손자들 데리고 다시 오고 싶다는 남편

10월 27일부터 29일까지 60대 부부가 2박 3일 ‘여수’ 자유 여행을 다녀오며 보고 느낀 것을 남겨봅니다.
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이번에 여수 여행하면서 2박 3일이라는 시간이 참 짧다는 것을 새삼 느꼈다. 하지만 짧은 시간이었음에도 기대 이상으로 풍성하고 깊은 추억을 남길 수 있다는 사실 또한 알게 되었다. 벌써 여수에서의 마지막 날이라고 생각하니 마음 한구석으로 아쉬움이 파도처럼 밀려왔다. 일찍 일어난 남편은 호텔 사우나로 향했고, 나는 홀로 창가에 서서 오동도 앞바다를 내려다보며 여수에서의 두 번째 아침을 차분하게 맞이했다.
이틀 동안은 구름 한 점 없는 맑은 날씨였는데, 오늘은 아침 하늘에 구름이 낮게 깔려 일출은 보지 못했다. 구름 틈새로 붉게 물들어 가는 하늘은 마치 저녁노을처럼 아름다웠다. 애초 날씨가 좋으면 아침 일찍 향일암에서 일출을 맞이할 계획이었으나, 구름을 보고는 미련 없이 마음을 접었다. 본의 아니게 구름이 오늘 우리의 마지막날 일정을 바꾸어 놓은 셈이다.
사우나에서 돌아온 남편과 오늘 일정을 다시 의논하고, AI에게도 오전에 들르기 좋은 곳을 추천받아 보았다. 여행 첫날 오동도를 이미 다녀오긴 했지만, 창밖으로 펼쳐진 오동도와 푸른 바다가 자꾸만 우리를 오라고 손짓하는 듯했다. 다른 곳으로 멀리 이동하느라 서두르기보다, 호텔 체크아웃하기 전에 오동도를 한 번 더 거닐어 보기로 했다.
두 번째로 방문한 오동도, 또 다른 매력이 있었다
첫날 오동도를 찾았을 때는 바람 때문에 방파제를 여유 있게 걸을 엄두를 내지 못했다. 모자가 날아갈까 봐 손으로 잡고 앞만 보고 걷느라 사진 한 장 마음 편히 남기지 못했다. 다행히 오늘은 구름만 옅게 깔렸을 뿐 바람이 거의 없어 바다 표면이 잔잔했다. 오동도에 다시 오길 참 잘했다.
잔잔한 바다를 바라보며 방파제 길을 천천히 거닐다 보니, 건너편 선착장에 유유히 닻을 내린 커다란 크루즈선 한 척이 눈에 들어왔다. 언젠가 남편과 함께 저 멋진 크루즈에 올라 바다를 항해하는 꿈도 가만히 품어보았다.
이른 아침 시간인데도 오동도는 이미 수많은 여행객으로 북적이고 있었다. 방금 전 보았던 크루즈에서 내린 듯한 외국인들이 무리를 지어 가이드의 설명에 귀를 기울이고 있었고, 관광버스에서 내린 어르신들도 안내자의 깃발을 따라 발걸음을 옮기고 있었다.
첫날에는 산책로를 따라 오동도 정상에 위치한 등대까지 다녀왔기에, 오늘은 다른 코스로 천천히 걸어보기로 했다. 유람선 선착장으로 향하는 길목에서 아담한 거북선 모형을 하나 만났다. 비록 이순신광장에 자리한 웅장한 거북선만큼 크지는 않았지만, 오가는 이들이 저마다 거북선을 배경으로 추억 사진을 남기느라 여념이 없었다. 우리 부부도 거북선 앞에서 사진을 찍으며 여행객들 속에서 추억 하나를 더해 보았다.
여행 첫날 눈길을 사로잡았던 여수시의 관광 유람선 '여수 거북선호'로 발걸음을 옮겼다. 가까이 가서 본 유람선은 웅장한 2층 규모로 바다 위에 기품 있게 떠 있었다. 훗날 여수에 다시 온다면 타봐야 할 버킷리스트를 마음속에 하나 추가하였다.
방파제를 따라 천천히 발걸음을 옮기다 보니 저 멀리 등대 하나가 눈에 들어왔다. 이 등대는 2012년 여수세계박람회 개최를 기념해 건립된 등대로, 독특한 나선형 곡선 구조가 인상적이었다. 이름 역시 '엑스포 등대'(공식 명칭: 여수항동방파제등대)라 불렸다.
길게 뻗은 방파제 위에서 양옆으로 펼쳐진 푸른 바다를 바라보며 느긋하게 걷다 보니, 마음속 깊은 곳에서 여수가 점점 좋아졌다. 남편 역시 이번 2박 3일 여수 여행이 무척 마음에 들었는지, 다음에 손주들을 모두 데리고 한 번 더 오자고 한다. 그러더니 "여수에서 한 달쯤 살아보는 것도 참 좋겠다"라며 기분 좋은 미소를 지어 보였다.
AI가 짜준 여수 여행 마지막 일정
오동도 산책을 마치고 돌아와 정리해 둔 캐리어를 끌고 아쉽지만 호텔 체크아웃을 했다. 2박 3일 동안 불편함 없이 편하게 묵었던 숙소라 다음에 여수에 온다면 또 묵고 싶은 곳이다. 택시로 여수엑스포역에 도착했다. AI가 짜준 여수에서의 마지막 일정은 역 앞에 있는 '여수세계박람회장'에서 산책하거나 '아쿠아플라넷'을 방문하는 거였다.
여수엑스포역에 도착해 보니 무인 보관함도 있었으나, 나와 남편은 아날로그 감성이 편해 이번 여행에서 처음으로 직원이 있는 '짐캐리' 매장을 이용해 보았다. 캐리어를 맡기고 나오니 양손이 홀가분해져 역 바로 앞에 위치한 여수세계박람회장으로 기분 좋게 발걸음을 옮겼다. 아침에 오동도에서 건너다보며 '저 근사한 건물은 무엇일까?' 궁금해했던 곳이 바로 이 여수세계박람회장이었다.
여수세계박람회장은 한눈에 담기 힘들 만큼 규모가 어마어마했다. 다만 유휴 공간과 공실이 제법 눈에 띄어 마음 한구석으로 아쉬움이 남았다. 남편과 AI가 추천해 준 '아쿠아플라넷'을 찾아가 보려고 안내판을 보니 생각보다 거리가 떨어져 있어 포기하고 점심 먹을 만한 곳을 찾아보았다.
점심 식사 후에 기차 시각까지 아직 두 시간 남짓 여유가 있어 박람회장 안을 천천히 서성이는데, 한쪽에서 시끌벅적한 행사장 소리가 들려와 가까이 다가가 보았다. 마침 '수산물 대축제'라는 행사가 열리고 있었는데, 싱싱한 수산물을 직거래로 판매하며 현장에서 바로 택배 발송까지 해주는 알찬 장터였다.
안내대에서 행사 참여 팔찌를 차고 들어가니 여러 시식 코너에서 다양한 음식을 맛볼 수 있었고 다채로운 체험 활동에도 참여할 수 있었다. 마침 기차 시간까지 보낼 소일거리가 필요했던 터라 잘되었다 싶었다.
즐거운 마음으로 시식 코너를 둘러보며 체험학습 코너로 발길을 옮겼다. 남편은 혼자 완성할 자신이 없다며 우리 둘의 합동 작품으로 하나만 예쁘게 만들어보자고 했다. 가장 먼저 '명태 키링 만들기'에 도전해 보았는데, 마음처럼 되지 않아 서툴렀지만 키링 하나를 완성해 냈다. 이어 아기자기한 '고래 선캐쳐' 만들기 체험에도 참여하며 소소하고 특별한 재미를 이어갔다.
2박 3일 여수 자유 여행을 마치며
남편과 단둘이 떠나는 자유 여행이라 처음엔 걱정도 많았지만, AI의 도움 덕분에 2박 3일의 여정을 큰 무리 없이 알차게 보냈다. 이번 경험을 발판 삼아 다음 여행에서는 AI가 제안해 주는 스케줄을 지혜롭게 활용하되, 보다 다채로운 정보들을 미리 잘 살펴서 우리 부부에게 딱 맞는 최적의 일정으로 또 다른 도시로 여행을 다녀와야겠다. 이번에 비록 아쉽게 놓쳐버린 향일암과 금오도 비렁길은, 다음에 여수로 향할 이유를 미리 챙겨둔 셈 치기로 했다.
2박 3일 동안 매일 만 오천 보가 넘는 길을 걸었으면서도 그리 힘들지 않았던 것은, 서두르지 않고 여유를 즐겼기 때문일 것이다. 앞으로도 남편과 나란히 건강 잘 챙겨서, 머지않은 날에 또 다른 세상으로 기분 좋은 발걸음을 옮겨봐야겠다. 2박 3일 여수 자유 여행은 오래도록 가슴에 남아 평범한 일상에 행복 하나를 더해 줄 것 같다.
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