향으로 돌아가게 된 일행이 슬프게 부른 노래라고 설명했다.여기에서는 감동과 검증을 함께 가져가야 한다. 발표 자료가 전하는 기록의 내용과 그것을 통해 내릴 수 있는 역사적 결론은 구분할 필요가 있다. 자료 자체도 관련 역사와 노래의 학문적 가치에 관한 후속 연구가 필요하다고 밝히고 있다.오히려 그런 신중함이 노래의 가치를 단단하게 할 것이다. 원문을 판독하고, 기록의 성립 시기와 경위를 살피며, 사설과 가락의 관계를 검토하는 일이 뒤따라야 한다. 울릉도와 독도를 사랑하는 마음은 자료를 정확하게 읽으려는 태도와 어긋나지 않는다.행사에 앞서 <울릉신문>이 전한 대회 안내에서 눈에 들어온 규정이 있다. 모든 경연 부문에 '울릉도아리랑 1소절'을 필수 지정곡으로 두었다는 내용이다.나는 이 규정에서 전승의 작은 출발점을 본다. 전국에서 온 참가자들이 울릉도아리랑을 익히고, 자기 목소리로 불러 보는 것이다. 대회가 끝난 뒤 돌아가는 길에도 그 한 소절이 기억에 남는다면, 섬의 노래가 바다를 건너갈 길도 조금씩 넓어질 것이다.물론 한 번의 대회만으로 전승이 이루어지지는 않는다. 축제 다음 날에도 배울 곳과 부를 자리가 있어야 한다. 어르신들의 노래와 기억을 기록하고, 아이들이 지역의 사설을 이해하며, 주민들이 일상에서 함께 부를 수 있어야 한다. 문화유산을 지키는 일은 행사의 횟수만이 아니라 그렇게 이어지는 관계로 평가해야 한다고 생각한다.나는 앞서 <오마이뉴스>에 쓴 '울릉도 아리랑을 아십니까'에서 향토무형문화유산 지정과 공적 보호의 필요성을 제기했다. 이날 현장에서는 그 문제를 사람과 기록의 얼굴로 다시 만났다. 지정은 중요한 출발점이 될 수 있지만, 그 이후의 조사와 교육, 전승을 어떻게 꾸릴 것인지까지 함께 준비해야 한다.대공연장 무대에서는 '영남 사물놀이 울림통'이라는 화면을 배경으로 연주자들이 공연을 펼치고 있었다. 노래의 뿌리를 묻던 학술대회에서 공연장으로 눈길을 돌리니, 연구와 축제가 한 공간에서 만나는 모습이 새삼 뜻깊게 다가왔다.나는 울릉도가 문화의 섬으로 자라가고 있다는 느낌을 받았다. 더 정확히 말하면, 섬에 이미 있던 문화를 오늘의 자리에서 새롭게 드러내고 있는 것인지도 모른다. 자연경관을 감상하고 돌아가는 여행을 넘어, 그곳의 노래를 듣고 사람들의 삶을 이해하는 만남이 많아졌으면 한다.이날 내가 울릉군 한마음회관에서 찾고 싶었던 것은 울릉도의 정체성이다. 아직 한마디로 답할 수는 없다. 다만 그 답을 찾으려면 섬사람들의 목소리에 더 오래 귀를 기울여야 한다는 생각은 분명해졌다.울릉도의 소리가 대한민국 전역에 울려 퍼졌으면 좋겠다. 그 소리를 듣는 이들이 울릉도를 아름다운 여행지로만 기억하지 않았으면 한다. 바다를 건너와 삶을 일구고, 그 삶을 노래로 남긴 사람들이 있는 섬으로 기억했으면 한다.이곳 울릉도에서 아리랑 축제가 이어지고 있다. 나는 그 노래가 축제의 막이 내린 뒤에도 사람들 곁에 오래 남기를 바란다.