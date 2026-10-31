자갈밭에 시를 심다, 최광집 시인의 '향기로운 자연전시장'

큰사진보기 ▲무,배추 사이로 전시된 시 ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최광집 시인이 버려진 땅에서 골라낸 돌로 쌓은 돌탑. 잡초를 걷어낸 자리에는 배추와 고추, 상추가 자라는 작은 텃밭이 조성돼 자연과 어우러진 전시공간으로 변모했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"돌을 하나하나 골라내고 돌탑을 쌓기에 처음에는 밭 주인인 줄 알았어요. 그런데 알고 보니 시인께서 직접 밭을 일구고 전시공간까지 만들고 계시더라고요."

"그냥 버려져 있던 땅이 이렇게 바뀌니까 마을이 한결 아름다워진 것 같아요. 주민들이 오가며 자연을 바라볼 수 있다는 것도 참 좋은 일이지요."

큰사진보기 ▲마을주민들과 작품에 대해서 설명하는 주인공 ⓒ 진재중 관련사진보기

"이런 빈 공간을 이용해 전시장을 만들었다는 것이 새로운 아이디어라고 생각합니다. 자연을 사랑하는 마음을 갖게 해주는 공간이잖아요. 오히려 이런 공간을 만들어 준 시인께 감사한 마음입니다."

"작년에도 전시회가 열려서 왔었는데 올해 다시 보니 또 새롭습니다. 보통 전시회라고 하면 아트센터나 전문 전시장을 생각하잖아요. 그런데 이곳은 버려진 땅을 개간하다시피 해서 전시장으로 만들었어요. 이런 착상 자체가 참 신선합니다."

큰사진보기 ▲톨탑, 텃밭에 묻혀있던 돌들을 하나둘씩 모아 돌탑을 만들었다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲작품과 나무가 전시공간을 메운다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲코스모스와 배추, 무우가 한폭의 전시공간을 메운다 ⓒ 진재중 관련사진보기

"매년 이곳을 전시공간으로 만들어 환경이 얼마나 소중한지를 알리고 싶습니다. 밭에서 자라는 배추와 고추, 상추 같은 채소를 바라보면서 사람들이 자연을 느끼고 마음의 여유를 찾을 수 있는 공간으로 가꾸고 싶어요."

큰사진보기 ▲작품을 설명하는 시인 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲텃밭과 전시공간 ⓒ 진재중 관련사진보기

강릉시 사천면 사천진해변 인근 아파트 앞. 한때 쓰레기와 잡초, 자갈이 뒤엉켜 있던 땅에 작은 돌탑들이 서 있다. 돌탑 사이로는 배추와 고추, 상추가 자라고, 그 곁에는 어린이의 마음을 담은 동시 작품들이 전시돼 있다. 누군가에게는 쓸모없는 빈 땅이었지만, 이제는 사람들이 발길을 멈추고 시를 읽으며 자연을 감상하는 작은 전시장이 됐다.10월 31일 이곳에서 '제14회 박화목문학상 수상 기념 제3회 동시 개인전시회'가 막을 올렸다. 전시회를 마련한 사람은 최광집(78) 시인이다.일반적인 미술관이나 전시시설과는 사뭇 다른 풍경이다. 전시장을 둘러싼 벽도, 화려한 조형물도 없다. 밭에서 골라낸 돌로 만든 돌탑과 직접 가꾼 채소들이 전시 작품과 어우러져 있다.최 시인이 이곳에 붙인 의미는 '향기로운 공간'이다. 자연의 향기와 문학의 정서가 어우러지고, 사람들이 잠시 머물며 마음의 여유를 찾는 장소를 만들고 싶다는 것이다.최광집 시인이 처음부터 이곳에 텃밭이나 전시장을 만들려고 했던 것은 아니다. 그 시작에는 아내를 병간호하며 겪어야 했던 힘겨운 시간이 있었다. 오랫동안 아내를 돌보는 생활이 이어지면서 몸과 마음은 점점 지쳐갔다. 이대로 지내다가는 자신마저 우울증에 빠질 것 같다는 생각이 들었다. 답답한 마음을 달래고 무언가에 몰두할 일이 필요했다.그때 눈에 들어온 것이 아파트 앞에 오랫동안 방치돼 있던 빈 땅이었다. 쓰레기가 쌓이고 잡초와 자갈이 뒤엉킨 채 누구의 관심도 받지 못하던 곳이었다. 최 시인은 어느 날부터 그곳에 나가 쓰레기를 줍고 잡초를 뽑기 시작했다. 흙 속에 박힌 돌멩이도 하나하나 골라냈다. 특별한 목적이 있었던 것은 아니다. 그저 몸을 움직이고 흙을 만지면서 병간호로 지친 마음을 잠시나마 달래고 싶었다.하루 이틀 이어지던 일이 어느새 일상이 됐다. 땅을 정리하는 데는 적지 않은 품이 들었지만, 황폐했던 공간이 조금씩 깨끗해지는 모습을 보면서 마음에도 여유가 생겼다. 골라낸 돌들은 버리지 않고 한쪽에 차곡차곡 쌓았다. 크고 작은 돌들이 돌탑이 됐고, 잡초를 걷어낸 자리에는 배추와 고추, 상추를 심을 수 있는 작은 텃밭이 만들어졌다.그러던 어느 날 땅 주인이 찾아왔다. 오랫동안 방치했던 땅을 깨끗하게 정리해 줘 고맙다는 인사를 건넸다. 최 시인은 이곳을 계속 가꾸면서 주민들이 자연을 가까이하고 함께 즐길 수 있는 공간으로 만들고 싶다는 뜻을 전했다. 그렇게 만들어진 텃밭은 이제 돌탑과 채소, 동시가 어우러지는 자연전시장으로 자리 잡았다. 최 시인에게는 마음의 위안을 얻는 공간이자, 이웃들에게는 자연과 문학을 만나는 열린 문화공간이 된 셈이다.인근 아파트에 사는 김영주씨는 최 시인이 돌을 골라내던 모습을 기억하고 있다.김씨는 아무도 관심을 갖지 않던 공간이 달라지는 모습을 보며 반가웠다고 했다.전시장을 찾은 이인기(76)씨도 이러한 변화에 관심을 보였다.지난해에 이어 올해도 전시장을 찾았다는 김흥일(78)씨는 전시공간의 독특한 발상을 높이 평가했다.주민과 관람객들의 반응에는 공통점이 있다. 작품을 감상하는 즐거움뿐 아니라, 버려진 공간을 새로운 시선으로 바라보고 직접 가꿔 온 시인의 노력에 공감한다는 것이다.이번 전시회는 최광집 시인의 박화목문학상 수상을 기념하는 자리이기도 하다. 올해로 세 번째를 맞은 동시 개인전시회는 일반적인 문학 전시와는 분위기가 다르다. 자연을 소재로 한 동시가 실제 자연 속에서 관람객을 만난다.작품을 읽다가 고개를 돌리면 밭에서 자라는 배추가 보이고, 발길을 옮기면 돌탑과 흙이 눈에 들어온다. 시를 읽는 일과 자연을 바라보는 일이 하나의 경험으로 이어지는 셈이다. 어린이의 눈높이에서 세상을 바라보는 동시의 정서도 이러한 공간과 잘 어울린다. 화려하게 꾸민 전시장에서는 느끼기 어려운 소박함이 있다.무엇보다 이곳의 전시물은 계절에 따라 달라진다. 봄에는 새싹이 돋고, 여름에는 채소가 자라며, 가을에는 수확을 앞둔 작물들이 밭을 채운다. 돌탑은 그 자리를 지키지만 주변 풍경은 끊임없이 변한다.최 시인이 자연을 전시의 바탕으로 삼은 이유도 여기에 있다. 그는 전시장이 반드시 건물 안에 있어야 한다고 생각하지 않는다. 일상에서 쉽게 만나는 흙과 돌, 풀과 채소도 사람들에게 자연의 소중함을 전할 수 있다고 믿는다.최광집 시인이 꿈꾸는 것은 단순히 시를 전시하는 공간이 아니다. 주민들이 자연을 가까이하고, 일상에서 환경의 소중함을 느낄 수 있는 '향기로운 공간'을 만드는 것이다. 그는 앞으로도 해마다 이곳에서 전시회를 열 계획이다.이곳이 보여주는 가능성은 남다르다. 거창한 예산이나 새로운 건물을 짓지 않아도, 버려진 공간에 관심과 정성을 기울이면 주민들이 함께 즐기는 문화공간으로 바꿀 수 있다는 것이다. 사천진해변을 찾는 관광객들에게도 바다와 더불어 문학과 자연을 만나는 색다른 경험을 선사한다.제14회 박화목문학상 수상을 기념하는 제3회 동시 개인전시회는 11월 2일까지 이어진다.