산에서 강으로... 한강에 새겨진 따뜻한 '녹색 발자국'

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큰사진보기 ▲잔디마당 환경정화손에 쓰레기봉투와 집게를 들고 잔디광장의 구석 구석을 살피는 봉사자들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강변 정화활동.한강변 늪지대에서 쓰레기를 찾아내고 있는 봉사자들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강 관목지역 정화활동.외국인과 함께 풀숲속에서 쓰레기를 찾아내는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한강에서 쓰레기줍기한강물에 바지까지 적시며 쓰레기를 수거하고 있는 봉사자. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲무게 나가는 쓰레기 운바.제법 무게가 나가는 쓰레기더미를 한데 모아 건져낸 쓰레기의자에 실어 옮기는 외국인붕사자들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"늘 북한산의 나무와 흙을 돌보다가, 오늘은 시민들이 가장 많이 찾는 여의도 한강공원에 나왔습니다. 막상 와보니 풀숲 사이에 버려진 미세 플라스틱과 담배꽁초가 생각보다 훨씬 많아 놀랐습니다. 산이든 강이든 우리가 누리는 자연은 모두 하나로 연결되어 있잖아요. 오늘 저희의 작은 움직임이 한강을 찾는 시민분들에게 '내 쓰레기는 내가 챙긴다'는 작은 변화의 씨앗이 되었으면 합니다."

"주말마다 산책을 나오는데, 추운 날씨에도 휴일 아침부터 구석구석 쓰레기를 주우시는 분들을 보니 가슴이 뭉클해졌습니다. 오늘 활동가분들의 모습을 보고 저부터 음료 컵을 제대로 정리해서 버려야겠다고 다짐했어요. 정말 감사하고 고마운 마음입니다."

자연과 도심의 조화: 봄마다 만개하는 여의서로 벚꽃길부터 계절별로 다채로운 꽃이 피어나는 생태공원까지 사계절의 변화를 고스란히 선사한다.

생태계의 보물창고: 여의도 샛강생태공원과 이어져 수달, 맹꽁이, 붉은배새매 등 야생 동식물이 숨 쉬는 도심 속 생물 다양성의 보고다.

시민 문화의 중심: 넓은 잔디마당과 수변무대에서 버스킹, 피크닉, 스포츠를 즐기며 일상의 여유를 찾는 시민들의 대표적인 쉼터 역할을 하고 있다.

큰사진보기 ▲수거한 쓰레기를 앞에두고 담은 사진.북한산 자원활동가와 외국인 봉사단 참가자들이, 여의도 한강공원서 합동 플로깅 펼친후 환한 웃음을 지으며 사진을 담는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

31일 오전 10시, 차가운 강바람을 뚫고 여의도 한강공원 잔디마당에 쓰레기봉투와 집게를 든 이들이 하나둘 모여들었다. 평소 북한산의 흙길과 능선을 누비며 자연을 돌보던 '북한산국립공원 자원활동가'들과 '주한 외국인자원봉사센터'의 봉사단원들이다.이날 이들은 수많은 시민이 즐겨 찾는 도심 속 휴식처 여의도 한강공원에서 환경정화 '플로깅(Plogging, 산책하며 쓰레기를 줍는 활동)'을 펼쳤다.이번 활동은 그동안 국립공원에서 실천해 온 환경보전의 가치를 도심 속 한강으로 확장하고, 외국인 자원봉사자와의 교류·협력을 통해 지속 가능한 녹색 자원봉사문화를 확산하고자 마련됐다. 국적과 활동 지역의 경계를 넘어 환경보전이라는 공동의 가치를 함께 실천한다는 점에서 그 의미를 더했다.손에는 생분해성 쓰레기봉투와 집게, 발걸음에는 경쾌한 리듬이 실렸다. 여의나루역 앞 수변광장에서 출발한 봉사단은 바람에 날려 수풀 사이에 숨어든 배달용 비닐 봉투, 잔디밭 구석에 파묻힌 담배꽁초와 페트병 뚜껑을 능숙한 손길로 집어 올렸다.멀리서 본 한강공원은 더없이 깔끔하고 평화로웠다. 하지만 이들의 손길이 닿자 반전이 드러났다. 눈에 잘 띄지 않는 구석구석마다 무심코 버려진 작은 플라스틱 빨대, 음료 캔, 담배꽁초와 미세 플라스틱 조각들이 마대포대를 속속들이 채워갔다.찬 바람이 옷깃을 여미는 날씨였지만, 활동가들의 이마에는 어느새 보람찬 땀방울이 맺혔다. 쓰레기가 비워진 자리마다 한층 청량하고 깨끗해진 한강의 풍경이 제 모습을 되찾았다.이날 모임을 이끈 북한산국립공원 자원보전과 박용해 계장은 남다른 소감을 전했다.차혜금 자원활동가 역시 강가에서 쓰레기를 수거하느라 물에 젖은 바지를 툭툭 털어내며 환하게 웃어 보였다. "깨끗해진 강변을 바라보는 것만으로도 가슴이 뻥 뚫린다"는 그의 미소에서 자연을 향한 진심 어린 애정이 묻어났다.이날 이들의 구슬땀은 공원을 찾은 시민들의 마음까지 깊게 적셨다. 주말을 맞아 여의도 한강공원으로 산책을 나온 30대 주민은 봉사활동을 한참 동안 유심히 지켜보다 진심 어린 감사를 전했다.무심코 지나쳤던 평화로운 풍경 뒤편에서 환경의 의미를 다시 한번 되새기게 만드는 순간이었다.이번 봉사활동이 펼쳐진 여의도 한강공원은 단순한 휴식 공간을 넘어, 서울의 중심을 흐르는 살아있는 생태·문화의 요충지다.우리가 무심코 누리는 깨끗한 한강공원 뒤에는 이처럼 자연을 사랑하고 이웃을 위해 땀 흘리는 봉사자들의 소중한 손길이 숨어 있다. 오늘 여의도 한강공원을 찾는다면, 바람에 흩날리는 강물 소리와 함께 이들이 남기고 간 따뜻한 온기를 느껴보는 것은 어떨까.자연이 우리에게 주는 선물에 감사하며, 다음 방문에는 자그마한 쓰레기봉투 하나를 주머니에 챙겨보는 작은 실천을 제안해 본다.