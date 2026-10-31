영화음악에 물든 시월의 어느 멋진 날

큰사진보기 ▲강화도의 작은 시골 마을에 자리한 더리미미술관. 복합예술문화공간으로 주민들의 큰 사랑을 받고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더리미앙상블이 아름다운 선율을 연주하였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲성악 전공 가수 안도가 깊은 감성을 담아 관객들의 마음을 사로잡는 노래를 부르고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍성한 성음으로 무대를 채우는 소프라노 이주혜. 영화 속 명곡을 들려주며 관객들에게 깊은 여운을 전해주었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲오보이스트 이혜빈이 악보에 집중하며 특유의 감미로운 오보에 음색을 연주하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲무대와 객석의 경계를 허물고 관객 가까이 다가선 열정적인 무대. 앙코르곡 〈10월의 어느 멋진 날에〉를 관객과 한목소리로 부르며 이날 음악회의 막을 내렸다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연이 끝난 후 더리미앙상블과 출연진들이 관객들의 큰 박수를 받으며 인사를 전하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

강화도에 위치한 더리미미술관은 1996년 개관한 사설 미술관으로, 전시뿐 아니라 다양한 문화예술 활동을 펼치는 복합 문화예술공간을 지향하고 있다.유명 작가들의 작품 전시는 물론 미술 체험활동과 미술 치료, 워크숍을 비롯해 인형극과 음악회까지 다양한 프로그램을 선보인다. 미술관이라는 이름에 머물지 않고 지역 주민들과 예술을 나누는 열린 공간이다.특히 눈길을 끄는 것은 음악회다. 2015년 국내 유수 오케스트라에서 활동하던 전문 연주자들이 모여 '더리미앙상블'이라는 연주단체를 조직했다. 이후 매월 마지막 주 금요일이면 미술관에서 작은 음악회를 열고 있다.더리미앙상블은 바이올린 두 대와 비올라, 첼로로 구성된 현악 4중주에 피아노를 더한 5중주 편성이다. 전문 연주자들의 수준 높은 연주를 일상 가까이서 만날 수 있다는 점은 지역 주민들에게 더없는 행운이다.더리미 음악회는 인천문화재단의 작은 예술공간 지원사업에 선정되어 진행하는 기획 공연이다. 1950년대부터 현재까지 영화음악의 변천사를 일곱 차례에 걸쳐 현장 연주로 들려주는 시리즈다.10월 30일에 열린 공연은 그 여섯 번째 시간이었다. 이번에는 2000년대 영화음악을 주제로 추억의 영화 속으로 여행을 떠났다.이날 공연에는 특별한 출연자들도 함께했다. <그리운 친구>, <너와 함께 한다면> 등을 부른 성악 전공 가수 안도와 인천시티오페라단 소속 소프라노 이주혜, 그리고 독일 쾰른 음악대학교를 졸업한 오보이스트 이혜빈이 무대에 올랐다. 각기 다른 목소리와 악기의 매력을 한자리에서 만날 수 있는 무대였다.첫 곡은 영화 <노트북>의 메인 타이틀 테마(Main Title Theme), 아론 지그만(A. Zigman)의 작품이었다. 피아노와 현악기가 어우러지며 잔잔하게 공연의 문을 열었다. 영화 속 장면들이 하나둘 떠오르는 듯했다.이날 앙상블은 모두 11곡의 영화음악을 들려주었다. 연주곡 사이사이에는 가수와 성악가, 오보이스트의 무대가 이어졌다.가수 안도는 영화 <원스>의 삽입곡으로 잘 알려진 'Falling Slowly'와 영화 <라디오스타>의 '비와 당신'을 불렀다. 담담하면서도 호소력 있는 목소리가 익숙한 멜로디에 새로운 느낌을 더했다.소프라노 이주혜는 '카자부에(Kazabue·바람이 불어오는 소리, NHK 드라마·영화 <아스카> OST)'와 영화 <반지의 제왕>에 삽입된 '메이 잇 비(May It Be·그렇게 되기를)'를 들려주었다. 맑고 풍성한 목소리가 공연장을 가득 채웠다. 특히 '메이 잇 비'가 울려 퍼질 때는 영화 속 장면과 함께 음악의 여운이 깊게 다가왔다.오보에 연주자 이혜빈의 무대도 인상적이었다. 영화 <국가대표>의 주제곡으로 큰 감동을 주었던 '버터플라이(Butterfly)'와 아련한 감성을 전하는 '민들레의 약속'을 오보에 선율로 들려주었다. 오보에 특유의 부드럽고 애잔한 음색이 공간을 감쌌다. 사람의 목소리처럼 감정을 실어 나르는 악기의 매력에 잠시 귀를 기울였다.분위기를 한껏 끌어올린 곡도 있었다. 영화 <맘마미아>의 '더 베스트 오브 아바(The Best of ABBA)'였다. 아바의 익숙한 명곡들이 경쾌한 리듬으로 이어지자 객석에도 활기가 돌았다. 가만히 앉아 듣기만 하기에는 어깨가 절로 들썩이는 흥겨운 연주였다.마지막은 영화 <캐리비안의 해적> OST였다. 웅장하고 역동적인 선율이 공연장을 가득 채우자 객석에서 큰 박수가 터져 나왔다.관객들의 뜨거운 박수에 출연자들은 다시 무대에 섰다. 앙코르곡은 '10월의 어느 멋진 날에'였다. 시월의 끝자락에 듣는 노래라 그런지 더욱 특별하게 다가왔다. 그렇게 이날의 음악회는 따뜻한 여운을 남기며 막을 내렸다.무엇보다 좋았던 것은 연주자들과 객석 사이의 거리였다. 대형 공연장처럼 무대와 객석이 멀리 떨어져 있지 않았다. 눈앞에서 연주자의 손놀림을 보고, 악기에서 울려 나오는 섬세한 소리를 바로 들을 수 있었다. 현악기의 활이 움직이는 모습과 피아노 건반을 누르는 손끝까지 생생하게 다가왔다. 작은 공간이었지만 음악의 울림은 결코 작지 않았다.물론 아쉬운 점도 있었다. 아름다운 선율과 가수들의 목소리는 충분히 감동적이었지만, 노래에 담긴 가사의 뜻을 온전히 이해하기에는 조금 아쉬웠다. 노랫말을 화면에 함께 띄워 주었다면 음악과 영화의 이야기를 더욱 깊이 이해할 수 있었을 것이다. 다음 공연에서는 이런 작은 배려도 더해지면 좋겠다는 생각이 들었다.시골의 작은 미술관에서 전문 연주자들의 수준 높은 음악을 만날 수 있다는 것은 참으로 반가운 일이다. 멀리 대도시의 공연장을 찾아가지 않아도 가까운 곳에서 좋은 음악을 듣고 음악적 감성을 누릴 수 있으니 지역 주민들에게는 더없이 값진 선물이다.문화 소외지역에 대한 배려 차원에서 인천문화재단의 지원이 지속적으로 이루어지길 기대해 본다. 그렇게 된다면 주민 가까이에서 열리는 다양한 음악회도 계속 이어질 수 있을 것이다.화려한 무대도, 많은 관객도 아니었다. 하지만 연주자들의 정성과 음악을 아끼는 사람들의 마음이 모여 그 공간을 가득 채웠다.강화도의 작은 미술관에서 만난 영화음악. 익숙한 영화 속 선율을 따라 잠시 추억에 잠기고, 아름다운 연주에 마음을 맡겼던 시간이었다.시월의 어느 멋진 날, 음악은 그렇게 우리 곁에 오래 머물렀다.